Бронированный внедорожник Scout 1973 года можно выиграть в лотерею за $10

Марка International Harvester с её семейством Scout во второй половине прошлого века считалась прямым конкурентом внедорож­ников Jeep. Базой для постройки оригинального кастома силами ателье Bulletproof Restorations стала модель Scout II, впервые выпущенная в 1971 году.

Внедорожнику не только тщательно восстановили кузов и окрасили в два цвета, но и полностью заменили силовой агрегат. Штатный мотор уступил своё место атмосферному восьми­цилинд­ровому двигателю концерна GM объёмом 6,0 литра, который развивает 380 л.с. и 542 Нм крутящего момента. Работает он в паре с современным 6-диа ­пазонным «автоматом» со спортивным режимом и системой полного привода.

Scout оснастили 27-дюймовой внедорожной резиной на 17-дюймо ­вых колёсных дисках, гидро­усилителем руля, кастомными бамперами спереди и сзади (на заднем имеется ещё и кронштейн под запаску), а также заново отделанным интерьером, в котором появился ещё и кондиционер.

Самый дешёвый билет для участия в лотерее фонд оценил в 10 долларов (785 рублей). Вырученные средства Omaze направит на поддержку одного из детских госпиталей.