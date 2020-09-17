Бронированный Cadillac Escalade вдвое дешевле, чем у Сталлоне, продают на Авто.ру

Судя по описанию на сайте Rida, Escalade брони­рован по классу VR8. Это означает защиту от бронебойно-зажигатель­ных пуль калибра 7,62, выпущенных из автомата Калаш­никова, обстрела из снайпер­ской винтовки, взрыва ручных гранат, включая оборони­тельную Ф-1. Кроме этого, машина оснащена системой пожаро­тушения, переговорным устрой­ством «салон/улица» и пуле­непроби­ваемыми стёклами.

Для комфорта пассажиров Кадиллаку «припод­няли» крышу. Штатные кресла заменили сиденьями от Mercedes-Benz S-класса (W222) с откиды­вающимися столиками. На потолке разместили экран с Apple TV, а сам потолок отделали бежевой алькантарой.

Внедорожник оснащён 6,2-литровым V8 мощностью 426 лошадиных сил в сочетании с шестиступен­чатым «автоматом». Пробег — 19450 километров.