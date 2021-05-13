На продажу выставлен бронированный Land Rover Defender — он служил в ООН

Собран автомобиль в 1995 году и успел принять участие лишь в завер­шении боснийского конфликта, при этом в боевых действиях не использо­вался — этим объясняется его хорошее состояние, за исключе­нием нескольких царапин и дефектов окраски на кузове, а также потёртостей в салоне. На данный момент машина находится в американ­ской Флориде, куда пере­везена из Боснии осенью прошлого года — владелец приобрёл её у пред­стави­телей Land Rover в Сараево. Сразу после ввоза броневик провели через полное техобслуживание.