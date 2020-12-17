Вот так выглядит бронированная Ferrari 458, которую никто не отличит от обычной

В AddArmor взяли на вооружение концепцию, не характерную для привычных брониро­ванных машин. Их строят, как правило, на базе тяжёлых вне­дорож­ников, но, как отмечает Automobile, компания посчитала, что тяжёлые машины — это медленные машины, а медленная цель — лёгкая цель. Таким образом, у брониро­ванного суперкара ничуть не меньше шансов уберечь своих пассажиров, чем у внедорожника, в том числе и благодаря способ­ности оперативно выйти из-под обстрела.

Впрочем, ради сохранения динамики инженерам пришлось пожертвовать уровнем защиты: этот Ferrari 458 бронирован по классу B4, то есть способен выдержать только выстрелы из лёгкого оружия. И даже для такого относительно скромного уровня брониро­вания в AddArmor вынуждены были разработать некую особую схему защиты — применяемые компанией материалы в 10 раз прочнее обычной брони и при этом на 60% легче. Весь комплект защиты, устанавли­ваемый на суперкар, добавляет к его весу лишь 70 килограммов.

Дополнительная масса частично компен­сирована заменой некоторых кузовных деталей на карбоновые аналоги и установкой облег­чённого выхлопа Capristo, который ещё и повышает отдачу двигателя на 40 л.с. Таким образом, брониро­ванная версия Ferrari 458 Speciale тяжелее заводской всего на 30 кило­граммов.

По расчётам разработчиков, суперкар по-прежнему в состоянии ускориться до 100 км/ч примерно за 3 секунды и достигать максимальной скорости в 325 км/ч. Демонстраци­онный прототип обошёлся компании в 625 000 долларов (45,8 миллиона рублей), а стоимость самих доработок стартует с 28 тысяч (чуть более 2 милли­онов рублей).