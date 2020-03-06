Кроссовер Renault Arkana научился обновляться «по воздуху»
Николай Андреев
Компания Renault внедрила на купе-кроссовере Arkana технологию FOTA (Firmware Over the Air, или «обновление по воздуху»), которая позволяет устанавливать на автомобили новый софт без посещения дилерского центра.
Предложение установить новую версию программного обеспечения появляется на экране мультимедийной системы Easy Link в разделе «Обновление ПО». Загрузка проходит в фоновом режиме в зоне действия сотовых сетей
3G/4Gи не влияет на работоспособность автомобиля. Для окончательной установки софта придётся заглушить двигатель и подтвердить обновление или отложить его на другое время.
Для Renault Arkana уже доступно первое «обновление по воздуху» — оно повышает быстродействие мультимедийной системы и стабильность Bluetooth-соединения. Пока технологию FOTA смогут опробовать владельцы 1500 купе-кроссоверов, выбранных случайным образом. Позднее её получат все Арканы.
В будущем «обновление по воздуху» станет доступно и другим российским моделям Renault, которые оснащаются мультимедийной системой Easy Link. Возможность обновляться в дилерском центре при этом тоже сохранится.