Самое дорогое кросс-купе Renault Arkana появилось в продаже в России
Дмитрий Елизаров
Компания Renault открыла в России продажи кросс-купе Arkana в особом исполнении Pulse. Его отличительные черты — оригинальная отделка кузова и интерьера, при этом количество таких машин в продаже будет ограничено. Arkana Pulse станет самой дорогой комплектацией кросс-купе в России — на 92 тысячи дороже прежнего флагмана.
Кузов Renault Arkana Pulse можно будет выкрасить в эксклюзивный синий оттенок Blue Iron (помимо него, предложат ещё пять цветов), а крышу — в контрастный чёрный, что для прочих версий кросс-купе не предлагается. Кроме того, такая Arkana получит чёрные колёсные диски на 17 дюймов, накладки на зеркала того же оттенка и соответствующий шильдик.
Интерьер также отделают чёрным, но разбавят красными акцентами — такого оттенка будут строчка на сиденьях с особой обивкой и вставки на передней панели. Ещё одним отличием станет отделка под карбон, которую применят на панели и дверных картах. Наконец, салон кросс-купе украсят вышивками с названием серии, а также накладками на пороги и педали.
В список оснащения такой Арканы вошли, к примеру, подогрев лобового стекла, форсунок омывателя и руля, климат-контроль, медиасистема с
8-дюймовым экраном и камерой заднего вида, а также акустика Bose с восемью динамиками и сабвуфером — такая система для модели ранее предлагалась только в качестве опции ценой 26 тысяч рублей. В оснащение новинки также по умолчанию включат шторки безопасности для переднего и заднего рядов сидений (ранее — только за доплату в 14 тысяч рублей).
Arkana Pulse будет доступна исключительно со 150-сильным турбомотором в сочетании с вариатором. Кросс-купе с передним приводом оценено в
1 648 000рублей, с приводом на все колёса — в 1 728 000рублей. В обоих случаях удорожание по сравнению с ранее считавшимся топовым исполнением Style с аналогичным силовым агрегатом составит 92 тысячи рублей.
Последней новинкой Renault для России стало новое поколение кроссовера Duster. Вседорожнику доработали конструкцию кузова, а интерьер и моторную гамму усовершенствовали за счёт компонентов от Renault Arkana.