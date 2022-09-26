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В Испании водитель зарабатывал, принимая на себя чужие штрафы с дорожных камер
Новости

Кирилл Малышев

Афериста армянского происхождения раскрыли в Испании. Мужчина зарабатывал тем, что принимал на себя чужие штрафы от дорожных камер, пишет портал Times Now.

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  • Он особо не стеснялся своего бизнеса и рекламировал свои услуги через интернет. В зависимости от вида нарушения и положенного за него наказания тариф составлял от 75 до 200 евро (4200 до 11 300 рублей).
  • Услуга пользовалась спросом. По испанским правилам, у нарушителей вместе с денежным штрафом вычитают определённое количество штрафных баллов. Как только «на счёте» остаётся ноль, следует лишение прав. Поэтому у клиентов мошенника был резон уходить от ответственности.
  • Всё всплыло в середине 2021 года. Аферист взял на себя нарушение на мотоцикле, хотя у него не было соответствующей категории в правах, и было доказано его нахождение в другом месте. Позже выяснилось и то, что однажды мошенник в течение получаса отметился двумя нарушениями в 800 километрах друг от друга.
  • При проверке полицией выяснилось, что у «предпринимателя» был минус 321 штрафной балл. Какое наказание ему назначено, не уточняется.

В России с начала года поймали больше 80 000 неплательщиков штрафов. Из них 30 000 злостных, на счету которых по полсотни и более неоплаченных постановлений. Для поиска должников используют камеры с распознаванием номерных знаков.

Воспользовались бы такой услугой?

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