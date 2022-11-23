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Арнольд Шварценеггер занялся продвижением мягких игрушек от BMW
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Дмитрий Елизаров

Компания BMW опубликовала в соцсетях необычное видео с участием актёров Арнольда Шварценеггера и Ральфа Меллера. Снято оно в жанрах распаковки и ASMR, а главным героем ролика стали не актёры, а небольшой плюшевый Пегас — новая мягкая игрушка от BMW.

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  • В самом начале ролика актёры напоминают друг другу, что это ASMR, поэтому разговаривают гипертрофированным шёпотом и активно шуршат упаковкой. Арнольд Шварценеггер даже отстукивает на стенке коробки первые такты заглавной музыкальной темы из «Терминатора».
  • Подробно показан весь процесс извлечения Пегаса: игрушку упаковали в несколько коробок и множество яркой бумаги. Позже Шварценеггер делает особый акцент на том, насколько игрушка получилась мягкой и приятной на ощупь.

В феврале Шварценеггер сыграл роль Зевса в рекламном ролике BMW, посвящённом кроссоверу BMW iX. По сюжету он попадает на Землю и живёт в обычном доме, а маленького Пегаса держит в качестве домашнего животного.

Купили бы игрушку после такой рекламы?

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