Пир во время зимы: тест Renault Arkana на льду и в снегах

Мы уже подробно рассказывали про новый Renault Arkana. Но то, первое, знакомство прошло в романтичной атмо­сфере летнего Санкт-Петер­бурга и могло оставить впечатление, будто Arkana с его купейным силуэтом — изнеженный житель мега­полиса. Даже все фото­графии сделаны в городе или на шоссе. Однако внешность обманчива. На деле это кросс-купе построено на «допилен­ной» платформе работяги Renault Duster, внедорожная репутация которого давно не вызывает сомнений. А значит, и новичок вне асфальта должен чувство­вать себя уверенно. Или нет?

Тестировать купе-кроссовер там, куда не стоит соваться без лебёдки и хайджека, смысла нет. И без этого понятно, что Arkana не станет бест­селлером среди охотников и рыбо­ловов. Вот заснеженный просёлок или дорога, покрытая льдом, — вполне прогнози­руемая среда обитания купе-кроссовера. А раз так, нам нужна зима!