Вот так выглядит бронированная Ferrari 458, которую никто не отличит от обычной
Дмитрий Елизаров
Фирма AddArmor, которая специализируется на защите автомобилей, представила очень необычный броневик. Инженеры компании придумали, как превратить в бронекапсулу суперкар Ferrari 458 Speciale так, чтобы не пострадали ни его внешний вид, ни динамика.
В AddArmor взяли на вооружение концепцию, не характерную для привычных бронированных машин. Их строят, как правило, на базе тяжёлых внедорожников, но, как отмечает Automobile, компания посчитала, что тяжёлые машины — это медленные машины, а медленная цель — лёгкая цель. Таким образом, у бронированного суперкара ничуть не меньше шансов уберечь своих пассажиров, чем у внедорожника, в том числе и благодаря способности оперативно выйти из-под обстрела.
Впрочем, ради сохранения динамики инженерам пришлось пожертвовать уровнем защиты: этот Ferrari 458 бронирован по классу B4, то есть способен выдержать только выстрелы из лёгкого оружия. И даже для такого относительно скромного уровня бронирования в AddArmor вынуждены были разработать некую особую схему защиты — применяемые компанией материалы в 10 раз прочнее обычной брони и при этом на 60% легче. Весь комплект защиты, устанавливаемый на суперкар, добавляет к его весу лишь 70 килограммов.
Дополнительная масса частично компенсирована заменой некоторых кузовных деталей на карбоновые аналоги и установкой облегчённого выхлопа Capristo, который ещё и повышает отдачу двигателя на 40 л.с. Таким образом, бронированная версия Ferrari 458 Speciale тяжелее заводской всего на 30 килограммов.
По расчётам разработчиков, суперкар по-прежнему в состоянии ускориться до
100 км/чпримерно за 3 секунды и достигать максимальной скорости в 325 км/ч.Демонстрационный прототип обошёлся компании в 625 000 долларов (45,8 миллиона рублей), а стоимость самих доработок стартует с 28 тысяч (чуть более 2 миллионов рублей).
В прошлом году компания бронировала ещё один легковой суперкар — Audi RS 7, причём по тому же стандарту B4. В том случае, чтобы компенсировать возросший вес, ателье модернизировало ещё и двигатель лифтбека, что сделало легковой броневик даже динамичнее заводской модели.