На продажу выставлен самый дорогой Крузак в России. Он бронированный

Продавец утверждает, что постройкой броневика занимался московский завод Armour Group, причём несколько лет назад скон­струиро­ванная заводом брониро­ванная версия Land Cruiser прошла необходимые испытания и постав­ляется в российские госструктуры.

Внедорожник защищён по европейскому классу B6+. Он способен уберечь, к примеру, от обстрела из автоматов Калаш­никова калибром до 7.62 пулями со стальным термо­упроч­нённым сердеч­ником или от выстрела из снайперской винтовки Дегтярёва. Защитный комплекс состоит из броне­пластин в кузовных панелях, перегородки между салоном и багажником, противо­осколочной защиты пола и крыши, а также непробиваемых стёкол.

Кроме того, Land Cruiser снабдили защитой подкапотного простран­ства и взрыво­устойчивым моторным щитом, противо­пожарной системой в моторном отсеке и усиленными дверными петлями. Ходовая часть доработана за счёт более мощных тормозов, усиленных пружин, амортизаторов и стабили­заторов. При этом наличие брони снаружи невооружённым взглядом не определяется.

Бронированный Крузер построен на базе комплектации Luxe Safety с 4,6-литровым бензиновым мотором, развивающим 309 л.с. В заводском варианте такой внедорожник стоит как минимум 5 855 000 рублей. Таким образом, броня увеличила стоимость автомобиля почти вдвое, причём продавец особо отмечает, что броневик подорожает с 1 января.