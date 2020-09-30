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Mercedes-Benz Sprinter превратили в «мобильную комнату-сейф»

Новости

Кирилл Малышев

Фирма AddArmor представила брониро­ванный микро­автобус Mercedes-Benz Sprinter. Он пред­став­ляет собой, как выражаются создатели, «мобильную комнату-сейф» и адресован политикам, бизнес­менам, звёздам спорта и шоу-бизнеса – тем, кто опасается за свою жизнь, но не готов пере­двигаться в стеснённых условиях.

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  • Интерьер скомпонуют в соответ­ствии с пожеланиями клиента. Внутри можно органи­зовать рабочий кабинет, комнату отдыха и релаксации или класси­ческий кемпер с санузлом, кухней и спальным местом.

  • На фирменных снимках представ­лены два варианта салона – в чёрном и белом цветах. Оба отличаются обилием фоновой подсветки, роскош­ными креслами с электро­регули­ровками и большими ЖК-дис­плеями.

  • Mercedes-Benz Sprinter от AddArmor может не только защищать пассажиров от средств нападения пассивным способом – бронёй, но и проводить ответную атаку после нападения. По заказу на машину смонтируют систему постановки дымовой завесы, распыли­тели перцового аэрозоля, звуковую пушку или внешние ручки дверей, бьющие током непрошеных гостей.

  • Стоимость программы доработок начинается с 28 000 долларов (2,2 миллиона рублей). В эту цену не входят автомобиль и тюнинг салона.

Что бы поставили себе на машину?

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