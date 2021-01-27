Посмотрите на единственный в мире бронированный Porsche 911 из 90-х
Дмитрий Елизаров
Компания Porsche построила пуленепробиваемый образец купе 911 в конце
Как утверждается в видео, построен был этот броневик ради изучения вопроса о возможности конкуренции Porsche с пуленепробиваемыми машинами других немецких марок — например, Mercedes-Benz. Кроме того, компания Porsche к тому моменту уже получала прямые запросы от потенциальных покупателей бронированных спорткаров.
Для изготовления концепта использовался серийный кузов, а для его защиты от обстрела — не традиционные стальные панели (по мнению инженеров, они сделали бы спорткар слишком тяжёлым), а инновационный энергопоглощающий композит Dyneema в 15 раз прочнее стали. Стёкла заменили на пуленепробиваемые аналоги толщиной 20 миллиметров.
Последующие испытания показали способность концепта противостоять выстрелам из оружия калибра 9 миллиметров. Однако в производство проект так и не пошёл. Автомобиль, несмотря на все усилия, оказался чересчур тяжёлым для штатного 300-сильного мотора и был слишком дорогим в производстве.
На данный момент пуленепробиваемый Porsche 911, который считается единственным функциональным броневиком на базе этой модели в мире, хранится в заводской коллекции фирмы.
При этом идею защиты от обстрела пассажиров спорткаров успешно реализовывают специализированные компании. Так, в конце прошлого года фирма AddArmor объявила о завершении проекта по бронированию купе Ferrari 458 по стандарту B4.