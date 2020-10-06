АвтоВАЗ прекратил продажи внедорожника Lada 4x4 Bronto

Бронированный внедорожник Scout 1973 года можно выиграть в лотерею за $10

Новости

Дмитрий Елизаров

Экзотический внедорожник International Scout, прошедший процедуру комплексной рестав­рации и доработки, станет призом благо­творитель­ной лотереи фонда Omaze. Рестомод, постройка которого обошлась почти в 100 тысяч долларов, можно выиграть всего за 10 долларов.

1/7

  • Марка International Harvester с её семейством Scout во второй половине прошлого века считалась прямым конкурентом внедорож­ников Jeep. Базой для постройки оригинального кастома силами ателье Bulletproof Restorations стала модель Scout II, впервые выпущенная в 1971 году.

  • Внедорожнику не только тщательно восстановили кузов и окрасили в два цвета, но и полностью заменили силовой агрегат. Штатный мотор уступил своё место атмосферному восьми­цилинд­ровому двигателю концерна GM объёмом 6,0 литра, который развивает 380 л.с. и 542 Нм крутящего момента. Работает он в паре с современным 6-диа­пазонным «автоматом» со спортивным режимом и системой полного привода.

  • Scout оснастили 27-дюймовой внедорожной резиной на 17-дюймо­вых колёсных дисках, гидро­усилителем руля, кастомными бамперами спереди и сзади (на заднем имеется ещё и кронштейн под запаску), а также заново отделанным интерьером, в котором появился ещё и кондиционер.

  • Самый дешёвый билет для участия в лотерее фонд оценил в 10 долларов (785 рублей). Вырученные средства Omaze направит на поддержку одного из детских госпиталей.

  • Весной нынешнего года о намерении передать свой заработок на поддержку малого бизнеса, пострадав­шего от коронавирусных ограничений, заявил американский дилерский центр Ash Crest Collection. Продавцы ретро- и суперкаров поделились с местной экономикой как минимум полу­миллионом долларов.

Выигрывали что-нибудь в лотерею?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение