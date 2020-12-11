«Капсула времени»: 10-летний BMW X5 почти без пробега продают в России. Он бронированный
Кирилл Малышев
Необычный экземпляр BMW X5 в кузове Е70 выставил на Авто.ру продавец из Новокуйбышевска. Десятилетний внедорожник почти не ездил и обладает заводским бронированием VR6 по международной классификации. Такая версия называется X5 Security Plus.
Пробег машины с 2010 года достиг всего 4700 километров. Владелец (второй в жизни автомобиля) рассказывает в описании к объявлению, что большую часть времени автомобиль провёл в тёплом гараже. В соответствии с пробегом он находится в близком к идеальному состоянии.
Перед продажей BMW X5 провели большое ТО с заменой всех жидкостей. К машине прилагаются три комплекта колёс: летние, шипованные и зимние фрикционные. Кузов затянут в защитную плёнку.
Автомобиль оценили в 5 миллионов рублей. Новым BMW X5 Security Plus стоил 220 000 долларов, что эквивалентно 16,1 миллиона рублей.
Заводское бронирование затрагивает металл и стёкла. Внедорожник способен защитить от выстрела из автомата Калашникова пулей калибра 7,62 мм. Класс защиты VR6 считается средним, а потому масса полноприводника выросла всего на несколько десятков килограммов.
Бронированная версия оснащалась самым мощным (не считая BMW X5 M) мотором из гаммы — 4,8-литровым V8 на 355 л.с.