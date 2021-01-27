Посмотрите на единственный в мире бронированный Porsche 911 из 90-х

Как утверждается в видео, построен был этот броневик ради изучения вопроса о возмож­ности конкуренции Porsche с пуле­непро­бива­емыми машинами других немецких марок — например, Mercedes-Benz. Кроме того, компания Porsche к тому моменту уже получала прямые запросы от потенци­альных покупателей брониро­ванных спорткаров.

Для изготовления концепта использо­вался серийный кузов, а для его защиты от обстрела — не традици­онные стальные панели (по мнению инженеров, они сделали бы спорткар слишком тяжёлым), а инноваци­онный энерго­поглоща­ющий композит Dyneema в 15 раз прочнее стали. Стёкла заменили на пуле­непро­биваемые аналоги толщиной 20 милли­метров.

Последующие испытания показали способ­ность концепта противо­стоять выстрелам из оружия калибра 9 милли­метров. Однако в произ­водство проект так и не пошёл. Авто­мобиль, несмотря на все усилия, оказался чересчур тяжёлым для штатного 300-сильного мотора и был слишком дорогим в производстве.

На данный момент пулене­проби­ваемый Porsche 911, который считается един­ственным функци­ональным броневиком на базе этой модели в мире, хранится в заводской коллекции фирмы.