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Посмотрите на единственный в мире бронированный Porsche 911 из 90-х

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Дмитрий Елизаров

Компания Porsche построила пуленепро­биваемый образец купе 911 в конце 90-х. Как уточняют авторы видео­фильма об этом авто­мобиле, опублико­ванного на канале That Nine Eleven Guy, внешне он неотличим от обычного Porsche 911, но при этом весит три тонны.

  • Как утверждается в видео, построен был этот броневик ради изучения вопроса о возмож­ности конкуренции Porsche с пуле­непро­бива­емыми машинами других немецких марок — например, Mercedes-Benz. Кроме того, компания Porsche к тому моменту уже получала прямые запросы от потенци­альных покупателей брониро­ванных спорткаров.

  • Для изготовления концепта использо­вался серийный кузов, а для его защиты от обстрела — не традици­онные стальные панели (по мнению инженеров, они сделали бы спорткар слишком тяжёлым), а инноваци­онный энерго­поглоща­ющий композит Dyneema в 15 раз прочнее стали. Стёкла заменили на пуле­непро­биваемые аналоги толщиной 20 милли­метров.

  • Последующие испытания показали способ­ность концепта противо­стоять выстрелам из оружия калибра 9 милли­метров. Однако в произ­водство проект так и не пошёл. Авто­мобиль, несмотря на все усилия, оказался чересчур тяжёлым для штатного 300-сильного мотора и был слишком дорогим в производстве.

  • На данный момент пулене­проби­ваемый Porsche 911, который считается един­ственным функци­ональным броневиком на базе этой модели в мире, хранится в заводской коллекции фирмы.

  • При этом идею защиты от обстрела пассажиров спорткаров успешно реализо­вывают специали­зиро­ванные компании. Так, в конце прошлого года фирма AddArmor объявила о завер­шении проекта по брониро­ванию купе Ferrari 458 по стандарту B4.

Как вам идея бронированного 911?

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