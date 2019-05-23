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Объявлена цена купе-кроссовера Renault Arkana. Спойлер: дорого

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Николай Андреев

В Москве прошла презентация серийного купеобразного кроссовера Renault Arkana. Новинка получит два двигателя на выбор, но первой на рынок выйдет специальная версия Edition One в самом богатом оснащении — за 1 419 990 ₽ с передним приводом и 1 499 990 ₽ с полноприводной трансмиссией.

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  • Renault Arkana Edition One оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором объёмом 1,33 литра, разработанным совместно с немецким концерном Daimler, в паре с вариатором X-tronic. В базе у первой спецверсии будут 17-дюймовые колёса, шесть подушек безопасности, полностью светодиодные фары, кожаная обивка, камеры кругового обзора, фоновая подсветка салона с выбором из восьми цветов, подогрев всех сидений и руля, а также аудиосистема Bose.

  • Базовым для российской Арканы станет 1,6-литровый атмосферник мощностью 114 л.с. (156 Н·м), который устанавливается на соплатформенные Renault Duster и Kaptur. В гамме новинки будут три модификации с этим двигателем: передний привод и пятиступенчатая механическая коробка передач, передний привод и вариатор, а также полный привод и шестиступенчатая «механика».

  • В основе новинки лежит переработанная платформа Global Access (B0), на 55 процентов состоящая из новых компонентов. В длину Arkana 4545 миллиметров, её ширина 1820 мм, высота – 1565 мм, колёсная база – 2721 мм, дорожный просвет – 205 мм. Угол въезда равен 21 градусу, съезда – 26 градусам.

  • Передняя панель салона Renault Arkana повторяет Duster второго поколения. Руль получил регулировку по высоте и по вылету, а суммарный объём ёмкостей под мелочовку превышает 20 литров. Багажник при сложенном втором ряде вырастает с 508 до 1333 литров.

  • Первые сто покупателей Renault Arkana Edition One получат бесплатную доставку автомобиля на эвакуаторе до дома в брендированном чехле, эксклюзивную ключ-карту красного цвета и расширенную пятилетнюю гарантию. Стоимость более простых версий пока не названа. Старт продаж – летом 2019 года.

Как вам цена на Аркану?

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