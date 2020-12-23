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На продажу выставлен самый дорогой Крузак в России. Он бронированный

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Дмитрий Елизаров

 На Авто.ру появилось объявление о продаже внедорожника Toyota Land Cruiser выпуска 2020 года. Машина с пробегом всего 31 кило­метр оценена в 9 999 999 рублей (и это со скидкой). Согласно данным Авто.ру, это самый дорогой Land Cruiser с пробегом, который можно купить в России сегодня, а цена внедорожника связана с нюансами конструкции: он — бронированный.

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  • Продавец утверждает, что постройкой броневика занимался московский завод Armour Group, причём несколько лет назад скон­струиро­ванная заводом брониро­ванная версия Land Cruiser прошла необходимые испытания и постав­ляется в российские госструктуры.

  • Внедорожник защищён по европейскому классу B6+. Он способен уберечь, к примеру, от обстрела из автоматов Калаш­никова калибром до 7.62 пулями со стальным термо­упроч­нённым сердеч­ником или от выстрела из снайперской винтовки Дегтярёва. Защитный комплекс состоит из броне­пластин в кузовных панелях, перегородки между салоном и багажником, противо­осколочной защиты пола и крыши, а также непробиваемых стёкол.

  • Кроме того, Land Cruiser снабдили защитой подкапотного простран­ства и взрыво­устойчивым моторным щитом, противо­пожарной системой в моторном отсеке и усиленными дверными петлями. Ходовая часть доработана за счёт более мощных тормозов, усиленных пружин, амортизаторов и стабили­заторов. При этом наличие брони снаружи невооружённым взглядом не определяется.

  • Бронированный Крузер построен на базе комплектации Luxe Safety с 4,6-литровым бензиновым мотором, развивающим 309 л.с. В заводском варианте такой внедорожник стоит как минимум 5 855 000 рублей. Таким образом, броня увеличила стоимость автомобиля почти вдвое, причём продавец особо отмечает, что броневик подорожает с 1 января.

  • Похожий внедорожник уже выставлялся на продажу на Авто.ру — построенный другим предприятием Toyota Land Cruiser оценён примерно на 2 200 000 рублей дешевле. При этом он заметно старше, так как появился на свет в 2011 году, но и класс брониро­вания у него выше.

Видите смысл в бронировании Ленд Крузеров?

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