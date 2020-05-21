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В США арестовали военных, организовавших побег экс-главы Renault-Nissan

Новости

Николай Андреев

Власти США по запросу Японии арестовали двух бывших американ­ских военных. Японская прокура­тура считает их одними из главных организа­торов побега бывшего главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан. Об этом сообщает The Guardian.

Карлос Гон

  • В штате Массачусетс после заказа авиабилетов в столицу Ливана, Бейрут, задержали отставных солдат американ­ского спецназа — 59-летнего Майкла Тейлора и его сына, 27-летнего Питера. В розыске остаётся ещё один участник побега бизнесмена — гражданин Ливана Жорж-Антуан Зайек.

  • Японские прокуроры установили, что Питер Тейлор трижды прилетал в Японию за несколько месяцев до исчезно­вения Карлоса Гона и минимум семь раз встречался с ним. Последний раз трое подозре­ваемых виделись в Токио за день до побега.

  • По версии следствия, 29 декабря 2019 года Гон вышел из токийской квартиры на разрешён­ную прогулку и поехал в Осаку, где сел в частный самолёт, а после пересадки в Турции попал в Бейрут. Некоторое время бывший топ-менеджер прятался в боксе для перевозки музыкаль­ного оборудо­вания со сделанными заранее отверстиями для вентиляции.

  • Карлос Гон бежал в Ливан из-под домашнего ареста в Японии, где ему грозило заключение сроком до 10 лет: руководство Nissan обвинило его в финан­совых махи­нациях. У бизнесмена три граждан­ства — французское, ливанское и бразильское. Ливан не имеет с Японией договора об экстра­диции, и власти страны не намерены отдавать Карлоса другому государству.

  • Сейчас арестованных американских военных собираются экстради­ровать для суда в Японию. Вдобавок в Турции задержали семь человек, включая четырёх пилотов самолёта и двух борт­проводников, которые также связаны с побегом Карлоса Гона.

Стоит ли снять фильм о побеге Карлоса Гона?

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