Kaptur kaput: первый тест народного кросс-купе Renault Arkana (+видео)
Михаил Конончук
Не будем спорить: парадоксальный формат купе-кроссовера оказался неожиданно популярным. Поэтому идея Renault изобразить всё то же самое, только в бюджетном сегменте, на первый взгляд, выглядит отличной. Все же хотят купить себе BMW X6, когда вырастут, верно? Но до сих пор ни одно такое «купе» не выходило на рынок без прикрытия в виде «традиционного» родственника — что у BMW, что у Mercedes, что недавно у Porsche. Единственное исключение — Acura ZDX. Которая с треском провалилась.
И вот — Arkana. Знаковый проект для российского офиса Renault. Машина, придуманная нашими специалистами, разработанная при непосредственном их участии, рождавшаяся долгих семь лет — и, наконец, вставшая на конвейер. Одна, без более практичного близнеца-брата (или сестры?): в Рено полагают, что именно такого предложения клиенты и ждали. Но одно дело мечтать об X6, а другое — решиться на покупку его бюджетного аналога, когда на руках есть всего миллион-полтора, а в голове — мысли далеко не только о дизайне.
Хотя именно с ним русско-французские авантюристы точно угадали: даже мне, с жуткой аллергией на такой тип кузова, Arkana кажется красивой. Каким-то чудом не убиты пропорции, всё в порядке с деталями, ну а общая стилистика, обкатанная на европейских Меганах и Колеосах, выглядит абсолютно беспроигрышной. Современная, актуальная машина!
Построенная на морально устаревшей платформе, скажут скептики. Идите вы в *&%#, скажут инженеры и маркетологи.
Действительно, корни Арканы тянутся к той самой логановско-дастеровско-каптюровской платформе B0, которую с недавних пор надлежит величать Global Access. Но больше половины компонентов здесь новые, включая силовую структуру кузова, панели пола и моторный щит. Подвески, несмотря на знакомую схему и почти идентичный вид, тоже состоят из новых деталей… Только вот обычный покупатель всего этого не увидит. Он зайдёт к дилеру, походит вокруг машины, поцокает языком — а потом сядет внутрь и поймёт, что никакими Каптюрами тут не пахнет.
Точнее, пахнет — но и только: фирменный сладковатый запах на месте, но простенькие материалы отделки выглядят гораздо солиднее, а общий уровень восприятия вырос на порядок. Здесь наконец-то чувствуешь себя человеком! Представьте, в бюджетном Renault больше не надо раскорячиваться с поджатыми ногами или вытянутыми руками: у руля наконец появилась регулировка по вылету! И пусть диапазон не слишком велик, человеку среднего роста его вполне хватит.
Нормализовалась и эргономика: кнопки подогрева сидений переехали на центральную консоль, шайба управления полным приводом больше не прячется в нише для телефона, все клавиши круиз-контроля сгруппированы на руле, а восьмидюймовый экран мультимедийки перестал бликовать (вообще!) и вдобавок развернулся к водителю. Но главное — у Арканы появился шикарный блок климат-контроля.
По сути, вся центральная консоль почти такая же, как у европейского Дастера второго поколения, и напоминает она гибрид Audi и Peugeot: три красивых кругляша с интегрированными дисплеями, между которыми расположились этажерки дополнительных кнопок. И тут сознание начинает давать сбой, изобретая придирки не по цене и классу машины: до того здорово и дорого вращаются крутилки, что небольшой люфт кнопок уже расстраивает! Хотя надо радоваться, потому что ничего подобного в B0-карах мы не видели даже близко.
А что поделать? Устранив фундаментальные эргономические проблемы, реношники сами заставили обращать внимание на менее значимые моменты. Вот зачем нужен прилив в передней части потолка, который чисто психологически давит на голову, хотя запаса над макушкой предостаточно? Кто додумался накидать на приборный щиток дополнительных рисок, от которых рябит в глазах, и почему спидометр до сих пор «нечётный», хотя большую часть времени эта машина будет ездить в режиме 60-80-100? И какого чёрта здесь столько косяков с мультимедийкой?
Да, этот комплекс современнее хорошо знакомой системы Media Nav: поддержка Яндекс.Авто, Apple CarPlay и Android Auto, мультитач, виджеты, кастомные рабочие столы, все дела. Но графика и быстродействие откровенно хромают, а логика даже не пытается играть в адекватность. Например, чтобы отрегулировать громкость, вам надо нажать туповатую сенсорную клавишу, а потом целиться в крохотные виртуальные кнопки в верхней части дисплея. Затея бессмысленная, лучше сразу начинать привыкать к подрулевому пульту.
Или вот камеры кругового обзора: их действительно четыре, по всем сторонам машины, но общая картинка с видом сверху здесь не склеивается — вы просто можете поочерёдно переключаться между разными ракурсами. Причём если включили обзор вручную, отдельной кнопкой, то и выключить сможете только ей: в это время мультимедийка не реагирует на собственные органы управления, включая вызов главного меню!
И сразу же пример диаметрально противоположной логики: вот есть на центральной консоли клавиша выбора режимов движения. Казалось бы, резонно переключать эти режимы вслед за нажатием, по примеру Audi и прочих, – но нет: нужно тыкать в маленькие сенсорные плашки на большой красивой картинке. Может, повторное нажатие кнопки закрывает меню, как это сделано с камерами? Не-а, не закрывает. Только через дисплей.
Кстати, о самих режимах — да, темперамент бюджетного Renault теперь можно менять под себя, и называется всё это Multisense. Регулируются отклики двигателя и трансмиссии, плюс усилие на руле, а выбирать можно из трёх вариантов: Eco, Sport и «кастомного» My Sense. И если бы эту систему программировали люди с планеты Земля, то они дали бы возможность скомбинировать бодрый мотор с лёгким рулём или наоборот, но нет: в My Sense меняются только настройки электроусилителя, а картография силовых агрегатов намертво зафиксирована в «нормальном» положении! Иными словами, My Sense — это просто стандартный режим, в котором можно дополнительно утяжелить или «распустить» руль. Зато какое громкое название!
И понятно, что всё это сущие мелочи, не сравнимые с просчётами Логанов и Дастеров, — привыкнуть к ним совсем не сложно. Но я специально потратил столько нашего с вами времени, чтобы задать нужный тон.
Потому что больше у Арканы нет ни одной явной слабости.
Собственно, если бы система Multisense запоминала настройки после выключения двигателя, можно было бы один раз активировать Sport и забыть о ней навеки: ничего другого Аркане не нужно. Под капотом тестовых машин — новый турбомотор объёмом 1,33 литра, совместно разработанный Renault и Mercedes-Benz и уже знакомый по семейству А-класса. 150 лошадиных сил, неплохие 250 Нм тяги, плюс отличный напарник в виде вариатора Jatco CVT8. И эта парочка — главное достоинство Арканы.
Сам двигатель живой, отзывчивый и старательный, но это мы и так знали по Мерседесам. Главный сюрприз преподносит как раз вариатор, который в спортивном режиме настолько старательно имитирует обычный «автомат», что даже слегка пинается при «переключениях» вверх! И почти пропала «резиновость», свойственная бесступенчатым трансмиссиям: за акселератором Аркана следует удивительно точно.
Правда, справедливо это только для спортивного режима — собственно, поэтому я и предлагаю его зафиксировать насовсем. В My Sense рассогласованность возвращается, ну а Eco — это не более чем насмешка. Как и на любом другом автомобиле. Проще говоря, вместо фокусов с персонализацией Аркану стоило один раз настроить хорошо, да так и оставить. Заодно никто не обманывался бы надписью Sport, потому что в целом темперамент у машины — самый что ни на есть Normal.
Паспортный разгон до сотни здесь занимает 10,5 секунды — как у Каптюра с древним двухлитровым мотором и «механикой»! Да, переднеприводная Arkana должна быть на три десятки быстрее, но это так себе разница. На практике всё выглядит так: шнырять по городскому потоку можно без проблем благодаря классному управлению тягой, но если вы решите разогнаться со светофора «в пол» или отважитесь на обгон после ста, то останетесь с единственным ощущением: не едет.
Справедливое замечание: не едет Arkana ровно в той же степени, что и любой компактный кроссовер схожей мощности, будь то Sportage, CX-5 или Qashqai. Но от такой внешности подсознательно ждёшь чего-то большего — тем более, когда при включении «спорта» тебе во весь экран показывают кроссовер, валящий по гоночной трассе. Arkana с ходу стала заложницей собственного имиджа, к ней хочется подходить с другой линейкой — вслед за речами маркетологов забывая, что это просто глубоко доработанный Kaptur.
Но если держать это в уме, всё становится на свои места.
Например, пресная управляемость с пустым, неинформативным рулём — это уже не разочарование в дерзком купе-кроссовере, а квантовый скачок вперёд относительно родственников. Наконец-то баранка не лупит по рукам на каждой кочке, появилось приятное, логичное усилие, ясные и чёткие отклики… Не зажигает? Arkana и не должна. Хватит и того, что крены уменьшились в разы, а на смену общей грубости манер пришла долгожданная цивилизованность.
Причём не в ущерб энергоёмкости! Легендарная всеядность подвески никуда не делась, и в здравом уме вы просто не поедете в ту яму, которая заставит Renault спасовать. И то не факт. Расслабить бы ещё пружины и амортизаторы! Arkana едет упруго, монолитно, но несколько жёстче родственников, подробно транслируя в салон все видимые глазу неровности. На обычной российской дороге со щербатым, латаным-перелатанным асфальтом постоянный виброфон будет напрягать, и ничто, кроме «спортивного» имиджа машины, не мешало конструкторам с ним побороться. Вот тогда была бы идиллия, тем более что шумоизоляция здесь традиционно неплоха. Однако на отбой подвеска работает шумновато. Duster и Kaptur в таком уличены не были.
На месте и внедорожные таланты: 205 миллиметров клиренса, солидные углы въезда и съезда (21 и 26 градусов соответственно), проверенная временем межосевая муфта системы «попробуй перегрей» — а значит, рубиться в грязи модный купе-кроссовер должен ничуть не хуже Дастера. То есть отлично.
Только поедет ли кто-то штурмовать оффроуд на Аркане? Да и вообще, кто он — покупатель этого автомобиля? Лежащая на поверхности гипотеза о человеке, которому практичность не нужна от слова «совсем», цифрами не подтверждается. Аркана длиннее Дастера на целых 23 сантиметра, почти на пять превосходит его с Каптюром по колёсной базе, и в итоге получилась даже вместительнее! Да, из-за дизайнерской крыши второй ряд сидений не получилось отодвинуть подальше, и места там разумно-достаточно, но в багажнике, в зависимости от типа привода, есть 400–500 удобных литров, и это больше, чем у родственников.
А самое главное – Arkana дешёвая!
Базовая комплектация со старым 114-сильным атмосферником 1.6 и пятиступенчатой «механикой» стоит всего на 55 тысяч дороже Каптюра. При этом вы сразу получите светодиодную оптику, четыре подушки, кондиционер, электрические стёкла и зеркала, аудиосистему и даже 17-дюймовые колёса. При этом самый топ — версия Edition One с кучей плюшек вроде кругового обзора, мониторинга слепых зон и породистой «музыки» Bose — не вылезает за полтора миллиона! И это самый настоящий демпинг.
Полтора миллиона — это бедненький переднеприводный Qashqai, абсолютно пустой Tucson, а новую Мазду или Тойоту за такие деньги вы просто не найдёте. По совокупности качеств Arkana будет казаться в этой тусовке немного простушкой, но уже не чужой: не «бюджетник», состоящий из компромиссов, а полноценный современный автомобиль!
Если честно, непонятно, как дальше будет жить Kaptur. Раньше он выделялся дизайном на фоне утилитарного Дастера, но теперь Arkana должна его просто уничтожить, опережая буквально по всем параметрам за сопоставимые деньги. Да и вообще, Arkana разрешает одну актуальную дилемму: взять хорошо оснащённый Kaptur и страдать от того, что он Каптюр, или купить голый кроссовер постарше и страдать от того, что он голый. Всё, больше страдать не надо.
И похоже, что российский офис Renault неспроста так уверен в успехе своего детища. За Арканой побегут вовсе не потому, что это X6 для бедных. В первую очередь, это хороший продукт за неправдоподобно хорошие деньги. Кажется, нам просто не оставили выбора.
Лучший кроссовер в бюджете до 1,5 миллиона рублей – это...
Комплектация1.3 CVT (150 л.с.) 4WD
Двигатель1.3 / 150 л.с / бензин
Коробка передачВариатор
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.2
Разгон до 100 км/ч10.5
Цена, ₽1 499 990