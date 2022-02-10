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Армия США станет полностью экологичной до 2050 года

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Герман Князев

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Министерство обороны США опубликовало глобальную климатическую стратегию по снижению углеродных выбросов и электрификации армии, сообщает Electrek. Американские военные тем самым надеются «противостоять растущей угрозе климатических изменений».

  • В планы американских военных входит сокращение выбросов CO2 к 2032 году до половины от уровня 2005 года, а к 2050 году — до нулевого уровня выбросов. Военные нацелены улучшить эффективность использования энергосетей, а также электрифицировать все лёгкие небоевые машины к 2035 году. Ещё через 15 лет гибридные машины будут полностью заменены электрокарами. 
  • Армия США уже отказалась от 18 тысяч небоевых бензиновых и дизельных машин, добавив в свой парк 3 тысячи гибридных автомобилей. Это уже позволило сократить расход топлива на 49 тысяч тонн в год и снизить выработку парниковых газов на 12%.
  • Сейчас военные планируют использовать наборы для преобразования бензиновых и дизельных машин в гибриды. Модификации также подразумевают улучшение электроники автомобилей для более экологичного расхода топлива.
  • Не обошли военные и кадровый вопрос. С 2028 года в армейские тренинги будут входить обсуждения изменения климата, в том числе с точки зрения уменьшения вреда для экологии от военных операций.
  • Минобороны США давно называет глобальное потепление «экзистенциальной угрозой» и «мультипликатором рисков». В своих планах военные учитывают экологию как дополнительный фактор, влияющий на развитие сценариев операций. В октябре 2021 года были опубликованы результаты анализа климатических изменений.

Американская компания Oshkosh Defence на основе своей лёгкой тактической бронемашины JLTV разработала её дизель-электрический вариант, назвав его eJLTV. У гибрида к дизельному 6,6 литровому восьмицилиндровому мотору добавили 30 кВт·ч аккумулятор и мотор-генератор. Машина прибавила 450 килограммов в весе, однако у неё на 20% сократился расход топлива, она стала более тихой и на стоянке может использоваться как генератор.

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