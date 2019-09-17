Попытка Renault продавать кроссоверы Arkana через интернет провалилась

Изначально предполагалось, что при полной оплате через интернет Renault Arkana доставят бесплатно на эвакуаторе до дома покупателя в бренди­рованном чехле. Однако 298 клиентов выбрали другую схему, которая действо­вала раньше: они вносили предоплату в размере 10 000 – 15 000 рублей, после чего отдавали оставшуюся сумму у офици­ального дилера, где и забирали автомобиль. Эксперты связывают это с боязнью покупа­телей совершать дорого­стоящие покупки через интернет.

В Renault сообщили, что проанализи­руют полученный опыт для дальнейшего развития торговли автомо­билями через интернет в России.

В онлайн-сервисе Renault можно было купить Аркану только в самой богато оснащённой версии Edition One стоимостью от 1 419 990 рублей. Помимо бесплатной доставки, покупатели таких купе-кроссоверов получали ключ-карту красного цвета и расширен­ную до пяти лет гарантию. Первую партию из 100 автомобилей заказали через интернет за три часа, после чего в онлайн-шоурум «выставили» ещё 200 экземп­ляров Renault Arkana. Модель вошла в топ-25: в августе продано 1975 Аркан всех комплектаций.