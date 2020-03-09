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Пир во время зимы: тест Renault Arkana на льду и в снегах

Тесты

Валерий Арутин

Мы уже подробно рассказывали про новый Renault Arkana. Но то, первое, знакомство прошло в романтичной атмо­сфере летнего Санкт-Петер­бурга и могло оставить впечатление, будто Arkana с его купейным силуэтом — изнеженный житель мега­полиса. Даже все фото­графии сделаны в городе или на шоссе. Однако внешность обманчива. На деле это кросс-купе построено на «допилен­ной» платформе работяги Renault Duster, внедорожная репутация которого давно не вызывает сомнений. А значит, и новичок вне асфальта должен чувство­вать себя уверенно. Или нет?

Тестировать купе-кроссовер там, куда не стоит соваться без лебёдки и хайджека, смысла нет. И без этого понятно, что Arkana не станет бест­селлером среди охотников и рыбо­ловов. Вот заснеженный просёлок или дорога, покрытая льдом, — вполне прогнози­руемая среда обитания купе-кроссовера. А раз так, нам нужна зима!

Зима в этом году была, например, в Екатеринбурге. Здесь февраль уже не похож на октябрь — есть снег, лёд и устойчивый минус. И пока колонна одинаковых кросс-купе собирается на опушке ураль­ского леса, давайте вкратце вспомним, как устроена Аркана и что она может противо­поставить бездорожью.

Итак, Аркана — это российское прочтение платформы Renault Global Access (в прошлом В0), которая роднит новинку с моделями Duster, Kaptur и даже Logan. Однако и отличий от них — воз и маленькая тележка. Кузов радикально изменён, причём не только внешне: у него и силовая структура собственная, включая панели пола. Заодно увеличена колёсная база, и для бездорожья это скорее недостаток. Зато места в салоне стало побольше. Подвески сохранили дастеровскую архи­тектуру, но многие их элементы и, главное, настройки — уже другие. Радикальнее всего пере­работано рулевое управление: Arkana имеет электро­усилитель вместо гидравлики и сам руль наконец-то регули­руется в двух направ­лениях, а не только по высоте.

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А вот полный привод, благодаря которому Renault Duster или его близнец Nissan Terrano почти не уступают настоящим внедорожникам, на Аркану пере­несли без измене­ний. От добра добра не ищут — не стали менять даже настройки. Поворотом шайбы на централь­ном тоннеле Аркану можно сделать стопроцентно переднеприводной или, наоборот, жёстко под­ключить заднюю ось — муфта останется заблоки­рованной до скорости 80 км/ч. И, немного забегая вперёд, пере­греть её практи­чески нереально. 

Ещё у Renault Arkana есть 205-милли­метровый клиренс и металли­ческая защита моторного отсека уже в базовой комплектации. Плюс шипованный Continental Ice­Contact 2 размерности 215/60 R17, в который обуты тестовые машины.

Внутри купе-кроссовер совсем не такой бюджетный, как Duster или Kaptur. Жаль, эргономика по-прежнему не идеальная
Руль симпатичный, но единственное рабочее положение его регулировки по вылету – до упора на себя. И всё равно приходится тянуть руки или садиться, почти упираясь лбом в солнцезащитный козырёк
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Внутри купе-кроссовер совсем не такой бюджетный, как Duster или Kaptur. Жаль, эргономика по-прежнему не идеальная

Так что на въезде в лес опасения вызывает только силовой агрегат купе-кроссовера. Новое для платформы Global Access сочетание 1,3-литрового турбо­мотора и вариатора обещает эконо­мичность и комфорт, а вот с проходи­мостью могут быть проблемы. Слишком много мы знаем примеров, когда после недолгой пробуксовки или совсем не страшного подъёма бес­ступен­чатая трансмиссия выбрасы­вает белый флаг. Точнее — красный, в виде мигающей лампы на щитке приборов, сообщающей о перегреве трансмиссии.

Даунсайзинговый турбомотор с неизбежной нехваткой тяги на низах и резким подхватом при раскрутке турбины — тоже, в теории, не лучший вариант для бездорожья. Хотя крутящего момента у нового двигателя на четверть больше, чем у двух­литрового атмо­сферника Дастера, и все 250 Нм должны быть доступными уже с 1700 об./мин.

Но по факту лесная заснеженная дорога для Арканы не стала проблемой от слова совсем. Даже когда один из коллег засмотрелся на зимние красоты и съехал с дороги прямо в сугроб. Ничего, включил реверс (у некоторых вариаторов он, кстати, совсем не такой тяговитый, как «драйв»), сдал назад — и колонна поехала дальше.

Успешной эвакуации из рыхлого снега способ­ствовали плоская защита днища, срабо­тавшая как лыжа, адекватно работа­ющая электронная имитация межколёсных блоки­ровок и задемп­фиро­ванная педаль газа, позволив­шая избежать излишней пробуксовки. На шоссе вялость акселе­ратора порой раздражала, а здесь оказалась в самый раз. Также после поездки по лесу я бы записал в плюс Аркане мягкую, но энергоёмкую подвеску, легко «скушав­шую» все ямы. А ещё удиви­тельно полезной оказалась модная, но вроде бы непрактичная форма кузова. В отличие от обычных кроссоверов, летящий из-под днища снег здесь залепляет только фонари и камеру заднего вида, но не стекло пятой двери!

Лес, как всё хорошее, заканчивается — и на асфальте Renault Arkana восприни­мается уже не так радужно. Подвеска и здесь комфортна, пассажиры оценят. Претензии из прошлого теста насчёт слишком подробной транс­ляции в салон неров­ностей можно пере­адресовать летним шинам: мягкая «зима» практически нивели­рует эту проблему. Но вот водителю в купе-кроссовере не всегда уютно.

Силовой агрегат можно взбодрить, порывшись в меню и включив режим Sport. Тогда и мотор охотнее реагирует на педаль газа, и вариатор не увлекается своей бесступен­чатостью. Но рулевое управление… Лёгкое и неинформа­тивное, оно сбивает с толку в поворотах. Какой режим ни выбирай, меняется только фоновое усилие, не прибав­ляющее рулю есте­ственности. Хорошо, что он больше не бьёт водителя по рукам на ямах, как было на Дастере...

На ледяных трассах, где проходила заключительная часть нашего теста, электро­усилитель ещё сильнее сбивает с толку. Руль на скользком покрытии становится совсем лёгким, и почувство­вать руками срыв передних колёс практически невозможно. И наоборот: перекрутить «баранку» на входе в поворот — проще простого. В резуль­тате Arkana может долго и беспомощно скользить в сносе к внешней бровке, пока водитель нащупывает зацеп.

Несмотря на жёстко заблокированную муфту, с которой тяга по осям распреде­ляется строго пополам, быстро становится понятным, что полно­приводный Renault — это совсем не Audi quattro и не BMW xDrive. Arkana пред­почитает скольжения передними колёсами, и пере­вести авто­мобиль в управ­ляемый занос задней оси не так просто. Для этого нужны контр­смещения, выкручи­вания руля «в упор» и прочие провокаци­онные действия. Такие настройки диктуют размашистый, внешне эффектный, но не самый быстрый стиль езды по ледовой трассе. А он, в свою очередь, требует много крутить рулём — и здесь за отсут­ствие усилия Аркану уже благодаришь.

В режиме Sport купе-кроссовер немного больше склонен к заносам. Настройки шасси и полного привода не меняются, однако вариатор позволяет активнее тормозить двигателем, разгружая на входе в поворот заднюю ось. Но в спорт­режиме мотор и на акселе­ратор отзывается резче, что заставляет ещё аккуратнее обращаться с правой педалью, чтобы избежать ненужной пробуксовки колёс. Поэтому одно­значного совета, какой из режимов лучше на льду, давать не будем.

А потом мы перегрели-таки вариатор. Но не спешите сразу вычёркивать Renault из списка потенци­альных покупок. В реальной жизни Arkana вряд ли окажется в тех условиях, в которые её поставили мы. Во-первых, у нас была отключена система стабили­зации — причём для испытаний на льду инженеры Renault убрали внутреннее ограничение в 50 кило­метров в час, после которых электроника товарных машин включается обратно. Во-вторых, вариатор пере­грелся только на упраж­нении, где кроссовер наматывал в скольже­нии круг за кругом — по факту, очень долго ехал с непрекра­щающейся пробуксовкой всех колёс и с мини­мальным обдувом радиаторов. На ледовых трассах, где скорости были выше, вариатор работал как ни в чём не бывало.

В общем, риск приговорить коробку есть, но только если вы попыта­етесь удивить Арканой какой-нибудь слёт джиперов. Главное — знать, что пере­гревается этот вариатор свое­образно. На щитке приборов не загора­ется лампочка или предупреж­дающая надпись. Электроника не ограни­чивает обороты или тягу двигателя. Первым делом отключа­ется… ручной режим. Коробка просто игнори­рует перевод рычага из D в М. А после того, как вариатор остынет, возмож­ность пере­ключать виртуальные ступени появляется снова. Поэтому любители побарах­таться в грязи могут и не догады­ваться, насколько сильно сокращают этим жизнь коробке…

У всякой проходимости есть предел: плотно сидящий на брюхе купе-кроссовер может спасти только трос
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У всякой проходимости есть предел: плотно сидящий на брюхе купе-кроссовер может спасти только трос

Но в целом Renault Arkana оказалась отнюдь не изнеженным горожа­нином, как может показаться на первый взгляд. И это хорошо. В мега­полисах французский автомобиль наверняка будут теснить Skoda Karoq, Kia Seltos, да та же Creta — кто ценой, кто оснащением, кто драйвер­скими настройками шасси. И не посмотрят ведь, что он купе-кроссовер. А вот там, где мало хорошего асфальта или много зимы, Arkana может выйти заслуженным победителем этой рыночной битвы. В конце концов, кто сказал, что в российской глубинке не ценят автомо­бильную красоту?

Что в Renault Arkana для вас самое привлекательное?

Renault Arkana на Авто.ру

Характеристики Renault Arkana I

  • Комплектация

    1.3 CVT (150 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    1.3 / 150 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Вариатор

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    7.2

  • Разгон до 100 км/ч

    10.5

  • Цена, ₽

    1 555 000
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