Где москвичи покупают и продают машины
Процесс покупки и продажи автомобиля за последние 20 лет сильно изменился. Сегодня купить автомобиль можно в буквальном смысле не выходя из дома и даже не включая телефон: найти машину и договориться с продавцом очень просто в интернете. Продать автомобиль тоже стало легче: можно обменять его на новый у дилера по программе
Авто.ру совместно с агентством О+К Research провели опрос в пяти крупнейших отделениях ГИБДД среди москвичей, которые приезжали для снятия или постановки на учёт автомобилей. Мы спрашивали, как автовладельцы продают свой транспорт и где обычно ищут ему замену. И вот что выяснили.
Где чаще всего покупают новые автомобили
Абсолютное большинство респондентов сообщили, что знают Авто.ру и пользуются сайтом не только при выборе автомобиля с пробегом, но и для поиска новой машины, и для продажи нынешней.
43% процента опрошенных приехали в ГИБДД для оформления нового автомобиля. При этом, чем старше были респонденты, тем чаще они отвечали, что купили машину без пробега: большинство автовладельцев в возрасте 56+ приобрели новый автомобиль и почти столько же опрошенных моложе 25 лет выбрали подержанный.
По результатам опроса, Авто.ру стал лидером среди классифайдов для поиска новых автомобилей. При этом большинство опрошенных перед окончательным выбором посещали ещё и оффлайновые автосалоны — потому что здесь покупатель может в реальности познакомиться с выбранным автомобилем и вживую пообщаться с менеджером. Кроме того, дилеры часто предоставляют дополнительную скидку, а более возрастные покупатели вообще ищут автомобили в оффлайне «по-старинке» — потому, что «делали так всегда». Молодая аудитория чаще обращается к онлайн-источникам.
Где чаще всего покупают автомобили с пробегом
Больше половины респондентов оказались покупателями подержанных автомобилей. Две трети из них предпочитают искать автомобиль с пробегом на различных классифайдах. Ещё четверть — у знакомых или друзей.
На Авто.ру машину с пробегом искали 82% опрашиваемых, и половина из них нашли подходящий вариант. Этот показатель вдвое выше, чем у ближайшего конкурента. При этом лишь каждый четвёртый покупатель подержанного автомобиля смог подобрать нужный экземпляр у знакомых, а к услугам автосалонов в поисках машины с пробегом обращался лишь каждый двенадцатый.
Респонденты, которые нашли свою машину с помощью Авто.ру, отмечали удобство пользования сервисом и наличие мобильного приложения. Авто.ру выбирают также за популярность и большую базу объявлений.
Около 60% участников опроса, которые приехали оформлять купленный автомобиль, ещё не продали предыдущий. Только 29% респондентов к моменту покупки новой машины уже расстались со старой, а для 11% купленный автомобиль был первым в жизни.
Где чаще всего продают автомобили
Чаще всего автомобили с пробегом продают через различные классифайды: почти половина респондентов практикуют этот способ. Высокой популярностью пользуется также услуга
Каждый пятый владелец готов продать машину своим знакомым, а интернет-аукционами продавцы пользуются крайне редко.
Больше половины опрошенных продают автомобиль с помощью Авто.ру — классифайд оказался популярнее конкурентов. Авто.ру продавцы выбирают по тем же причинам, что и покупатели: он удобный, известный и с огромной базой объявлений — такие ответы мы получили от 80% респондентов. При продаже владельцы положительно относятся к проверке автомобиля по VIN, которая помогает повысить лояльность потенциального покупателя за счёт прозрачности истории машины — важным это показалось 15% ответивших.