Бронированный Cadillac Escalade вдвое дешевле, чем у Сталлоне, продают на Авто.ру
Борис Закиров
На Авто.ру выставили на продажу бронированный внедорожник Cadillac Escalade стоимостью 14,6 миллиона рублей. Автомобиль был доработан компанией Rida, занимающейся бронированием и удлинением легковушек и внедорожников.
Судя по описанию на сайте Rida, Escalade бронирован по классу VR8. Это означает защиту от бронебойно-зажигательных пуль калибра 7,62, выпущенных из автомата Калашникова, обстрела из снайперской винтовки, взрыва ручных гранат, включая оборонительную
Ф-1.Кроме этого, машина оснащена системой пожаротушения, переговорным устройством «салон/улица» и пуленепробиваемыми стёклами.
Для комфорта пассажиров Кадиллаку «приподняли» крышу. Штатные кресла заменили сиденьями от Mercedes-Benz
S-класса(W222) с откидывающимися столиками. На потолке разместили экран с Apple TV, а сам потолок отделали бежевой алькантарой.
Внедорожник оснащён 6,2-литровым V8 мощностью 426 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатым «автоматом». Пробег — 19450 километров.
В начале августа свой тюнингованный Escalade продавал актёр Сильвестр Сталлоне. Его автомобиль удлинили на полметра, а в освободившемся пространстве разместили пять комфортных кресел. Цена лимузина была вдвое выше бронированного экземпляра, выставленного на Авто.ру, — 350 тысяч долларов (26,1 миллиона рублей).