Уникальный бронированный VW «Жук» оказался никому не нужен

Продавцы отмечают, что особо усердно преступ­ники промышляли похищением детей богатых итальянцев ради выкупа как раз в конце 70-х годов прошлого века. Именно поэтому первый владелец VW Beetle, богатый промыш­ленник из Болоньи, обратился в специали­зиро­ванное ателье, чтобы уберечь от такого развития событий себя и членов своей семьи.

По его заказу автомобиль снабдили пуле­непро­биваемыми стёклами, кузовные панели заменили дубликатами из 30-милли­метровой стали, а в двери встроили усиленные блокира­торы-засовы: преступники часто похищали людей прямо из автомо­билей. При этом 34-сильный двигатель и тормоза доработке не подвергались, хотя «Жук» после трансформации потяжелел примерно на 300 килограммов.

Владельцу машины, судя по всему, удалось избежать контакта с криминалом, так как в 1984 году он избавился от уникального «Жука». На данный момент пробег хэтча составляет около 45 тысяч километров, при этом все его агрегаты сохранились в заводском состоянии. Лако­красочное покрытие кузова обновлено совсем недавно.

VW Beetle был выставлен на онлайн-аукцион с ожидаемой ценой от 35 до 45 тысяч евро (от 3,17 до 4,07 миллиона рублей), однако, по данным Autoevolution, максимальная ставка составила едва половину ожидаемого. Поэтому с аукциона машину сняли, но продавцы по-прежнему открыты для предложений на случай, если потенциаль­ный покупатель всё же найдётся.