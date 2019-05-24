Первую партию кроссоверов Renault Arkana продали за три часа

Первая партия из 100 купе-кроссоверов Renault Arkana в спецверсии Edition One распродана всего за три часа с начала продаж. Все машины были заказаны в специальном разделе на сайте компании.

Покупатели проживают в 25 городах России – от Санкт-Петербурга до Новосибирска. Всего в лист ожидания на приобретение автомобиля записалось более 10 тысяч человек. Сегодня в онлайн-шоурум «выставят» ещё сто Renault Arkana Edition One.