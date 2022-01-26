Для армии США создали бронемашину с дизель-электрической силовой установкой

К дизельной «восьмёрке» объёмом 6,6 литра добавили аккумулятор на 30 кВт·ч и мотор-генератор. Прибавка в массе составила 450 килограммов, однако разработчики уверяют, что это компенсируется сразу несколькими преимуще­ствами машины перед чисто дизельным вариантом.

На 20% снизится расход топлива. Благодаря способности ездить на электричестве машина может передвигаться бесшумно, что ценно при выполнении разведыва­тельных и иных боевых задач. Батарея способна заряжаться от ДВС, что снимает вопрос с отдельными зарядными станциями, которыми в полевых условиях обеспечить парк невозможно.

Кроме того, на стоянке Oshkosh eJLTV может делиться запасённой энергией. Он выдаёт до 115 кВт электричества, запитывая внешнее оборудование.

Отмечается, что гибридный внедорожник не разрабатывался по заказу армии США. Это частная инициатива компании Oshkosh для демонстрации своих возможностей. По всей вероятности, производитель надеется, что гибриды войдут в будущие заказы военных. Ближайший запланирован на сентябрь этого года и будет включать почти 15,5 тысячи машин.

Год назад компания Oshkosh Defence стала поставщиком фургонов для американской почты. Поставки должны начаться в 2023 году, однако за 2021‑й не поступало новостей, что компания завершила их разработку. Автомобиль может быть как с ДВС, так и с электрической силовой установкой.