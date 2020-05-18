Персоны VIP: 10 очень крутых броневиков на базе роскошных внедорожников
Алексей Олефиренко
Если лет 20 назад с роскошными внедорожниками была напряжёнка, то сейчас их тьма-тьмущая: от в меру дорогих, вроде нового Hyundai Palisade VIP, до Rolls-Royce Cullinan, который может стоить как
Manhattan Armor Chevrolet Suburban
Начнём с чего-то относительно обыденного. Например, с бронированного Chevrolet Suburban, который, несмотря на внешнюю простоту, нью-йоркская студия Manhattan Armor называет автомобилем, «достойным королей и высших чинов».
Помимо увеличенной на 25 сантиметров колёсной базы и приподнятой на 12 сантиметров крыши, манхэттенский Suburban предлагает комфортабельный пассажирский отсек от Becker Automotive Design, в котором могут разместиться пять пассажиров, кожаную отделку, бронированный по классу VR7 кузов (выдерживает обстрел из автомата Калашникова) и форсированный двигатель: шестилитровый V8 снабжён нагнетателем, благодаря чему его мощность составляет 487 лошадиных сил, а крутящий момент – 678 Н·м.
В соответствии с возросшей нагрузкой были модифицированы подвеска и тормоза. В общем, автомобиль полностью готов к непростой службе. Экземпляр, представленный на фото, прямо сейчас пытаются продать, но его стоимость Manhattan Armor сообщит только реальному покупателю.
AddArmor Cadillac Escalade
Более успешный брат Chevrolet Suburban — Cadillac Escalade — частенько становится базой для VIP-офисов на колёсах. Однако компания AddArmor пошла дальше и сделала из Эскалейда не просто роскошный броневик, а подобие автомобиля Джеймса Бонда.
Помимо защиты кузова по евростандарту В6, внедорожник оснащён камерами ночного видения с круговым обзором, датчиками минирования, дверными ручками с электрошоком (120 вольт), специальными ударными бамперами, которые устанавливают на американские машины спецназа, оглушающе громкой сиреной (громче, чем у полицейских машин) и наружными распылителями слезоточивого газа. Не Escalade, а неприступная крепость!
Внутри которой ещё и очень комфортно! Есть мини-бар, атмоcферная подсветка, управляющие электроникой планшеты, 34-дюймовый экран высокого разрешения с поддержкой DirecTV и AppleTV, система очистки воздуха. Стоит это удовольствие от 350 тысяч долларов (25,7 миллионов рублей).
Lexani Motorcars Toyota Sequoia
Внедорожники Toyota — существа крайне живучие. Во всех смыслах: и ходят подолгу, и выпускаются десятилетиями. Взять хотя бы Sequoia второго поколения, которая производится 12 лет! Машина давно не молода, но спрос на неё
Поэтому Sequoia частенько становится базой для создания роскошных броневиков. Один из таких несколько лет назад представила компания Lexani Motorcars. Ничем снаружи не примечательная Toyota является сложнейшей структурой из баллистической стали, кевлара, керамико-композитов и закалённого стекла. Ей не страшны ни две ручные гранаты под днищем, ни обстрел из
Внутри — роскошь, которая, по словам представителей Lexani Motorcars, удовлетворит самых взыскательных клиентов: два капитанских кресла, обшитых нежнейшей кожей, подставки для вина с охладителями, огромная плазменная панель, деревянные планки, электрические шторки, настраиваемое освещение. Выглядит уютно и безопасно. А снаружи — обычный внедорожник...
Rida Cars Lexus LX570
Интересные бронированные внедорожники умеют делать и в России. На первый взгляд, LX570 от Rida Cars ничем не отличается от любого-другого-чёрного Лексуса, но спустя секунду мозг начинает осознавать, что с машиной что-то не так. Этим самым «что-то» является скрытая полуметровая вставка за центральной стойкой, которая превращает LX570 в лимузин — посмотрите на длину задних дверей!
Поэтому на втором ряду сидений пассажиров ожидает поистине королевский комфорт. В отличие от большинства подобных лимузинов, в прорисовке интерьера не чувствуется китч: стенка между водительским и пассажирским отсеком оформлена в стиле центральной консоли Lexus — с фирменными часами, блоком микроклимата и мультимедийной системой. Только вместо ветрового стекла — прозрачная перегородка, а вместо стоек — ручки для комфортной посадки/высадки.
С защитой от снарядов, взрывов и прочих недоразумений у машины полный порядок: бронекапсула выдерживает обстрел пулями калибра 7,62 с расстояния 10 метров, а также подрыв на двух ручных гранатах
Dartz Prombron
Пока внедорожник Black Alligator компании Dartz существует только в виде макета и рендеров, имеет смысл вспомнить те модели литовцев, которые всё же были выпущены. Потому что Black Alligator, планируемый на базе Maybach GLS 600, может и вовсе не появиться. Вряд ли найдутся желающие перекроить дорогущий Mercedes в очень странный, угловатый броневик.
Серия Prombron была создана в сотрудничестве с петербуржской компанией «Автокад». По сути, это знакомый многим
Едва ли Prombron можно причислить к числу VIP-офисов на колёсах. С другой стороны, кто знает, что назаказывали себе клиенты компании. Если судить по Dartz Prombron Aladeen Edition, созданному для фильма «Диктатор», на заднем ряду очень комфортно.
Klassen Range Rover
У немецкой компании Klassen (с российскими корнями) огромный опыт постройки защищённого VIP-транспорта, поэтому с ней сотрудничают многие автопроизводители и даже правительства некоторых стран. Глава Камеруна, например, на официальные мероприятия выезжает именно на удлинённом Range Rover от Klassen.
Налогоплательщикам страны такая прихоть обошлась примерно в 750 тысяч евро (60,2 миллиона рублей), что примерно в 8 раз больше стоимости обычного Рэйнджа. За что же такая переплата? За удлинение кузова на 1016 миллиметров, защиту по классу VR10, уникальные шины runflat, которым выхаживают по 80 километров в повреждённом состоянии, топовый двигатель (V8 с компрессором) и, конечно же, потрясающий комфорт.
В базовой комплектации (если подобное выражение применимо к подобному автомобилю) Range Rover от Klassen идёт с четырьмя сиденьями за разделительной перегородкой. Если, конечно, не считать стульчики для охраны в багажнике. Но во флагманской версии внедорожник имеет лишь два сиденья и такой запас пространства для ног, что даже Шакил О’Нил почувствует себя маленьким.
Klassen Rolls-Royce Cullinan
Кстати, у Klassen есть ещё более дорогой и вызывающий проект. Он называется The Beast («Зверь» — прямо как лимузин президента США), стоит 1,8 миллиона евро (144,2 миллиона рублей) и создан на базе Rolls-Royce Cullinan.
Хотя лимузин от Klassen был представлен почти сразу после дебюта обычного Cullinan, информации о нём по-прежнему не так много. Известно, что прокачанный Rolls-Royce длиннее обычного на те же 1016 миллиметров, что и Range Rover, а также то, что класс его защиты, в зависимости от пожелания и толщины кошелька заказчика, варьируется от VR7 до VR9.
А вот фотографий салона «Зверя» по-прежнему нет. Но специалистам Klassen придётся прыгнуть выше головы, чтобы перещеголять работу интерьерщиков Rolls-Royce.
Inkas Mercedes G-класса
Inkas – это почти как Klassen, но из Канады. Достаточно взглянуть на бронированный Гелендеваген предыдущего поколения, который создавался североамериканцами по тому же рецепту, что и Рэйндж от Klassen: метровая проставка за центральной стойкой, кожа наилучших сортов (такую же используют на британских гран-туризмо, вроде Bentley и Aston Martin) и броня, выдерживающая обстрел пулями калибра 7,62 и .308 Winchester.
Для максимального удобства пассажиров сзади предусмотрены два капитанских кресла с массажем, плазменная панель с
Недавно в портфолио Inkas появился проект на базе нового «Гелика», но там нет ни увеличения колёсной базы, ни обустройства кабинета. Скукотища.
Inkas Sentry Civilian
Для тех, кто не уверен в прочности брони Гелендевагена, Inkas предлагает радикальное решение. По сути, это броневик спецназа, построенный на шасси Ford F-550, но адаптированный для гражданских нужд.
Суровая внешность Sentry Civilian хранит не только броню класса В6 (толщина баллистической стали – добрый сантиметр), но и незаурядную роскошь. Телевизор с AppleTV и спутниковым интернетом? Есть. Четыре кресла с подогревом, вентиляцией и массажем? Есть. Амбиентный свет? Есть. Управление всем комплексом с планшета? Есть. Защита от химических атак? Есть. А ещё мини-бар, холодильник… У водителя лоска поменьше, но есть камеры кругового обзора и система ночного видения.
Под капотом брутального Sentry установлен 6,7-литровый дизельный V8, который развивает 335 лошадиных сил. С ним работает десятиступенчатый автомат и система полного привода.
Conquest Knight XV
Ещё один канадский автомобиль, который умеет и защищать, и развлекать. Именно такой внедорожник был найден в гараже бывшего президента Украины Виктора Януковича. Журналисты подозревают, что автомобиль принадлежал его сыну.
Созданный на шасси пикапа Ford, Knight XV укомплектован 6,8-литровым двигателем V10, который может работать как на бензине, так и на этаноле Е85. Причём в последнем случае мощность будет больше. А ещё «Рыцарь» (именно так переводится Knight) укомплектован кучерявым салоном со спутниковым телевидением, экранами на подвижных кронштейнах, мини-баром, столиками, премиальной аудиосистемой и кислородными масками! Построили лишь 100 подобных машин, и цена каждой начиналась с 550 тысяч долларов (40,7 миллиона рублей по текущему курсу).
Хотя Knight XV был очень роскошным и практически неуязвимым, компания Conquest уже работает над моделью Evade, которая обещает быть лучше во всех отношениях.