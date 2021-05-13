На продажу выставлен бронированный Land Rover Defender — он служил в ООН
Дмитрий Елизаров
На площадке Cars&Bids продаётся необычная модификация внедорожника Land Rover Defender. Белая пятидверка оснащена комплектом брони, защищающей, к примеру, от взрывов противопехотных мин. Автомобиль использовался силами ООН во время конфликта в Боснии, но за четверть века успел проехать лишь 46 200 километров. Цена на данный момент — 20 тысяч долларов (1,48 миллиона рублей), но до конца торгов ещё 4 дня.
По данным продавца, у внедорожника усилены двери, крыша, задняя часть кузова и остекление. Кроме того, бронированными панелями защищено днище, а запасное колесо перенесено на капот. Колёсные диски — стальные, 16-дюймовые.
Броневик оснащён 2,5-литровой дизельной «четвёркой», развивающей 111 л.с. и 264 Нм крутящего момента в паре с пятиступенчатой механической коробкой.
Собран автомобиль в 1995 году и успел принять участие лишь в завершении боснийского конфликта, при этом в боевых действиях не использовался — этим объясняется его хорошее состояние, за исключением нескольких царапин и дефектов окраски на кузове, а также потёртостей в салоне. На данный момент машина находится в американской Флориде, куда перевезена из Боснии осенью прошлого года — владелец приобрёл её у представителей Land Rover в Сараево. Сразу после ввоза броневик провели через полное техобслуживание.
В апреле в США на продажу выставлялся более дорогой и экзотический броневик — Terradyne Gurkha, состоящий в ряде стран на вооружении правоохранительных органов. За практически новую боевую машину просили 385 тысяч долларов — почти в 20 раз больше нынешней цены бронированного Defender.