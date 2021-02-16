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Самое дорогое кросс-купе Renault Arkana появилось в продаже в России

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Дмитрий Елизаров

Компания Renault открыла в России продажи кросс-купе Arkana в особом исполнении Pulse. Его отличитель­ные черты — оригиналь­ная отделка кузова и интерьера, при этом коли­чество таких машин в продаже будет ограничено. Arkana Pulse станет самой дорогой комплектацией кросс-купе в России — на 92 тысячи дороже прежнего флагмана.

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  • Кузов Renault Arkana Pulse можно будет выкрасить в эксклю­зивный синий оттенок Blue Iron (помимо него, предложат ещё пять цветов), а крышу — в контрастный чёрный, что для прочих версий кросс-купе не предлагается. Кроме того, такая Arkana получит чёрные колёсные диски на 17 дюймов, накладки на зеркала того же оттенка и соответ­ствующий шильдик.

    Интерьер также отделают чёрным, но разбавят красными акцентами — такого оттенка будут строчка на сиденьях с особой обивкой и вставки на передней панели. Ещё одним отличием станет отделка под карбон, которую применят на панели и дверных картах. Наконец, салон кросс-купе украсят вышивками с названием серии, а также накладками на пороги и педали.

  • В список оснащения такой Арканы вошли, к примеру, подогрев лобового стекла, форсунок омывателя и руля, климат-контроль, медиа­система с 8-дюймо­вым экраном и камерой заднего вида, а также акустика Bose с восемью динамиками и сабвуфером — такая система для модели ранее пред­лагалась только в качестве опции ценой 26 тысяч рублей. В оснащение новинки также по умолчанию включат шторки безопас­ности для переднего и заднего рядов сидений (ранее — только за доплату в 14 тысяч рублей).

  • Arkana Pulse будет доступна исключительно со 150-сильным турбо­мотором в сочетании с вариатором. Кросс-купе с передним приводом оценено в 1 648 000 рублей, с приводом на все колёса — в 1 728 000 рублей. В обоих случаях удорожание по сравне­нию с ранее считав­шимся топовым испол­нением Style с аналогичным силовым агрегатом составит 92 тысячи рублей.

  • Последней новинкой Renault для России стало новое поколение кроссовера Duster. Вседорожнику доработали конструкцию кузова, а интерьер и моторную гамму усовер­шен­ствовали за счёт компонентов от Renault Arkana.

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