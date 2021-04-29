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Взгляните на суперзащищённый внедорожник Комбат Т-98. Его продают за 106 миллионов рублей

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Кирилл Малышев

На Авто.ру появился в продаже внедорожник Комбат с небольшим пробегом. За четырёх­летнюю машину просят 106 000 000 рублей. Столько же стоит новый и брониро­ванный лимузин Aurus Senat.

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  • Продавец пишет, что его Комбат тоже брониро­ванный. Класс защиты не уточняется: по заказу произво­дитель делает любой, вплоть до В7+, то есть корпус внедорожника защищён от обстрела из автомати­ческого оружия и снайпер­ских винтовок пулями калибра 7,62. А его днище и крыша выдер­живают взрывы 2–3 ручных гранат.

  • Серебристый Комбат в кузове универсал с 2017 года проехал всего 4000 кило­метров. Под капотом установлен двигатель Vortec V8 объёмом 8,1 литра мощностью 400 л.с. Коробка передач — 6-ступен­чатый «автомат» Allison. Разгон до сотни занимает 10 секунд, максимальная скорость — 180 км/ч.

  • Комбат Т-98 разработан в Санкт-Петер­бурге в 1998 году кон­структор­ским бюро Дмитрия Парфёнова в сотрудни­честве с фирмой «Автокад». Модель выпускается небольшими тиражами. На выбор предлагаются два кузова — седан и универсал длиной 5,6 метра, два мотора — это указанный V8 и дизель 6.6 аналогичной кон­фигурации с отдачей 320 сил. Цена машины не называется. Её оглашают заказчику в зависи­мости от выбранной спецификации.

  • Ранее официальные дилеры марки Aurus — «Авилон» и «Панавто» — начали принимать заказы на удли­нённый Senat. Причём не простой, а брониро­ванный — такой же автомобиль использует для поездок президент России Владимир Путин. В появив­шихся на Авто.ру объявле­ниях указана цена 106,9 миллиона рублей.

Комбат или Аурус за те же деньги?

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