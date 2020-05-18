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Персоны VIP: 10 очень крутых броневиков на базе роскошных внедорожников

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Алексей Олефиренко

Если лет 20 назад с роскошными внедорож­никами была напряжёнка, то сейчас их тьма-тьмущая: от в меру дорогих, вроде нового Hyundai Palisade VIP, до Rolls-Royce Cullinan, который может стоить как 30-метро­вая яхта. Но есть варианты для тех, кому и этого недо­статочно. И сегодня мы расскажем о десяти роскошных внедорож­никах, в которых можно переживать локальный военный конфликт.

Manhattan Armor Chevrolet Suburban

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Начнём с чего-то относительно обыденного. Например, с брониро­ванного Chevrolet Suburban, который, несмотря на внешнюю простоту, нью-йоркская студия Manhattan Armor называет авто­мобилем, «достойным королей и высших чинов».

Помимо увеличенной на 25 сантиметров колёсной базы и приподнятой на 12 санти­метров крыши, манхэттен­ский Suburban предлагает комфорта­бельный пассажир­ский отсек от Becker Automotive Design, в котором могут раз­меститься пять пассажиров, кожаную отделку, брониро­ванный по классу VR7 кузов (выдержи­вает обстрел из автомата Калаш­никова) и форсиро­ванный двигатель: шестилитровый V8 снабжён нагнета­телем, благодаря чему его мощность составляет 487 лошадиных сил, а крутящий момент – 678 Н·м.

В соответствии с возросшей нагрузкой были модифици­рованы подвеска и тормоза. В общем, автомобиль полностью готов к непростой службе. Экзем­пляр, представ­ленный на фото, прямо сейчас пытаются продать, но его стоимость Manhattan Armor сообщит только реальному покупателю.

AddArmor Cadillac Escalade

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Более успешный брат Chevrolet Suburban — Cadillac Escalade — частенько становится базой для VIP-офисов на колёсах. Однако компания AddArmor пошла дальше и сделала из Эска­лейда не просто роскошный броневик, а подобие авто­мобиля Джеймса Бонда.

Помимо защиты кузова по евростандарту В6, внедорожник оснащён камерами ночного видения с круговым обзором, датчиками миниро­вания, дверными ручками с электро­шоком (120 вольт), специ­альными ударными бамперами, которые устанав­ливают на американ­ские машины спецназа, оглушающе громкой сиреной (громче, чем у полицей­ских машин) и наружными распыли­телями слезо­точивого газа. Не Escalade, а неприступная крепость!

Внутри которой ещё и очень комфортно! Есть мини-бар, атмо­cферная подсветка, управ­ляющие электроникой планшеты, 34-дюймовый экран высокого разре­шения с поддержкой DirecTV и AppleTV, система очистки воздуха. Стоит это удоволь­ствие от 350 тысяч долларов (25,7 миллионов рублей).

Lexani Motorcars Toyota Sequoia

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Внедорожники Toyota — существа крайне живучие. Во всех смыслах: и ходят подолгу, и выпускаются десяти­летиями. Взять хотя бы Sequoia второго поколения, которая произво­дится 12 лет! Машина давно не молода, но спрос на неё по-преж­нему есть: она просторная, надёжная, яркая. А в свете падения цен на нефть в некоторой степени даже экономичная.

Поэтому Sequoia частенько становится базой для создания роскошных броне­виков. Один из таких несколько лет назад пред­ставила компания Lexani Motorcars. Ничем снаружи не примеча­тельная Toyota является сложнейшей структурой из балли­стической стали, кевлара, керамико-композитов и закалённого стекла. Ей не страшны ни две ручные гранаты под днищем, ни обстрел из АК-47.

Внутри — роскошь, которая, по словам представителей Lexani Motorcars, удовле­творит самых взыска­тельных клиентов: два капитан­ских кресла, обшитых нежнейшей кожей, подставки для вина с охлади­телями, огромная плазменная панель, деревян­ные планки, электри­ческие шторки, настраиваемое освещение. Выглядит уютно и безопасно. А снаружи — обычный внедорожник...

Rida Cars Lexus LX570

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Интересные бронированные внедорожники умеют делать и в России. На первый взгляд, LX570 от Rida Cars ничем не отличается от любого-другого-чёрного Лексуса, но спустя секунду мозг начинает осознавать, что с машиной что-то не так. Этим самым «что-то» является скрытая полуметровая вставка за центральной стойкой, которая превращает LX570 в лимузин — посмотрите на длину задних дверей!

Поэтому на втором ряду сидений пассажиров ожидает поистине королев­ский комфорт. В отличие от большин­ства подобных лимузинов, в прорисовке интерьера не чув­ству­ется китч: стенка между водитель­ским и пассажирским отсеком оформ­лена в стиле центральной консоли Lexus — с фирмен­ными часами, блоком микро­климата и мульти­медийной системой. Только вместо ветрового стекла — прозрачная пере­городка, а вместо стоек — ручки для комфортной посадки/высадки.

С защитой от снарядов, взрывов и прочих недоразуме­ний у машины полный порядок: броне­капсула выдер­живает обстрел пулями калибра 7,62 с расстояния 10 метров, а также подрыв на двух ручных гранатах (DM-51, Ф-1 — не важно). Класс защиты — VR8, B6+.

Dartz Prombron

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Пока внедорожник Black Alligator компании Dartz существует только в виде макета и рендеров, имеет смысл вспомнить те модели литовцев, которые всё же были выпущены. Потому что Black Alligator, планиру­емый на базе Maybach GLS 600, может и вовсе не появиться. Вряд ли найдутся желающие пере­кроить дорогущий Mercedes в очень странный, угловатый броневик.

Серия Prombron была создана в сотрудничестве с петер­буржской компанией «Автокад». По сути, это знакомый многим Т-98 Комбат, но чуть более экс­центричный. Каждый внедорожник Prombron изготав­ливался по индивиду­альному заказу, причём комп­лектация могла включать не только брониро­вание с использо­ванием титана, но и всяческие экзоти­ческие материалы для отделки салона. Вроде кожи с пениса кита. Да-да, прямо оттуда.

Едва ли Prombron можно причислить к числу VIP-офисов на колёсах. С другой стороны, кто знает, что назаказы­вали себе клиенты компании. Если судить по Dartz Prombron Aladeen Edition, созданному для фильма «Диктатор», на заднем ряду очень комфортно.

Klassen Range Rover

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У немецкой компании Klassen (с российскими корнями) огромный опыт постройки защи­щённого VIP-транс­порта, поэтому с ней сотруд­ничают многие автопроизво­дители и даже правитель­ства некоторых стран. Глава Камеруна, например, на офици­альные меро­приятия выезжает именно на удлинённом Range Rover от Klassen.

Налогоплательщикам страны такая прихоть обошлась примерно в 750 тысяч евро (60,2 милли­она рублей), что примерно в 8 раз больше стоимости обычного Рэйнджа. За что же такая пере­плата? За удлине­ние кузова на 1016 милли­метров, защиту по классу VR10, уникальные шины runflat, которым выхажи­вают по 80 кило­метров в повреж­дённом состоянии, топовый двигатель (V8 с компрес­сором) и, конечно же, потрясающий комфорт.

В базовой комплектации (если подобное выражение применимо к подобному авто­мобилю) Range Rover от Klassen идёт с четырьмя сиденьями за раздели­тельной пере­городкой. Если, конечно, не считать стуль­чики для охраны в багажнике. Но во флагман­ской версии внедорожник имеет лишь два сиденья и такой запас простран­ства для ног, что даже Шакил О’Нил почувствует себя маленьким.

Klassen Rolls-Royce Cullinan

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Кстати, у Klassen есть ещё более дорогой и вызывающий проект. Он называется The Beast («Зверь» — прямо как лимузин президента США), стоит 1,8 миллиона евро (144,2 миллиона рублей) и создан на базе Rolls-Royce Cullinan.

Хотя лимузин от Klassen был представлен почти сразу после дебюта обычного Cullinan, инфор­мации о нём по-прежнему не так много. Известно, что прокачан­ный Rolls-Royce длиннее обычного на те же 1016 милли­метров, что и Range Rover, а также то, что класс его защиты, в зависи­мости от пожелания и толщины кошелька заказ­чика, варьиру­ется от VR7 до VR9.

А вот фотографий салона «Зверя» по-прежнему нет. Но специ­алистам Klassen придётся прыгнуть выше головы, чтобы пере­щеголять работу интерьер­щиков Rolls-Royce.

Inkas Mercedes G-класса

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Inkas – это почти как Klassen, но из Канады. Достаточно взглянуть на брониро­ванный Геленде­ваген предыдущего поколения, который создавался северо­американцами по тому же рецепту, что и Рэйндж от Klassen: метровая проставка за централь­ной стойкой, кожа наилучших сортов (такую же исполь­зуют на британских гран-туризмо, вроде Bentley и Aston Martin) и броня, выдержи­вающая обстрел пулями калибра 7,62 и .308 Winchester.

Для максимального удобства пассажиров сзади преду­смотрены два капитан­ских кресла с массажем, плазменная панель с 4К-теле­визором, а также Hi-Fi аудио­система и приставка AppleTV. Уверен­ность водителя, в свою очередь, обеспечи­вают инфра­красные камеры кругового обзора, картинка с которых постоянно передаётся на облачный сервер, а также битурбиро­ванный V8, сочетаю­щийся с семиступен­чатым автоматом.

Недавно в портфолио Inkas появился проект на базе нового «Гелика», но там нет ни увели­чения колёсной базы, ни обустрой­ства кабинета. Скукотища.

Inkas Sentry Civilian

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Для тех, кто не уверен в прочности брони Гелендевагена, Inkas пред­лагает радикальное решение. По сути, это броневик спецназа, построен­ный на шасси Ford F-550, но адапти­рованный для гражданских нужд.

Суровая внешность Sentry Civilian хранит не только броню класса В6 (толщина балли­стической стали – добрый сантиметр), но и незаурядную роскошь. Теле­визор с AppleTV и спутниковым интернетом? Есть. Четыре кресла с подо­гревом, вентиляцией и массажем? Есть. Амбиентный свет? Есть. Управление всем комплексом с планшета? Есть. Защита от химических атак? Есть. А ещё мини-бар, холо­дильник… У водителя лоска поменьше, но есть камеры кругового обзора и система ночного видения.

Под капотом брутального Sentry установлен 6,7-литровый дизельный V8, который развивает 335 лошадиных сил. С ним работает десятиступен­чатый автомат и система полного привода.

Conquest Knight XV

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Ещё один канадский автомобиль, который умеет и защищать, и развлекать. Именно такой внедорож­ник был найден в гараже бывшего президента Украины Виктора Януко­вича. Журналисты подо­зревают, что авто­мобиль принадлежал его сыну.

Созданный на шасси пикапа Ford, Knight XV укомп­лектован 6,8-литровым двигателем V10, который может работать как на бензине, так и на этаноле Е85. Причём в послед­нем случае мощность будет больше. А ещё «Рыцарь» (именно так пере­водится Knight) укомп­лектован кучерявым салоном со спутниковым теле­видением, экранами на подвижных крон­штейнах, мини-баром, столиками, преми­альной аудио­системой и кислород­ными масками! Построили лишь 100 подобных машин, и цена каждой начиналась с 550 тысяч долларов (40,7 миллиона рублей по текущему курсу).

Хотя Knight XV был очень роскошным и практически неуязвимым, компания Conquest уже работает над моделью Evade, которая обещает быть лучше во всех отношениях.

Какой броневик понравился больше всего?

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