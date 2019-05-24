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Первую партию кроссоверов Renault Arkana продали за три часа

Новости

Николай Андреев

Первая партия из 100 купе-кроссоверов Renault Arkana в спецверсии Edition One распродана всего за три часа с начала продаж. Все машины были заказаны в специальном разделе на сайте компании. 

Покупатели проживают в 25 городах России – от Санкт-Петербурга до Новосибирска. Всего в лист ожидания на приобретение автомобиля записалось более 10 тысяч человек. Сегодня в онлайн-шоурум «выставят» ещё сто Renault Arkana Edition One.

Купеобразный кроссовер Renault Arkana представили 23 мая. Пока для заказа доступна только спецверсия Edition One в богатой комплектации с 150-сильным турбомотором и вариатором по цене от 1 419 990 ₽ за машину с передним приводом.

А вы задумывались о покупке Арканы?

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