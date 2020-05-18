Персоны VIP: 10 очень крутых броневиков на базе роскошных внедорожников

Начнём с чего-то относительно обыденного. Например, с брониро­ванного Chevrolet Suburban, который, несмотря на внешнюю простоту, нью-йоркская студия Manhattan Armor называет авто­мобилем, «достойным королей и высших чинов».

Помимо увеличенной на 25 сантиметров колёсной базы и приподнятой на 12 санти­метров крыши, манхэттен­ский Suburban предлагает комфорта­бельный пассажир­ский отсек от Becker Automotive Design, в котором могут раз­меститься пять пассажиров, кожаную отделку, брониро­ванный по классу VR7 кузов (выдержи­вает обстрел из автомата Калаш­никова) и форсиро­ванный двигатель: шестилитровый V8 снабжён нагнета­телем, благодаря чему его мощность составляет 487 лошадиных сил, а крутящий момент – 678 Н·м.

В соответствии с возросшей нагрузкой были модифици­рованы подвеска и тормоза. В общем, автомобиль полностью готов к непростой службе. Экзем­пляр, представ­ленный на фото, прямо сейчас пытаются продать, но его стоимость Manhattan Armor сообщит только реальному покупателю.