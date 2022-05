Kaptur kaput: первый тест народного кросс-купе Renault Arkana (+видео)

И сразу же пример диаметрально противоположной логики: вот есть на центральной консоли клавиша выбора режимов движения. Казалось бы, резонно переключать эти режимы вслед за нажатием, по примеру Audi и прочих, – но нет: нужно тыкать в маленькие сенсорные плашки на большой красивой картинке. Может, повторное нажатие кнопки закрывает меню, как это сделано с камерами? Не-а, не закрывает. Только через дисплей.

Кстати, о самих режимах — да, темперамент бюджетного Renault теперь можно менять под себя, и называется всё это Multisense. Регулируются отклики двигателя и трансмиссии, плюс усилие на руле, а выбирать можно из трёх вариантов: Eco, Sport и «кастомного» My Sense. И если бы эту систему программировали люди с планеты Земля, то они дали бы возможность скомбинировать бодрый мотор с лёгким рулём или наоборот, но нет: в My Sense меняются только настройки электроусилителя, а картография силовых агрегатов намертво зафиксирована в «нормальном» положении! Иными словами, My Sense — это просто стандартный режим, в котором можно дополнительно утяжелить или «распустить» руль. Зато какое громкое название!