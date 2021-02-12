В России предложили легализовать автомобили на армянских номерах
Дмитрий Елизаров
Депутаты Госдумы предложили в виде исключения позволить российским владельцам автомобилей, ввезённых из Армении, поставить их на учёт в ГИБДД. Как пишет «Газета.ру», речь идёт о временной регистрации до появления возможности полноценно растаможить такие машины.
С 2020 года у россиян, которые ввезли автомобили из Армении и при этом не прошли таможенные процедуры, пропала возможность их эксплуатировать. Инспекторы ГИБДД начали штрафовать автовладельцев за управление автомобилем без регистрации (от штрафа в 500 рублей до лишения прав на 3 месяца) и отправлять машины на армянских номерах на штрафстоянки.
Между тем, как отмечают депутаты из инициативной группы, нередко такие автовладельцы просто не имеют финансовой возможности полноценно растаможить свои машины. В итоге вынуждены держать их в гаражах, опасаясь ездить. Поэтому и предлагается ввести исключительную возможность временной регистрации автомобилей из Армении, приобретённых гражданами России. Инициаторы приводят в пример практику Казахстана, где такой вариант действительно имел место.
В массовом порядке автомобили начали завозиться из Армении на территорию России несколько лет назад. В силу специфики формирования таможенных пошлин престижные модели в этой стране стоили дешевле, чем в России. Ещё одним привлекательным фактором служили собственно армянские регистрационные знаки, которые не распознавались российскими дорожными камерами. Однако позже ситуация изменилась, и автомобили из Армении стали требовать полноценной таможенной очистки — её многие автовладельцы, соблазнившиеся дешевизной, позволить себе уже не смогли.