Mercedes-Benz Sprinter превратили в «мобильную комнату-сейф»
Кирилл Малышев
Фирма AddArmor представила бронированный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Он представляет собой, как выражаются создатели, «мобильную комнату-сейф» и адресован политикам, бизнесменам, звёздам спорта и шоу-бизнеса – тем, кто опасается за свою жизнь, но не готов передвигаться в стеснённых условиях.
Интерьер скомпонуют в соответствии с пожеланиями клиента. Внутри можно организовать рабочий кабинет, комнату отдыха и релаксации или классический кемпер с санузлом, кухней и спальным местом.
На фирменных снимках представлены два варианта салона – в чёрном и белом цветах. Оба отличаются обилием фоновой подсветки, роскошными креслами с электрорегулировками и большими
ЖК-дисплеями.
Mercedes-Benz Sprinter от AddArmor может не только защищать пассажиров от средств нападения пассивным способом – бронёй, но и проводить ответную атаку после нападения. По заказу на машину смонтируют систему постановки дымовой завесы, распылители перцового аэрозоля, звуковую пушку или внешние ручки дверей, бьющие током непрошеных гостей.
Стоимость программы доработок начинается с 28 000 долларов (2,2 миллиона рублей). В эту цену не входят автомобиль и тюнинг салона.