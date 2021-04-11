Машины-невидимки против камер, рост цен на парковку и кое-что ещё

В состоянии нового: на продажу выставлен канадский броневик Gurkha. За него хотят 30 миллионов

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Михаил Кондратьев

На Facebook появилось объявление о продаже бронированной машины Gurkha. Такие используются право­охранитель­ными органами и другими правитель­ственными учрежде­ниями в ряде стран и некоторых штатах США. За внедорожник почти без пробега хотят 385 тысяч долларов (29,8 миллиона рублей).

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  • Машина построена канадской фирмой Terradyne Armored Vehicles. Модель выпускается с 2011 года, выставленный на продажу экзем­пляр собрали в 2012-м. Однако пробег составляет всего около 6,5 тысячи километров при 220 моточасах (86 из них — холостой ход).

  • В основе Gurkha — грузовой Ford F-550 XL с 6,7-литровым турбо­дизелем V8 мощностью 400 сил при 1356 Нм крутящего момента. Уровень брони внедорожника соответ­ствует классу B7. Это означает, что он выдер­живает попадание из винтовки калибра 7,62х51 (такие патроны используются в том числе для снайперских винтовок и пулемётов). Продавец уверяет, что при выстреле примерно с 20 метров на кузове не остаётся даже никаких следов.

  • В описании указано также, что оригинальное ветровое стекло было заменено на более долговечное акриловое. Кузов допол­нительно покрыли защитной краской, установили подвеску Icon long за 27,5 тысячи долларов и усиленные тормоза.

  • Кроме того, броневику обновили салон и добавили аудио­систему, на что было потрачено ещё 11 тысяч. Со слов продавца, в машине новое буквально всё — от болтов и проводки до колёс.

  • В марте текущего года на Авто.ру выставили самый дорогой в России брониро­ванный Mercedes-Benz Maybach S-Класс. Лимузин с защитой высшего для гражданских машин класса VR10 оценили в 57 миллионов рублей (автомобиль уже продан).

Если бронированный автомобиль, то роскошный как Майбах или суровый как Gurkha?

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