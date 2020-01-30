Где москвичи покупают и продают машины

Процесс покупки и продажи автомобиля за последние 20 лет сильно изменился. Сегодня купить автомо­биль можно в буквальном смысле не выходя из дома и даже не включая телефон: найти машину и дого­вориться с продавцом очень просто в интернете. Продать автомобиль тоже стало легче: можно обменять его на новый у дилера по программе trade-in, отдать на реали­зацию в комис­сионный авто­салон или опубликовать объявление на классифайде.

Авто.ру совместно с агентством О+К Research провели опрос в пяти крупнейших отделе­ниях ГИБДД среди москвичей, которые приезжали для снятия или постановки на учёт автомо­билей. Мы спрашивали, как авто­владельцы продают свой транспорт и где обычно ищут ему замену. И вот что выяснили.

Где чаще всего покупают новые автомобили

Абсолютное большинство респондентов сообщили, что знают Авто.ру и пользуются сайтом не только при выборе автомобиля с пробегом, но и для поиска новой машины, и для продажи нынешней.