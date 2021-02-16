Самое дорогое кросс-купе Renault Arkana появилось в продаже в России

Кузов Renault Arkana Pulse можно будет выкрасить в эксклю­зивный синий оттенок Blue Iron (помимо него, предложат ещё пять цветов), а крышу — в контрастный чёрный, что для прочих версий кросс-купе не предлагается. Кроме того, такая Arkana получит чёрные колёсные диски на 17 дюймов, накладки на зеркала того же оттенка и соответ­ствующий шильдик.



Интерьер также отделают чёрным, но разбавят красными акцентами — такого оттенка будут строчка на сиденьях с особой обивкой и вставки на передней панели. Ещё одним отличием станет отделка под карбон, которую применят на панели и дверных картах. Наконец, салон кросс-купе украсят вышивками с названием серии, а также накладками на пороги и педали.