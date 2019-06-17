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Базовую Аркану оценили дешевле миллиона рублей

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Николай Андреев

Компания Renault объявила цены на все комплектации купе-кроссовера Arkana. Базовая версия стоит от 999 000 рублей.

Renault Arkana

  • Всего у Арканы три комплектации. В начальной Life (от 999 000 ₽) есть четыре подушки безопасности, 17-дюймовые диски, кондиционер, светодиодная оптика, система стабилизации, аудиосистема с разъёмами AUX и USB, система контроля давления в шинах, стальная защита двигателя, а также зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом.

  • В средней версии Drive (от 1 089 990 ₽) добавляются подогрев передних сидений, окрашенные в цвет кузова зеркала заднего вида, кожаная отделка руля, задние парктроники, круиз-контроль, бесключевой доступ, а также датчики света и дождя.

  • В топовой комплектации Style (от 1 229 990 ₽) есть хромированные молдинги на боковых окнах, комбинированная отделка сидений кожей и тканью, камера заднего вида, обогрев лобового стекла, противотуманные фары, однозонный климат-контроль, подогрев руля и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

  • Некоторое время будет предлагаться стартовая спецверсия Edition One (от 1 419 990 ₽). Она дополнена кожаной отделкой салона, хромированными накладками на пороги, камерами кругового обзора, подушками-шторками безопасности, системой обнаружения слепых зон, подогревом задних сидений, аудиосистемой Bose с восемью динамиками.

  • Базовым двигателем Арканы является 1,6-литровый атмосферник H4M мощностью 114 л.с. (156 Н·м). В гамме кроссовера будут три модификации с этим двигателем: передний привод и пятиступенчатая механическая коробка передач, передний привод и вариатор, а также полный привод и шестиступенчатая «механика».

  • Второй двигатель: 150-сильный бензиновый турбомотор 1.33, работающий в паре с вариатором. Автомобили с наддувным агрегатом тоже могут быть как передне-, так и полноприводными.

  • Приём заказов на все версии Renault Arkana открыт у дилеров и онлайн-шоуруме марки. Старт продаж купе-кроссовера запланирован на середину лета 2019 года.

Как вам цены на Renault Arkana?

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