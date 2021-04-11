В состоянии нового: на продажу выставлен канадский броневик Gurkha. За него хотят 30 миллионов
Михаил Кондратьев
На Facebook появилось объявление о продаже бронированной машины Gurkha. Такие используются правоохранительными органами и другими правительственными учреждениями в ряде стран и некоторых штатах США. За внедорожник почти без пробега хотят 385 тысяч долларов (29,8 миллиона рублей).
Машина построена канадской фирмой Terradyne Armored Vehicles. Модель выпускается с 2011 года, выставленный на продажу экземпляр собрали в
2012-м.Однако пробег составляет всего около 6,5 тысячи километров при 220 моточасах (86 из них — холостой ход).
В основе Gurkha — грузовой Ford
F-550 XLс 6,7-литровым турбодизелем V8 мощностью 400 сил при 1356 Нм крутящего момента. Уровень брони внедорожника соответствует классу B7. Это означает, что он выдерживает попадание из винтовки калибра 7,62х51 (такие патроны используются в том числе для снайперских винтовок и пулемётов). Продавец уверяет, что при выстреле примерно с 20 метров на кузове не остаётся даже никаких следов.
В описании указано также, что оригинальное ветровое стекло было заменено на более долговечное акриловое. Кузов дополнительно покрыли защитной краской, установили подвеску Icon long за 27,5 тысячи долларов и усиленные тормоза.
Кроме того, броневику обновили салон и добавили аудиосистему, на что было потрачено ещё 11 тысяч. Со слов продавца, в машине новое буквально всё — от болтов и проводки до колёс.
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