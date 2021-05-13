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На продажу выставлен бронированный Land Rover Defender — он служил в ООН

Новости

Дмитрий Елизаров

На площадке Cars&Bids продаётся необычная моди­фикация внедорож­ника Land Rover Defender. Белая пятидверка оснащена комплектом брони, защища­ющей, к примеру, от взрывов противо­пехотных мин. Авто­мобиль использовался силами ООН во время конфликта в Боснии, но за четверть века успел проехать лишь 46 200 километров. Цена на данный момент — 20 тысяч долларов (1,48 миллиона рублей), но до конца торгов ещё 4 дня.

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  • По данным продавца, у внедорожника усилены двери, крыша, задняя часть кузова и остекление. Кроме того, брониро­ванными панелями защищено днище, а запасное колесо пере­несено на капот. Колёсные диски — стальные, 16-дюймовые.

  • Броневик оснащён 2,5-литровой дизельной «четвёркой», разви­вающей 111 л.с. и 264 Нм крутящего момента в паре с пятиступен­чатой механи­ческой коробкой.

  • Собран автомобиль в 1995 году и успел принять участие лишь в завер­шении боснийского конфликта, при этом в боевых действиях не использо­вался — этим объясняется его хорошее состояние, за исключе­нием нескольких царапин и дефектов окраски на кузове, а также потёртостей в салоне. На данный момент машина находится в американ­ской Флориде, куда пере­везена из Боснии осенью прошлого года — владелец приобрёл её у пред­стави­телей Land Rover в Сараево. Сразу после ввоза броневик провели через полное техобслуживание.

  • В апреле в США на продажу выставлялся более дорогой и экзотический броневик — Terradyne Gurkha, состоящий в ряде стран на вооружении право­охрани­тельных органов. За практически новую боевую машину просили 385 тысяч долларов — почти в 20 раз больше нынешней цены брониро­ванного Defender.

Бронированный Defender или обычный?

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