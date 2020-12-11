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«Капсула времени»: 10-летний BMW X5 почти без пробега продают в России. Он бронированный

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Кирилл Малышев

Необычный экземпляр BMW X5 в кузове Е70 выставил на Авто.ру продавец из Ново­куй­бышевска. Десяти­летний внедорожник почти не ездил и обладает заводским брониро­ванием VR6 по между­народной класси­фикации. Такая версия называется X5 Security Plus.

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  • Пробег машины с 2010 года достиг всего 4700 кило­метров. Владелец (второй в жизни авто­мобиля) рассказы­вает в описании к объявлению, что большую часть времени авто­мобиль провёл в тёплом гараже. В соответ­ствии с пробегом он находится в близком к идеальному состоянии.

  • Перед продажей BMW X5 провели большое ТО с заменой всех жидкостей. К машине прилагаются три комплекта колёс: летние, шипо­ванные и зимние фрикци­онные. Кузов затянут в защитную плёнку.

  • Автомобиль оценили в 5 миллионов рублей. Новым BMW X5 Security Plus стоил 220 000 долларов, что экви­валентно 16,1 миллиона рублей.

  • Заводское брониро­вание затраги­вает металл и стёкла. Внедорожник способен защитить от выстрела из автомата Калаш­никова пулей калибра 7,62 мм. Класс защиты VR6 считается средним, а потому масса полно­приводника выросла всего на несколько десятков кило­граммов.

  • Бронированная версия оснащалась самым мощным (не считая BMW X5 M) мотором из гаммы — 4,8-литровым V8 на 355 л.с.

Купили бы такой эксклюзив?

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