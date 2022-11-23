Арнольд Шварценеггер занялся продвижением мягких игрушек от BMW

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Дмитрий Елизаров
Компания BMW опубликовала в соцсетях необычное видео с участием актёров Арнольда Шварценеггера и Ральфа Меллера. Снято оно в жанрах распаковки и ASMR, а главным героем ролика стали не актёры, а небольшой плюшевый Пегас — новая мягкая игрушка от BMW.
В феврале Шварценеггер сыграл роль Зевса в рекламном ролике BMW, посвящённом кроссоверу BMW iX. По сюжету он попадает на Землю и живёт в обычном доме, а маленького Пегаса держит в качестве домашнего животного.