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Марка Jeep рассказала о бронированном внедорожнике Grand Cherokee

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Jeep представила подробности о заводской брониро­ванной моди­фикации внедорож­ника Grand Cherokee, выпуском которой занимается пред­приятие в Мексике. Компания построила уже тысячу таких машин, каждая из которых способна выдер­жать обстрел из крупно­калибер­ного пистолета.

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  • Такой Grand Cherokee сертифи­цирован по стандарту NIJ-IIIA Национального института юстиции США. Чтобы соответ­ствовать требо­ваниям стандарта, защита внедорожника должна выдер­живать не менее пяти попаданий из пистолета .44 Magnum (калибр пули — 10,9 милли­метра) и столько же — из 9-милли­метрового оружия.

  • Разработанной инженерами Jeep и специ­алистами компании German Shields бронёй на мексиканском заводе оснащаются внедорож­ники, собранные в Детройте. В состав брони входят защитные панели для кузова и днища, много­слойные пуле­непробива­емые стёкла толщиной 19 мм с утолщёнными рамками, усиленная подвеска и шины типа run-flat, на которых можно некоторое время пере­двигаться после их пробоя.

  • Броневик предлагается с безальтер­нативной силовой установкой, которая состоит из 5,7-литрового V8 с отдачей 360 л.с. и 520 Нм крутящего момента, восьми­диапазонного «автомата» и системы полного привода Quadra-Trac II. Стоит пуле­непробива­емый Grand Cherokee в Мексике как минимум 1 850 900 песо (86 500 долларов США или 6,73 миллиона рублей).

  • Jeep Grand Cherokee — один из самых скромно защищённых заводских броне­виков на рынке. К примеру, Volvo XC90 Armoured и Range Rover Sentinel способны выдержать подрыв 15 кило­граммов взрывчатки и обстрел из автомати­ческого оружия.

Есть ли смысл в такой лёгкой броне?

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