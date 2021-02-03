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Его ручки бьют током: пикап Hennessey VelociRaptor превратили в самоходную крепость

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Дмитрий Елизаров

Ателье AddArmor, известное своими необычными проектами по бронированию автомобилей, доработало могучий пикап Hennessey VelociRaptor. Как пишет Motor1, одной защитой дело не ограничилось: на грузовике реализована необычная технология, позволяющая ему переходить в наступление.

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  • Для защиты пикапа от обстрела AddArmor использовала свой фирменный полимерный композит, который в 15 раз прочнее стали и на 40% крепче кевлара. По какому классу бронирован VelociRaptor, не уточняется — упомянуты возможность противостояния самодельным взрывным устройствам и очередям из АК-47.

  • Получил пикап и активные средства защиты. К примеру, он снабжён оборудованием для звуковой атаки, а дверные ручки оснащены электрошоковыми устройствами. Кроме того, на пикап установлены сканер обнаружения взрывчатки, стробоскопы и сирены, а также система громкой связи. С дорожными неполадками VelociRaptor будет справляться при помощи силовых бамперов и шин, устойчивых к проколам.

  • Донором для проекта послужил грузовик ателье Hennessey, который тюнеры строят на базе серийного Ford F-150 Raptor. Программ для доработки у ателье несколько: по данным издания, представленный проект базируется на версии с 600-сильным V6 объёмом 3,5 литра.

  • Ранее ателье AddArmor при помощи того же композитного материала бронировало суперкар Ferrari 458 Speciale: несмотря на защиту по классу B4, динамика купе не пострадала.

Выбрали бы обычный пикап или монстра от Hennessey?

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