Электромобили в России могут пустить на выделенные полосы

Попытка Renault продавать кроссоверы Arkana через интернет провалилась

Новости

Николай Андреев

Во время летней премьеры купе-кроссовера Renault Arkana компания первой среди авто­произво­дителей в России запустила сервис продажи автомо­билей через интернет. Однако экспе­римент оказался неудачным: из 300 заказанных в сети машин полностью оплатили только две. Об этом стало известно изданию «Ведомости».

Renault Arkana Edition One
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Renault Arkana Edition One

  • Изначально предполагалось, что при полной оплате через интернет Renault Arkana доставят бесплатно на эвакуаторе до дома покупателя в бренди­рованном чехле. Однако 298 клиентов выбрали другую схему, которая действо­вала раньше: они вносили предоплату в размере 10 000 – 15 000 рублей, после чего отдавали оставшуюся сумму у офици­ального дилера, где и забирали автомобиль. Эксперты связывают это с боязнью покупа­телей совершать дорого­стоящие покупки через интернет.

  • В Renault сообщили, что проанализи­руют полученный опыт для дальнейшего развития торговли автомо­билями через интернет в России.

В онлайн-сервисе Renault можно было купить Аркану только в самой богато оснащённой версии Edition One стоимостью от 1 419 990 рублей. Помимо бесплатной доставки, покупатели таких купе-кроссоверов получали ключ-карту красного цвета и расширен­ную до пяти лет гарантию. Первую партию из 100 автомобилей заказали через интернет за три часа, после чего в онлайн-шоурум «выставили» ещё 200 экземп­ляров Renault Arkana. Модель вошла в топ-25: в августе продано 1975 Аркан всех комплектаций.

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