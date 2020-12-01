Бронированный лимузин на базе Range Rover оценили дороже миллиона евро
Дмитрий Елизаров
Ателье Klassen выставило на продажу на Mobile.De один из экземпляров серьёзно доработанного Range Rover выпуска нынешнего года. После всех модернизаций цена внедорожника, превращённого в «президентский броневик», выросла больше чем впятеро.
За счёт центральной вставки в кузов Range Rover удлинили на 1016 мм. Ещё одна вставка, увеличивающая высоту салона, появилась в крыше — в неё встроен люк с сервоприводом. Внедорожник бронирован по классу VR8, то есть способен с лёгкостью выдержать обстрел из автомата Калашникова.
Помимо бронированных пластин в кузове и пуленепробиваемых стёкол лимузин оборудован стробоскопами, сиреной, системами громкой связи и пожаротушения. Пассажирская капсула рассчитана на двоих седоков, однако на перегородке, отделяющей её от водителя, смонтированы два дополнительных раскладных сиденья. Сама перегородка снабжена системой изменения прозрачности. Кроме того, в списке оборудования упоминаются раскладные столики, развитая медиасистема с мониторами,
4-зонныйклимат-контроль, холодильник и улучшенная отделка салона.
Range Rover получил усиленную подвеску, более мощные тормоза и особые колёсные диски, но двигатель при этом остался прежним — это пятилитровый V8, развивающий 565 л.с. Пробег выставленного на продажу автомобиля заявлен как нулевой.
Цена Range Rover в комплектации SVAutobiography в Германии начинается с примерной отметки в 200 тысяч евро. Бронированный лимузин на базе этого внедорожника в Klassen оценили в
1 102 000евро с учётом налогов (1,31 миллиона долларов или 99,6 миллиона рублей).
Свой броневик на базе Range Rover имеется и у компании-производителя: эта модификация именуется Sentinel. Британцы ещё на конвейере снабжают внедорожник защитой по тому же классу, что и Klassen, однако колёсную базу Range Rover до такой степени не растягивают.