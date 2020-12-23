На продажу выставлен самый дорогой Крузак в России. Он бронированный
Дмитрий Елизаров
На Авто.ру появилось объявление о продаже внедорожника Toyota Land Cruiser выпуска 2020 года. Машина с пробегом всего 31 километр оценена в
Продавец утверждает, что постройкой броневика занимался московский завод Armour Group, причём несколько лет назад сконструированная заводом бронированная версия Land Cruiser прошла необходимые испытания и поставляется в российские госструктуры.
Внедорожник защищён по европейскому классу B6+. Он способен уберечь, к примеру, от обстрела из автоматов Калашникова калибром до 7.62 пулями со стальным термоупрочнённым сердечником или от выстрела из снайперской винтовки Дегтярёва. Защитный комплекс состоит из бронепластин в кузовных панелях, перегородки между салоном и багажником, противоосколочной защиты пола и крыши, а также непробиваемых стёкол.
Кроме того, Land Cruiser снабдили защитой подкапотного пространства и взрывоустойчивым моторным щитом, противопожарной системой в моторном отсеке и усиленными дверными петлями. Ходовая часть доработана за счёт более мощных тормозов, усиленных пружин, амортизаторов и стабилизаторов. При этом наличие брони снаружи невооружённым взглядом не определяется.
Бронированный Крузер построен на базе комплектации Luxe Safety с 4,6-литровым бензиновым мотором, развивающим 309 л.с. В заводском варианте такой внедорожник стоит как минимум
5 855 000рублей. Таким образом, броня увеличила стоимость автомобиля почти вдвое, причём продавец особо отмечает, что броневик подорожает с 1 января.
Похожий внедорожник уже выставлялся на продажу на Авто.ру — построенный другим предприятием Toyota Land Cruiser оценён примерно на
2 200 000рублей дешевле. При этом он заметно старше, так как появился на свет в 2011 году, но и класс бронирования у него выше.