Взгляните на суперзащищённый внедорожник Комбат Т-98. Его продают за 106 миллионов рублей
Кирилл Малышев
На Авто.ру появился в продаже внедорожник Комбат с небольшим пробегом. За четырёхлетнюю машину просят
Продавец пишет, что его Комбат тоже бронированный. Класс защиты не уточняется: по заказу производитель делает любой, вплоть до В7+, то есть корпус внедорожника защищён от обстрела из автоматического оружия и снайперских винтовок пулями калибра 7,62. А его днище и крыша выдерживают взрывы 2–3 ручных гранат.
Серебристый Комбат в кузове универсал с 2017 года проехал всего 4000 километров. Под капотом установлен двигатель Vortec V8 объёмом 8,1 литра мощностью 400 л.с. Коробка передач —
6-ступенчатый «автомат» Allison. Разгон до сотни занимает 10 секунд, максимальная скорость — 180 км/ч.
Комбат Т-98 разработан в Санкт-Петербурге в 1998 году конструкторским бюро Дмитрия Парфёнова в сотрудничестве с фирмой «Автокад». Модель выпускается небольшими тиражами. На выбор предлагаются два кузова — седан и универсал длиной 5,6 метра, два мотора — это указанный V8 и дизель 6.6 аналогичной конфигурации с отдачей 320 сил. Цена машины не называется. Её оглашают заказчику в зависимости от выбранной спецификации.
Ранее официальные дилеры марки Aurus — «Авилон» и «Панавто» — начали принимать заказы на удлинённый Senat. Причём не простой, а бронированный — такой же автомобиль использует для поездок президент России Владимир Путин. В появившихся на Авто.ру объявлениях указана цена 106,9 миллиона рублей.