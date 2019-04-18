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Раскрыты все модификации купе-кроссовера Renault Arkana

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Николай Андреев

Росстандарт опубликовал сертификационные документы на купеобразный кроссовер Renault Arkana. Они раскрывают новые подробности о модели, которая встанет на конвейер в Москве и выйдет на наш рынок уже этой весной.

Концепт Renault Arkana
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Концепт Renault Arkana

  • Базовым для Arkana станет 1,6-литровый атмосферник H4M мощностью 114 л.с. (156 Н·м), который устанавливается на соплатформенные Renault Duster и Kaptur. В гамме купе-кроссовера будут три модификации с этим двигателем: передний привод и пятиступенчатая механическая коробка передач, передний привод и вариатор, а также полный привод и шестиступенчатая «механика».

  • Для 150-сильного турбомотора 1.33, разработанного совместно с немецким концерном Daimler (о нём в Renault рассказали на недавнем техническом семинаре), предлагается только вариатор X-tronic нового поколения. Выбрать можно между передним или полным приводом. Судя по документам, для топового двигателя подходит бензин не ниже АИ-95, хотя ранее представители Renault утверждали, что турбомотор адаптирован для работы на топливе АИ-92.

  • Аркана получит колёса размерностью 215/60 R17, для докатки указана размерность 215/65 R16. Задние дисковые тормоза так и останутся прерогативой прошлогоднего концепта – на серийной машине на задней оси будут только барабанные механизмы.

  • В документах указаны две сборочные площадки – московский завод Renault и тольяттинский АвтоВАЗа, но поначалу выпуск модели наладят только в Москве. Россия станет первым, но далеко не единственным рынком для купе-кроссовера. Например, со следующего года его будут производить в Южной Корее под брендом Samsung.

С каким мотором взяли бы Аркану?

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