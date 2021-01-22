Уникальный бронированный VW «Жук» оказался никому не нужен
Дмитрий Елизаров
На площадке Get Your Classic безрезультатно завершились торги по продаже единственного в своём роде пуленепробиваемого «Жука» 1978 года. Первый владелец хэтча при помощи бронирования пытался защитить себя и семью от похищения итальянской мафией.
Продавцы отмечают, что особо усердно преступники промышляли похищением детей богатых итальянцев ради выкупа как раз в конце
70-хгодов прошлого века. Именно поэтому первый владелец VW Beetle, богатый промышленник из Болоньи, обратился в специализированное ателье, чтобы уберечь от такого развития событий себя и членов своей семьи.
По его заказу автомобиль снабдили пуленепробиваемыми стёклами, кузовные панели заменили дубликатами из 30-миллиметровой стали, а в двери встроили усиленные блокираторы-засовы: преступники часто похищали людей прямо из автомобилей. При этом 34-сильный двигатель и тормоза доработке не подвергались, хотя «Жук» после трансформации потяжелел примерно на 300 килограммов.
Владельцу машины, судя по всему, удалось избежать контакта с криминалом, так как в 1984 году он избавился от уникального «Жука». На данный момент пробег хэтча составляет около 45 тысяч километров, при этом все его агрегаты сохранились в заводском состоянии. Лакокрасочное покрытие кузова обновлено совсем недавно.
VW Beetle был выставлен на онлайн-аукцион с ожидаемой ценой от 35 до 45 тысяч евро (от 3,17 до 4,07 миллиона рублей), однако, по данным Autoevolution, максимальная ставка составила едва половину ожидаемого. Поэтому с аукциона машину сняли, но продавцы по-прежнему открыты для предложений на случай, если потенциальный покупатель всё же найдётся.
Другой необычный «Жук» в сентябре прошлого года владельца всё-таки нашёл. Хот-род на базе Beetle, построенный с использованием деталей от старых Camaro и Фордов и оснащённый 1,8-литровым оппозитным мотором Porsche, продали за 26 250 долларов (1,95 миллиона рублей).