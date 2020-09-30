Mercedes-Benz Sprinter превратили в «мобильную комнату-сейф»

Интерьер скомпонуют в соответ­ствии с пожеланиями клиента. Внутри можно органи­зовать рабочий кабинет, комнату отдыха и релаксации или класси­ческий кемпер с санузлом, кухней и спальным местом.

На фирменных снимках представ­лены два варианта салона – в чёрном и белом цветах. Оба отличаются обилием фоновой подсветки, роскош­ными креслами с электро­регули­ровками и большими ЖК-дис ­плеями.

Mercedes-Benz Sprinter от AddArmor может не только защищать пассажиров от средств нападения пассивным способом – бронёй, но и проводить ответную атаку после нападения. По заказу на машину смонтируют систему постановки дымовой завесы, распыли­тели перцового аэрозоля, звуковую пушку или внешние ручки дверей, бьющие током непрошеных гостей.