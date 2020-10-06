Бронированный внедорожник Scout 1973 года можно выиграть в лотерею за $10
Дмитрий Елизаров
Экзотический внедорожник International Scout, прошедший процедуру комплексной реставрации и доработки, станет призом благотворительной лотереи фонда Omaze. Рестомод, постройка которого обошлась почти в 100 тысяч долларов, можно выиграть всего за 10 долларов.
Марка International Harvester с её семейством Scout во второй половине прошлого века считалась прямым конкурентом внедорожников Jeep. Базой для постройки оригинального кастома силами ателье Bulletproof Restorations стала модель Scout II, впервые выпущенная в 1971 году.
Внедорожнику не только тщательно восстановили кузов и окрасили в два цвета, но и полностью заменили силовой агрегат. Штатный мотор уступил своё место атмосферному восьмицилиндровому двигателю концерна GM объёмом 6,0 литра, который развивает 380 л.с. и 542 Нм крутящего момента. Работает он в паре с современным
6-диапазонным «автоматом» со спортивным режимом и системой полного привода.
Scout оснастили 27-дюймовой внедорожной резиной на
17-дюймовых колёсных дисках, гидроусилителем руля, кастомными бамперами спереди и сзади (на заднем имеется ещё и кронштейн под запаску), а также заново отделанным интерьером, в котором появился ещё и кондиционер.
Самый дешёвый билет для участия в лотерее фонд оценил в 10 долларов (785 рублей). Вырученные средства Omaze направит на поддержку одного из детских госпиталей.
Весной нынешнего года о намерении передать свой заработок на поддержку малого бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений, заявил американский дилерский центр Ash Crest Collection. Продавцы ретро- и суперкаров поделились с местной экономикой как минимум полумиллионом долларов.