Все конкуренты Renault Arkana
Константин Новацкий
Случилось: купе-кроссовер Renault Arkana стал серийным, получил ценник и готов к высадке в российские шоу-румы. В Renault считают новинку уникальной для рынка: недорогого кроссовера с силуэтом купе у конкурентов нет. Но с кем в реальности будет соперничать «Аркана»? Мы собрали самых сильных.
Hyundai Creta
Цена: от 957 000 ₽
Полный привод: от 1 090 000 ₽
Такие времена: если на рынке появляется бюджетный кроссовер, то его ведут знакомить с королём класса. Да, Creta компактнее, проще, скучнее на вид, зато тягаться с ней непросто. Нужен передний привод за недорого? Есть 123-сильные версии дешевле миллиона. Желаете и привод, и фарш по полной? Вот вам 150 сил на автомате за 1,3 ляма. Нужно что-то ещё? Стиль? Ну, давай, Arkana, попробуй.
Новые Hyundai Creta на Авто.ру
Renault Kaptur
Цена: от 944 000 ₽
Полный привод: от 1 139 990 ₽
Да, «Каптюр» тут и брат, и соперник разом. Пока публика будет привыкать к «Аркане», его шустрый родственник продолжит стричь бабки. Оно и понятно: симпатичный, простой технически, проверенный, вместительный и вдобавок без турбомоторов и с классическим автоматом в меню. А значит, заведомо более надёжный. Мнение есть мнение, ведь так?
В теории Kaptur и Arkana делят общую платформу, пусть и не целиком: у купеобразной новинки «железо» и агрегаты сильно модернизированы, а ощущения от езды потенциально более взрослые. Зато взрослее и цена. Старший брат есть старший брат.
Новые Renault Kaptur на Авто.ру
Mitsubishi Eclipse Cross
Цена: от 1 910 000 ₽
Полный привод: от 2 032 000 ₽
Чем не купе-кроссовер? Фактура налицо: заваленные стойки, покатая крыша, дерзкий внешний вид. «Эклипс» с «Арканой» роднит не только стиль и цвет, но и ставка на бесступенчатую трансмиссию: у японского кроссовера нет альтернативы вариатору. Зато можно выбрать тип привода – передний подешевле или полный подороже. Причём сильно дороже: ценник на 150-сильный Eclipse Cross с четырьмя ведущими сразу улетает за два миллиона.
Новые Mitsubishi Eclipse Cross на Авто.ру
Nissan Qashqai
Цена: от 1 290 000 ₽
Полный привод: от 1 576 000 ₽
Обновлённый бестселлер «Ниссана» приехал в Россию весной, так что бой с модной «Арканой» Qashqai тоже примет в статусе новинки. Да, он не такой купейно-молодёжный, но вполне фан-ту-драйвовый: шасси основательно доводилось под наши дороги, а за пределами асфальта подвеска приятна и энергоёмка.
Плюшек тоже хватает: мультимедийка с Яндекс.Авто, опциональная камера заднего вида, адаптивный свет, электроприводы кресел и система экстренного торможения, например.
Новые Nissan Qashqai на Авто.ру
Peugeot 3008
Цена: от 1 899 000 ₽
Полный привод: нет
Компактный кросс от Peugeot тоже может поспорить с Arkana в вопросах стиля. И несмотря на то, что исход боя за клиента ясен, сам по себе «француз» интересен. Образ — свой собственный (привет «бюджетным X6»), отделка и начинка — ещё пара поводов для похвалы, а подвеска и рулёжка тянут на пятёрку по эмоциональности. Жаль, привод только передний, а ценник совсем не аркановский – от 1,9 до 2,3 миллиона. Се ля ви...
Новые Peugeot 3008 на Авто.ру
Opel Grandland X
Цена: тоже ждём
Всё идёт к тому, что к концу года мы снова будем ездить на «Опелях». А конкретно на Grandland X: среднеразмерный братишка Peugeot 3008 с пока что не объявленным ценником и не указанной моторной гаммой видится нам любопытным. При этом хотелось бы не только чего-то интересного по части оснащения, но и вменяемого ценника. Впрочем, хотеть не вредно.
Kia Sportage
Цена: от 1 389 900 ₽
Полный привод: от 1 569 900 ₽
Корейский бестселлер тоже недавно обновился. И пусть телом Sportage не купе-кроссовер, а лицом не Бред Питт, в соперничестве с Arkana у него немало преимуществ. Материалы, опции, выбор моторов (включая дизель), ощущения от езды, а главное — цена, которая не рвётся в космос. Базовые для Sportage 150 сил можно заполучить за 1,4 миллиона.
Новые Kia Sportage на Авто.ру
VW Tiguan
Цена: от 1 499 000 ₽
Полный привод: от 1 829 000 ₽
Ну и раз мы про «базу», то за максимальные для «Арканы» 1 499 900 (версия Edition One с полным приводом) можно позволить себе настоящего «немца» в лице VW Tiguan Trendline. Хорошая сделка? Как посмотреть: 150 сил в данном случае не достанутся, кузов будет не по-купешному банальным, привод — передним, а коробка — механической. Зато 125-сильный Das Auto!