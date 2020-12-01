Бронированный лимузин на базе Range Rover оценили дороже миллиона евро

За счёт центральной вставки в кузов Range Rover удлинили на 1016 мм. Ещё одна вставка, увеличивающая высоту салона, появилась в крыше — в неё встроен люк с сервоприводом. Внедорожник бронирован по классу VR8, то есть способен с лёгкостью выдержать обстрел из автомата Калашникова.

Помимо бронированных пластин в кузове и пуленепро­биваемых стёкол лимузин оборудован стробоскопами, сиреной, системами громкой связи и пожаро­тушения. Пассажирская капсула рассчитана на двоих седоков, однако на перегородке, отделяющей её от водителя, смонтированы два допол­нительных раскладных сиденья. Сама перегородка снабжена системой изменения прозрачности. Кроме того, в списке оборудования упоминаются раскладные столики, развитая медиасистема с мониторами, 4-зонный климат-контроль, холодильник и улучшенная отделка салона.

Range Rover получил усиленную подвеску, более мощные тормоза и особые колёсные диски, но двигатель при этом остался прежним — это пятилитровый V8, развивающий 565 л.с. Пробег выстав­ленного на продажу автомобиля заявлен как нулевой.

Цена Range Rover в комплектации SVAutobiography в Германии начинается с примерной отметки в 200 тысяч евро. Брониро­ванный лимузин на базе этого внедорожника в Klassen оценили в 1 102 000 евро с учётом налогов (1,31 миллиона долларов или 99,6 миллиона рублей).