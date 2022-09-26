В Испании водитель зарабатывал, принимая на себя чужие штрафы с дорожных камер

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Россия стала мировым лидером по количеству дорожных камер
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Кирилл Малышев
Афериста армянского происхождения раскрыли в Испании. Мужчина зарабатывал тем, что принимал на себя чужие штрафы от дорожных камер, пишет портал Times Now.
В России с начала года поймали больше 80 000 неплательщиков штрафов. Из них 30 000 злостных, на счету которых по полсотни и более неоплаченных постановлений. Для поиска должников используют камеры с распознаванием номерных знаков.