Объявлена цена купе-кроссовера Renault Arkana. Спойлер: дорого

Renault Arkana Edition One оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором объёмом 1,33 литра, разработанным совместно с немецким концерном Daimler, в паре с вариатором X-tronic. В базе у первой спецверсии будут 17-дюймовые колёса, шесть подушек безопасности, полностью светодиодные фары, кожаная обивка, камеры кругового обзора, фоновая подсветка салона с выбором из восьми цветов, подогрев всех сидений и руля, а также аудиосистема Bose.



Базовым для российской Арканы станет 1,6-литровый атмосферник мощностью 114 л.с. (156 Н·м), который устанавливается на соплатформенные Renault Duster и Kaptur. В гамме новинки будут три модификации с этим двигателем: передний привод и пятиступенчатая механическая коробка передач, передний привод и вариатор, а также полный привод и шестиступенчатая «механика».

В основе новинки лежит переработанная платформа Global Access (B0), на 55 процентов состоящая из новых компонентов. В длину Arkana 4545 миллиметров, её ширина 1820 мм, высота – 1565 мм, колёсная база – 2721 мм, дорожный просвет – 205 мм. Угол въезда равен 21 градусу, съезда – 26 градусам.

Передняя панель салона Renault Arkana повторяет Duster второго поколения. Руль получил регулировку по высоте и по вылету, а суммарный объём ёмкостей под мелочовку превышает 20 литров. Багажник при сложенном втором ряде вырастает с 508 до 1333 литров.