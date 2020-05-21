В США арестовали военных, организовавших побег экс-главы Renault-Nissan
Николай Андреев
Власти США по запросу Японии арестовали двух бывших американских военных. Японская прокуратура считает их одними из главных организаторов побега бывшего главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан. Об этом сообщает The Guardian.
В штате Массачусетс после заказа авиабилетов в столицу Ливана, Бейрут, задержали отставных солдат американского спецназа — 59-летнего Майкла Тейлора и его сына, 27-летнего Питера. В розыске остаётся ещё один участник побега бизнесмена — гражданин Ливана Жорж-Антуан Зайек.
Японские прокуроры установили, что Питер Тейлор трижды прилетал в Японию за несколько месяцев до исчезновения Карлоса Гона и минимум семь раз встречался с ним. Последний раз трое подозреваемых виделись в Токио за день до побега.
По версии следствия, 29 декабря 2019 года Гон вышел из токийской квартиры на разрешённую прогулку и поехал в Осаку, где сел в частный самолёт, а после пересадки в Турции попал в Бейрут. Некоторое время бывший топ-менеджер прятался в боксе для перевозки музыкального оборудования со сделанными заранее отверстиями для вентиляции.
Карлос Гон бежал в Ливан из-под домашнего ареста в Японии, где ему грозило заключение сроком до 10 лет: руководство Nissan обвинило его в финансовых махинациях. У бизнесмена три гражданства — французское, ливанское и бразильское. Ливан не имеет с Японией договора об экстрадиции, и власти страны не намерены отдавать Карлоса другому государству.
Сейчас арестованных американских военных собираются экстрадировать для суда в Японию. Вдобавок в Турции задержали семь человек, включая четырёх пилотов самолёта и двух бортпроводников, которые также связаны с побегом Карлоса Гона.