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Бронированный Cadillac Escalade вдвое дешевле, чем у Сталлоне, продают на Авто.ру

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Борис Закиров

На Авто.ру выставили на продажу брониро­ванный внедорожник Cadillac Escalade стоимостью 14,6 миллиона рублей. Авто­мобиль был доработан компанией Rida, занима­ющейся брониро­ванием и удлинением легковушек и внедорожников.

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  • Судя по описанию на сайте Rida, Escalade брони­рован по классу VR8. Это означает защиту от бронебойно-зажигатель­ных пуль калибра 7,62, выпущенных из автомата Калаш­никова, обстрела из снайпер­ской винтовки, взрыва ручных гранат, включая оборони­тельную Ф-1. Кроме этого, машина оснащена системой пожаро­тушения, переговорным устрой­ством «салон/улица» и пуле­непроби­ваемыми стёклами.

  • Для комфорта пассажиров Кадиллаку «припод­няли» крышу. Штатные кресла заменили сиденьями от Mercedes-Benz S-класса (W222) с откиды­вающимися столиками. На потолке разместили экран с Apple TV, а сам потолок отделали бежевой алькантарой.

  • Внедорожник оснащён 6,2-литровым V8 мощностью 426 лошадиных сил в сочетании с шестиступен­чатым «автоматом». Пробег — 19450 километров.

  • В начале августа свой тюнинго­ванный Escalade продавал актёр Сильвестр Сталлоне. Его авто­мобиль удлинили на полметра, а в освободив­шемся простран­стве разместили пять комфортных кресел. Цена лимузина была вдвое выше брониро­ванного экземпляра, выстав­ленного на Авто.ру, — 350 тысяч долларов (26,1 миллиона рублей).

Купили бы себе бронированный внедорожник?

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