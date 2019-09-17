Попытка Renault продавать кроссоверы Arkana через интернет провалилась
Николай Андреев
Во время летней премьеры купе-кроссовера Renault Arkana компания первой среди автопроизводителей в России запустила сервис продажи автомобилей через интернет. Однако эксперимент оказался неудачным: из 300 заказанных в сети машин полностью оплатили только две. Об этом стало известно изданию «Ведомости».
Изначально предполагалось, что при полной оплате через интернет Renault Arkana доставят бесплатно на эвакуаторе до дома покупателя в брендированном чехле. Однако 298 клиентов выбрали другую схему, которая действовала раньше: они вносили предоплату в размере 10 000 – 15 000 рублей, после чего отдавали оставшуюся сумму у официального дилера, где и забирали автомобиль. Эксперты связывают это с боязнью покупателей совершать дорогостоящие покупки через интернет.
В Renault сообщили, что проанализируют полученный опыт для дальнейшего развития торговли автомобилями через интернет в России.
В онлайн-сервисе Renault можно было купить Аркану только в самой богато оснащённой версии Edition One стоимостью от 1 419 990 рублей. Помимо бесплатной доставки, покупатели таких купе-кроссоверов получали ключ-карту красного цвета и расширенную до пяти лет гарантию. Первую партию из 100 автомобилей заказали через интернет за три часа, после чего в онлайн-шоурум «выставили» ещё 200 экземпляров Renault Arkana. Модель вошла