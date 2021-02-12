В России предложили легализовать автомобили на армянских номерах

Депутаты Госдумы предложили в виде исключения позволить россий­ским владельцам автомо­билей, ввезённых из Армении, поставить их на учёт в ГИБДД. Как пишет «Газета.ру», речь идёт о временной реги­страции до появления возмож­ности полноценно растаможить такие машины.

С 2020 года у россиян, которые ввезли авто­мобили из Армении и при этом не прошли таможен­ные процедуры, пропала возмож­ность их эксплуати­ровать. Инспекторы ГИБДД начали штрафовать авто­владельцев за управление автомо­билем без регистрации (от штрафа в 500 рублей до лишения прав на 3 месяца) и отправлять машины на армянских номерах на штрафстоянки.

Между тем, как отмечают депутаты из инициативной группы, нередко такие авто­владельцы просто не имеют финансовой возмож­ности полноценно растаможить свои машины. В итоге вынуждены держать их в гаражах, опасаясь ездить. Поэтому и предлагается ввести исключи­тельную возмож­ность временной регистрации автомо­билей из Армении, приобретённых гражданами России. Инициаторы приводят в пример практику Казах­стана, где такой вариант действи­тельно имел место.