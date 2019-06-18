Kaptur kaput: первый тест народного кросс-купе Renault Arkana (+видео)

Не будем спорить: парадоксальный формат купе-кроссовера оказался неожиданно популярным. Поэтому идея Renault изобразить всё то же самое, только в бюджетном сегменте, на первый взгляд, выглядит отличной. Все же хотят купить себе BMW X6, когда вырастут, верно? Но до сих пор ни одно такое «купе» не выходило на рынок без прикрытия в виде «традиционного» родственника — что у BMW, что у Mercedes, что недавно у Porsche. Единственное исключение — Acura ZDX. Которая с треском провалилась.

И вот — Arkana. Знаковый проект для российского офиса Renault. Машина, придуманная нашими специалистами, разработанная при непосредственном их участии, рождавшаяся долгих семь лет — и, наконец, вставшая на конвейер. Одна, без более практичного близнеца-брата (или сестры?): в Рено полагают, что именно такого предложения клиенты и ждали. Но одно дело мечтать об X6, а другое — решиться на покупку его бюджетного аналога, когда на руках есть всего миллион-полтора, а в голове — мысли далеко не только о дизайне.