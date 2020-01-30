Названы самые популярные машины с «автоматами» 2019 года

Где москвичи покупают и продают машины

Про бизнес

Процесс покупки и продажи автомобиля за последние 20 лет сильно изменился. Сегодня купить автомо­биль можно в буквальном смысле не выходя из дома и даже не включая телефон: найти машину и дого­вориться с продавцом очень просто в интернете. Продать автомобиль тоже стало легче: можно обменять его на новый у дилера по программе trade-in, отдать на реали­зацию в комис­сионный авто­салон или опубликовать объявление на классифайде.

Авто.ру совместно с агентством О+К Research провели опрос в пяти крупнейших отделе­ниях ГИБДД среди москвичей, которые приезжали для снятия или постановки на учёт автомо­билей. Мы спрашивали, как авто­владельцы продают свой транспорт и где обычно ищут ему замену. И вот что выяснили.

Где чаще всего покупают новые автомобили

Абсолютное большинство респондентов сообщили, что знают Авто.ру и пользуются сайтом не только при выборе автомобиля с пробегом, но и для поиска новой машины, и для продажи нынешней.


43% процента опрошенных приехали в ГИБДД для оформ­ления нового автомобиля. При этом, чем старше были респон­денты, тем чаще они отвечали, что купили машину без пробега: большин­ство авто­владельцев в возрасте 56+ приобрели новый автомобиль и почти столько же опрошенных моложе 25 лет выбрали подержанный.

По результатам опроса, Авто.ру стал лидером среди класси­файдов для поиска новых авто­мобилей. При этом большин­ство опрошенных перед оконча­тельным выбором посещали ещё и оффлайно­вые авто­салоны — потому что здесь покупатель может в реальности познако­миться с выбранным автомо­билем и вживую пообщаться с мене­джером. Кроме того, дилеры часто предо­ставляют дополни­тельную скидку, а более возрастные покупатели вообще ищут автомо­били в оффлайне «по-старинке» — потому, что «делали так всегда». Молодая аудито­рия чаще обращается к онлайн-источникам.

Где чаще всего покупают автомобили с пробегом


Больше половины респондентов оказались покупа­телями подержанных автомо­билей. Две трети из них пред­почитают искать автомо­биль с пробегом на различных класси­файдах. Ещё четверть — у знакомых или друзей.

На Авто.ру машину с пробегом искали 82% опраши­ваемых, и половина из них нашли подходящий вариант. Этот показа­тель вдвое выше, чем у ближайшего конкурента. При этом лишь каждый чет­вёртый покупатель подер­жанного авто­мобиля смог подобрать нужный экзем­пляр у знакомых, а к услугам автоса­лонов в поисках машины с пробегом обращался лишь каждый двенадцатый.

Респонденты, которые нашли свою машину с помощью Авто.ру, отмечали удобство пользо­вания сервисом и наличие мобильного прило­жения. Авто.ру выбирают также за популяр­ность и большую базу объявлений.

Около 60% участников опроса, которые приехали оформ­лять купленный автомобиль, ещё не продали предыдущий. Только 29% респондентов к моменту покупки новой машины уже рас­стались со старой, а для 11% куплен­ный автомобиль был первым в жизни.

Где чаще всего продают автомобили

Чаще всего автомобили с пробегом продают через различные класси­файды: почти половина респон­дентов практикуют этот способ. Высокой популяр­ностью пользуется также услуга трейд-ин. При этом среди женщин она оказалась в 2,5 раза востребованнее (53 процента), чем среди мужчин. Более взрослые владельцы также чаще отдают предпоч­тение трейд-ину, чем само­стоятельной продаже.

Каждый пятый владелец готов продать машину своим знакомым, а интернет-аукци­онами продавцы пользуются крайне редко.

Больше половины опрошенных продают автомобиль с помощью Авто.ру — класси­файд оказался популяр­нее конкурентов. Авто.ру продавцы выбирают по тем же причинам, что и покупатели: он удобный, известный и с огромной базой объяв­лений — такие ответы мы получили от 80% респон­дентов. При продаже владельцы поло­жительно относятся к проверке авто­мобиля по VIN, которая помогает повысить лояльность потенци­ального покупателя за счёт прозрач­ности истории машины — важным это показалось 15% ответивших.

Где предпочитаете покупать и продавать автомобили?

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