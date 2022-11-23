Арнольд Шварценеггер занялся продвижением мягких игрушек от BMW

Компания BMW опубликовала в соцсетях необычное видео с участием актёров Арнольда Шварценеггера и Ральфа Меллера. Снято оно в жанрах распаковки и ASMR, а главным героем ролика стали не актёры, а небольшой плюшевый Пегас — новая мягкая игрушка от BMW.