Арнольд Шварценеггер сыграл Зевса в рекламе BMW

Компания BMW опубликовала в YouTube часть рекламного ролика, который подготовлен для показа во время трансляции Супербоула. Финальный матч Национальной футбольной лиги считается главным телевизионным событием страны с одной из самых широких аудиторий, и стоимость секунды рекламного времени в его эфире может исчисляться сотнями тысяч долларов. Для своего видео BMW пригласила знаменитого актёра Арнольда Шварценеггера, но пока не показала ни одного автомобиля.