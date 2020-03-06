Кроссовер Renault Arkana научился обновляться «по воздуху»

Предложение установить новую версию программного обеспе­чения появляется на экране мульти­медийной системы Easy Link в разделе «Обновление ПО». Загрузка проходит в фоновом режиме в зоне действия сотовых сетей 3G/4G и не влияет на работо­способность автомобиля. Для оконча­тельной установки софта придётся заглушить двигатель и подтвердить обнов­ление или отложить его на другое время.

Для Renault Arkana уже доступно первое «обновление по воздуху» — оно повышает быстро­действие мульти­медийной системы и стабиль­ность Bluetooth-соединения. Пока технологию FOTA смогут опробовать владельцы 1500 купе-кроссоверов, выбранных случайным образом. Позднее её получат все Арканы.