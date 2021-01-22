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Уникальный бронированный VW «Жук» оказался никому не нужен

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Дмитрий Елизаров

На площадке Get Your Classic безрезультатно завер­шились торги по продаже един­ственного в своём роде пуле­непроби­ваемого «Жука» 1978 года. Первый владелец хэтча при помощи брониро­вания пытался защитить себя и семью от похищения итальянской мафией.

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  • Продавцы отмечают, что особо усердно преступ­ники промышляли похищением детей богатых итальянцев ради выкупа как раз в конце 70-х годов прошлого века. Именно поэтому первый владелец VW Beetle, богатый промыш­ленник из Болоньи, обратился в специали­зиро­ванное ателье, чтобы уберечь от такого развития событий себя и членов своей семьи.

  • По его заказу автомобиль снабдили пуле­непро­биваемыми стёклами, кузовные панели заменили дубликатами из 30-милли­метровой стали, а в двери встроили усиленные блокира­торы-засовы: преступники часто похищали людей прямо из автомо­билей. При этом 34-сильный двигатель и тормоза доработке не подвергались, хотя «Жук» после трансформации потяжелел примерно на 300 килограммов.

  • Владельцу машины, судя по всему, удалось избежать контакта с криминалом, так как в 1984 году он избавился от уникального «Жука». На данный момент пробег хэтча составляет около 45 тысяч километров, при этом все его агрегаты сохранились в заводском состоянии. Лако­красочное покрытие кузова обновлено совсем недавно.

  • VW Beetle был выставлен на онлайн-аукцион с ожидаемой ценой от 35 до 45 тысяч евро (от 3,17 до 4,07 миллиона рублей), однако, по данным Autoevolution, максимальная ставка составила едва половину ожидаемого. Поэтому с аукциона машину сняли, но продавцы по-прежнему открыты для предложений на случай, если потенциаль­ный покупатель всё же найдётся.

  • Другой необычный «Жук» в сентябре прошлого года владельца всё-таки нашёл. Хот-род на базе Beetle, построенный с использо­ванием деталей от старых Camaro и Фордов и оснащённый 1,8-литровым оппозитным мотором Porsche, продали за 26 250 долларов (1,95 миллиона рублей).

Выбрали бы бронированный «Жук» или гоночный?

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