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Бронированный лимузин на базе Range Rover оценили дороже миллиона евро

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Дмитрий Елизаров

Ателье Klassen выставило на продажу на Mobile.De один из экземпляров серьёзно доработанного Range Rover выпуска нынешнего года. После всех модернизаций цена внедорожника, превращённого в «президентский броневик», выросла больше чем впятеро.

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  • За счёт центральной вставки в кузов Range Rover удлинили на 1016 мм. Ещё одна вставка, увеличивающая высоту салона, появилась в крыше — в неё встроен люк с сервоприводом. Внедорожник бронирован по классу VR8, то есть способен с лёгкостью выдержать обстрел из автомата Калашникова.

  • Помимо бронированных пластин в кузове и пуленепро­биваемых стёкол лимузин оборудован стробоскопами, сиреной, системами громкой связи и пожаро­тушения. Пассажирская капсула рассчитана на двоих седоков, однако на перегородке, отделяющей её от водителя, смонтированы два допол­нительных раскладных сиденья. Сама перегородка снабжена системой изменения прозрачности. Кроме того, в списке оборудования упоминаются раскладные столики, развитая медиасистема с мониторами, 4-зонный климат-контроль, холодильник и улучшенная отделка салона.

  • Range Rover получил усиленную подвеску, более мощные тормоза и особые колёсные диски, но двигатель при этом остался прежним — это пятилитровый V8, развивающий 565 л.с. Пробег выстав­ленного на продажу автомобиля заявлен как нулевой.

  • Цена Range Rover в комплектации SVAutobiography в Германии начинается с примерной отметки в 200 тысяч евро. Брониро­ванный лимузин на базе этого внедорожника в Klassen оценили в 1 102 000 евро с учётом налогов (1,31 миллиона долларов или 99,6 миллиона рублей).

  • Свой броневик на базе Range Rover имеется и у компании-производителя: эта модификация именуется Sentinel. Британцы ещё на конвейере снабжают внедорожник защитой по тому же классу, что и Klassen, однако колёсную базу Range Rover до такой степени не растягивают.

Кому бы пригодился такой броневик, как считаете?

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