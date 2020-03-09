Пир во время зимы: тест Renault Arkana на льду и в снегах
Валерий Арутин
Мы уже подробно рассказывали про новый Renault Arkana. Но то, первое, знакомство прошло в романтичной атмосфере летнего Санкт-Петербурга и могло оставить впечатление, будто Arkana с его купейным силуэтом — изнеженный житель мегаполиса. Даже все фотографии сделаны в городе или на шоссе. Однако внешность обманчива. На деле это кросс-купе построено на «допиленной» платформе работяги Renault Duster, внедорожная репутация которого давно не вызывает сомнений. А значит, и новичок вне асфальта должен чувствовать себя уверенно. Или нет?
Тестировать купе-кроссовер там, куда не стоит соваться без лебёдки и хайджека, смысла нет. И без этого понятно, что Arkana не станет бестселлером среди охотников и рыболовов. Вот заснеженный просёлок или дорога, покрытая льдом, — вполне прогнозируемая среда обитания купе-кроссовера. А раз так, нам нужна зима!
Зима в этом году была, например, в Екатеринбурге. Здесь февраль уже не похож на октябрь — есть снег, лёд и устойчивый минус. И пока колонна одинаковых кросс-купе собирается на опушке уральского леса, давайте вкратце вспомним, как устроена Аркана и что она может противопоставить бездорожью.
Итак, Аркана — это российское прочтение платформы Renault Global Access (в прошлом В0), которая роднит новинку с моделями Duster, Kaptur и даже Logan. Однако и отличий от них — воз и маленькая тележка. Кузов радикально изменён, причём не только внешне: у него и силовая структура собственная, включая панели пола. Заодно увеличена колёсная база, и для бездорожья это скорее недостаток. Зато места в салоне стало побольше. Подвески сохранили дастеровскую архитектуру, но многие их элементы и, главное, настройки — уже другие. Радикальнее всего переработано рулевое управление: Arkana имеет электроусилитель вместо гидравлики и сам руль наконец-то регулируется в двух направлениях, а не только по высоте.
А вот полный привод, благодаря которому Renault Duster или его близнец Nissan Terrano почти не уступают настоящим внедорожникам, на Аркану перенесли без изменений. От добра добра не ищут — не стали менять даже настройки. Поворотом шайбы на центральном тоннеле Аркану можно сделать стопроцентно переднеприводной или, наоборот, жёстко подключить заднюю ось — муфта останется заблокированной до скорости
Ещё у Renault Arkana есть 205-миллиметровый клиренс и металлическая защита моторного отсека уже в базовой комплектации. Плюс шипованный Continental IceContact 2 размерности 215/60 R17, в который обуты тестовые машины.
Так что на въезде в лес опасения вызывает только силовой агрегат купе-кроссовера. Новое для платформы Global Access сочетание 1,3-литрового турбомотора и вариатора обещает экономичность и комфорт, а вот с проходимостью могут быть проблемы. Слишком много мы знаем примеров, когда после недолгой пробуксовки или совсем не страшного подъёма бесступенчатая трансмиссия выбрасывает белый флаг. Точнее — красный, в виде мигающей лампы на щитке приборов, сообщающей о перегреве трансмиссии.
Даунсайзинговый турбомотор с неизбежной нехваткой тяги на низах и резким подхватом при раскрутке турбины — тоже, в теории, не лучший вариант для бездорожья. Хотя крутящего момента у нового двигателя на четверть больше, чем у двухлитрового атмосферника Дастера, и все 250 Нм должны быть доступными уже с 1700
Но по факту лесная заснеженная дорога для Арканы не стала проблемой от слова совсем. Даже когда один из коллег засмотрелся на зимние красоты и съехал с дороги прямо в сугроб. Ничего, включил реверс (у некоторых вариаторов он, кстати, совсем не такой тяговитый, как «драйв»), сдал назад — и колонна поехала дальше.
Успешной эвакуации из рыхлого снега способствовали плоская защита днища, сработавшая как лыжа, адекватно работающая электронная имитация межколёсных блокировок и задемпфированная педаль газа, позволившая избежать излишней пробуксовки. На шоссе вялость акселератора порой раздражала, а здесь оказалась в самый раз. Также после поездки по лесу я бы записал в плюс Аркане мягкую, но энергоёмкую подвеску, легко «скушавшую» все ямы. А ещё удивительно полезной оказалась модная, но вроде бы непрактичная форма кузова. В отличие от обычных кроссоверов, летящий из-под днища снег здесь залепляет только фонари и камеру заднего вида, но не стекло пятой двери!
Лес, как всё хорошее, заканчивается — и на асфальте Renault Arkana воспринимается уже не так радужно. Подвеска и здесь комфортна, пассажиры оценят. Претензии из прошлого теста насчёт слишком подробной трансляции в салон неровностей можно переадресовать летним шинам: мягкая «зима» практически нивелирует эту проблему. Но вот водителю в купе-кроссовере не всегда уютно.
Силовой агрегат можно взбодрить, порывшись в меню и включив режим Sport. Тогда и мотор охотнее реагирует на педаль газа, и вариатор не увлекается своей бесступенчатостью. Но рулевое управление… Лёгкое и неинформативное, оно сбивает с толку в поворотах. Какой режим ни выбирай, меняется только фоновое усилие, не прибавляющее рулю естественности. Хорошо, что он больше не бьёт водителя по рукам на ямах, как было на Дастере...
На ледяных трассах, где проходила заключительная часть нашего теста, электроусилитель ещё сильнее сбивает с толку. Руль на скользком покрытии становится совсем лёгким, и почувствовать руками срыв передних колёс практически невозможно. И наоборот: перекрутить «баранку» на входе в поворот — проще простого. В результате Arkana может долго и беспомощно скользить в сносе к внешней бровке, пока водитель нащупывает зацеп.
Несмотря на жёстко заблокированную муфту, с которой тяга по осям распределяется строго пополам, быстро становится понятным, что полноприводный Renault — это совсем не Audi quattro и не BMW xDrive. Arkana предпочитает скольжения передними колёсами, и перевести автомобиль в управляемый занос задней оси не так просто. Для этого нужны контрсмещения, выкручивания руля «в упор» и прочие провокационные действия. Такие настройки диктуют размашистый, внешне эффектный, но не самый быстрый стиль езды по ледовой трассе. А он, в свою очередь, требует много крутить рулём — и здесь за отсутствие усилия Аркану уже благодаришь.
В режиме Sport купе-кроссовер немного больше склонен к заносам. Настройки шасси и полного привода не меняются, однако вариатор позволяет активнее тормозить двигателем, разгружая на входе в поворот заднюю ось. Но в спортрежиме мотор и на акселератор отзывается резче, что заставляет ещё аккуратнее обращаться с правой педалью, чтобы избежать ненужной пробуксовки колёс. Поэтому однозначного совета, какой из режимов лучше на льду, давать не будем.
А потом мы перегрели-таки вариатор. Но не спешите сразу вычёркивать Renault из списка потенциальных покупок. В реальной жизни Arkana вряд ли окажется в тех условиях, в которые её поставили мы.
В общем, риск приговорить коробку есть, но только если вы попытаетесь удивить Арканой какой-нибудь слёт джиперов. Главное — знать, что перегревается этот вариатор своеобразно. На щитке приборов не загорается лампочка или предупреждающая надпись. Электроника не ограничивает обороты или тягу двигателя. Первым делом отключается… ручной режим. Коробка просто игнорирует перевод рычага из D в М. А после того, как вариатор остынет, возможность переключать виртуальные ступени появляется снова. Поэтому любители побарахтаться в грязи могут и не догадываться, насколько сильно сокращают этим жизнь коробке…
Но в целом Renault Arkana оказалась отнюдь не изнеженным горожанином, как может показаться на первый взгляд. И это хорошо. В мегаполисах французский автомобиль наверняка будут теснить Skoda Karoq, Kia Seltos, да та же Creta — кто ценой, кто оснащением, кто драйверскими настройками шасси. И не посмотрят ведь, что он купе-кроссовер. А вот там, где мало хорошего асфальта или много зимы, Arkana может выйти заслуженным победителем этой рыночной битвы. В конце концов, кто сказал, что в российской глубинке не ценят автомобильную красоту?
Что в Renault Arkana для вас самое привлекательное?
Renault Arkana на Авто.ру
Комплектация1.3 CVT (150 л.с.) 4WD
Двигатель1.3 / 150 л.с / бензин
Коробка передачВариатор
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.2
Разгон до 100 км/ч10.5
Цена, ₽1 555 000