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Арнольд Шварценеггер сыграл Зевса в рекламе BMW

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания BMW опубликовала в YouTube часть рекламного ролика, который подготовлен для показа во время трансляции Супербоула. Финальный матч Национальной футбольной лиги считается главным телевизионным событием страны с одной из самых широких аудиторий, и стоимость секунды рекламного времени в его эфире может исчисляться сотнями тысяч долларов. Для своего видео BMW пригласила знаменитого актёра Арнольда Шварценеггера, но пока не показала ни одного автомобиля.

  • По сюжету рекламы древнегреческий бог Зевс приходит в обычную кофейню за маккиато, но продавец путает его имя и не может прочитать слово «Зевс» корректно. В коротком диалоге выясняется, что Зевс — это бог молний. Предположительно, ролик с участием Шварценеггера предназначен для продвижения новой линейки электромобилей баварской марки.
  • Ранее о своём намерении поучаствовать в рекламных врезках Супербоула уже заявили компании Nissan и Kia. Первая будет продвигать новейшее спорткупе Nissan Z при помощи коротко­метражного, но высоко­бюджетного триллера под названием Thrill Driver с участием Дэйва Батиста и Юджина Леви. Вторая сосредоточится на электро­кроссовере EV6, а главным героем ролика станет, судя по тизеру, милый, но очень грустный робопёс, которому предстоит найти друзей.
  • Издание Carscoops отмечает, что, поскольку размещение рекламы в рамках главного телесобытия США уже подтвердили также Toyota и GM, количество заявившихся автобрендов превысило число марок, участво­вавших в трансляции в 2021 году, — тогда их было всего три. При этом в 2018‑м на рекламу потратились 11 автомобильных компаний. Супербоул нынешнего сезона будут показывать 13 февраля.

Несколько дней назад новое рекламное видео опубликовала компания Chevrolet, хотя и не уточнила, планируется ли его трансляция. В ролике, рассказывающем о Silverado Trail Boss, главную роль сыграл кот, который ведёт себя как собака.

Реклама автомобилей достойна называться отдельным жанром?

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