В состоянии нового: на продажу выставлен канадский броневик Gurkha. За него хотят 30 миллионов

Машина построена канадской фирмой Terradyne Armored Vehicles. Модель выпускается с 2011 года, выставленный на продажу экзем­пляр собрали в 2012-м. Однако пробег составляет всего около 6,5 тысячи километров при 220 моточасах (86 из них — холостой ход).

В основе Gurkha — грузовой Ford F-550 XL с 6,7-литровым турбо­дизелем V8 мощностью 400 сил при 1356 Нм крутящего момента. Уровень брони внедорожника соответ­ствует классу B7. Это означает, что он выдер­живает попадание из винтовки калибра 7,62х51 (такие патроны используются в том числе для снайперских винтовок и пулемётов). Продавец уверяет, что при выстреле примерно с 20 метров на кузове не остаётся даже никаких следов.