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Кроссовер Renault Arkana научился обновляться «по воздуху»

Новости

Николай Андреев

Компания Renault внедрила на купе-кроссовере Arkana технологию FOTA (Firmware Over the Air, или «обновление по воздуху»), которая позволяет устанав­ливать на автомобили новый софт без посещения дилерского центра. 

Renault Arkana
Мультимедийная система Easy Link
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Renault Arkana

  • Предложение установить новую версию программного обеспе­чения появляется на экране мульти­медийной системы Easy Link в разделе «Обновление ПО». Загрузка проходит в фоновом режиме в зоне действия сотовых сетей 3G/4G и не влияет на работо­способность автомобиля. Для оконча­тельной установки софта придётся заглушить двигатель и подтвердить обнов­ление или отложить его на другое время.

  • Для Renault Arkana уже доступно первое «обновление по воздуху» — оно повышает быстро­действие мульти­медийной системы и стабиль­ность Bluetooth-соединения. Пока технологию FOTA смогут опробовать владельцы 1500 купе-кроссоверов, выбранных случайным образом. Позднее её получат все Арканы.

  • В будущем «обновление по воздуху» станет доступно и другим российским моделям Renault, которые оснащаются мульти­медийной системой Easy Link. Возмож­ность обновляться в дилерском центре при этом тоже сохранится.

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