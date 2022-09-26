В Испании водитель зарабатывал, принимая на себя чужие штрафы с дорожных камер

Всё всплыло в середине 2021 года. Аферист взял на себя нарушение на мотоцикле, хотя у него не было соответствующей категории в правах, и было доказано его нахождение в другом месте. Позже выяснилось и то, что однажды мошенник в течение получаса отметился двумя нарушениями в 800 километрах друг от друга.