Марка Jeep рассказала о бронированном внедорожнике Grand Cherokee
Дмитрий Елизаров
Компания Jeep представила подробности о заводской бронированной модификации внедорожника Grand Cherokee, выпуском которой занимается предприятие в Мексике. Компания построила уже тысячу таких машин, каждая из которых способна выдержать обстрел из крупнокалиберного пистолета.
Такой Grand Cherokee сертифицирован по стандарту NIJ-IIIA Национального института юстиции США. Чтобы соответствовать требованиям стандарта, защита внедорожника должна выдерживать не менее пяти попаданий из пистолета .44 Magnum (калибр пули — 10,9 миллиметра) и столько же — из
9-миллиметрового оружия.
Разработанной инженерами Jeep и специалистами компании German Shields бронёй на мексиканском заводе оснащаются внедорожники, собранные в Детройте. В состав брони входят защитные панели для кузова и днища, многослойные пуленепробиваемые стёкла толщиной 19 мм с утолщёнными рамками, усиленная подвеска и шины типа run-flat, на которых можно некоторое время передвигаться после их пробоя.
Броневик предлагается с безальтернативной силовой установкой, которая состоит из 5,7-литрового V8 с отдачей 360 л.с. и 520 Нм крутящего момента, восьмидиапазонного «автомата» и системы полного привода Quadra-Trac II. Стоит пуленепробиваемый Grand Cherokee в Мексике как минимум
1 850 900песо (86 500 долларов США или 6,73 миллиона рублей).
Jeep Grand Cherokee — один из самых скромно защищённых заводских броневиков на рынке. К примеру, Volvo XC90 Armoured и Range Rover Sentinel способны выдержать подрыв 15 килограммов взрывчатки и обстрел из автоматического оружия.