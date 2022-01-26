Для армии США создали бронемашину с дизель-электрической силовой установкой

- К дизельной «восьмёрке» объёмом 6,6 литра добавили аккумулятор на 30 кВт·ч и мотор-генератор. Прибавка в массе составила 450 килограммов, однако разработчики уверяют, что это компенсируется сразу несколькими преимуществами машины перед чисто дизельным вариантом.
- На 20% снизится расход топлива. Благодаря способности ездить на электричестве машина может передвигаться бесшумно, что ценно при выполнении разведывательных и иных боевых задач. Батарея способна заряжаться от ДВС, что снимает вопрос с отдельными зарядными станциями, которыми в полевых условиях обеспечить парк невозможно.
- Кроме того, на стоянке Oshkosh eJLTV может делиться запасённой энергией. Он выдаёт до 115 кВт электричества, запитывая внешнее оборудование.
- Отмечается, что гибридный внедорожник не разрабатывался по заказу армии США. Это частная инициатива компании Oshkosh для демонстрации своих возможностей. По всей вероятности, производитель надеется, что гибриды войдут в будущие заказы военных. Ближайший запланирован на сентябрь этого года и будет включать почти 15,5 тысячи машин.
Год назад компания Oshkosh Defence стала поставщиком фургонов для американской почты. Поставки должны начаться в 2023 году, однако за 2021‑й не поступало новостей, что компания завершила их разработку. Автомобиль может быть как с ДВС, так и с электрической силовой установкой.