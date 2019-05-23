Краткая история заряженных «Лад»

Все конкуренты Renault Arkana

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Константин Новацкий

Случилось: купе-кроссовер Renault Arkana стал серийным, получил ценник и готов к высадке в российские шоу-румы. В Renault считают новинку уникальной для рынка: недорогого кроссовера с силуэтом купе у конкурентов нет. Но с кем в реальности будет соперничать «Аркана»? Мы собрали самых сильных.

Hyundai Creta

1/3

Цена: от 957 000 ₽
Полный привод: от 1 090 000 ₽

Такие времена: если на рынке появляется бюджетный кроссовер, то его ведут знакомить с королём класса. Да, Creta компактнее, проще, скучнее на вид, зато тягаться с ней непросто. Нужен передний привод за недорого? Есть 123-сильные версии дешевле миллиона. Желаете и привод, и фарш по полной? Вот вам 150 сил на автомате за 1,3 ляма. Нужно что-то ещё? Стиль? Ну, давай, Arkana, попробуй. 

Новые Hyundai Creta на Авто.ру 

Renault Kaptur

1/3

Цена: от 944 000 ₽
Полный привод: от 1 139 990 ₽

Да, «Каптюр» тут и брат, и соперник разом. Пока публика будет привыкать к «Аркане», его шустрый родственник продолжит стричь бабки. Оно и понятно: симпатичный, простой технически, проверенный, вместительный и вдобавок без турбомоторов и с классическим автоматом в меню. А значит, заведомо более надёжный. Мнение есть мнение, ведь так?

В теории Kaptur и Arkana делят общую платформу, пусть и не целиком: у купеобразной новинки «железо» и агрегаты сильно модернизированы, а ощущения от езды потенциально более взрослые. Зато взрослее и цена. Старший брат есть старший брат.

Новые Renault Kaptur на Авто.ру 

Mitsubishi Eclipse Cross

1/3

Цена: от 1 910 000 ₽
Полный привод: от 2 032 000 ₽

Чем не купе-кроссовер? Фактура налицо: заваленные стойки, покатая крыша, дерзкий внешний вид. «Эклипс» с «Арканой» роднит не только стиль и цвет, но и ставка на бесступенчатую трансмиссию: у японского кроссовера нет альтернативы вариатору. Зато можно выбрать тип привода – передний подешевле или полный подороже. Причём сильно дороже: ценник на 150-сильный Eclipse Cross с четырьмя ведущими сразу улетает за два миллиона.

Новые Mitsubishi Eclipse Cross на Авто.ру 

Nissan Qashqai

1/3

Цена: от 1 290 000 ₽
Полный привод: от 1 576 000 ₽

Обновлённый бестселлер «Ниссана» приехал в Россию весной, так что бой с модной «Арканой» Qashqai тоже примет в статусе новинки. Да, он не такой купейно-молодёжный, но вполне фан-ту-драйвовый: шасси основательно доводилось под наши дороги, а за пределами асфальта подвеска приятна и энергоёмка.

Плюшек тоже хватает: мультимедийка с Яндекс.Авто, опциональная камера заднего вида, адаптивный свет, электроприводы кресел и система экстренного торможения, например.

Новые Nissan Qashqai на Авто.ру 

Peugeot 3008

1/3

Цена: от 1 899 000 ₽
Полный привод: нет

Компактный кросс от Peugeot тоже может поспорить с Arkana в вопросах стиля. И несмотря на то, что исход боя за клиента ясен, сам по себе «француз» интересен. Образ — свой собственный (привет «бюджетным X6»), отделка и начинка — ещё пара поводов для похвалы, а подвеска и рулёжка тянут на пятёрку по эмоциональности. Жаль, привод только передний, а ценник совсем не аркановский – от 1,9 до 2,3 миллиона. Се ля ви...

Новые Peugeot 3008 на Авто.ру 

Opel Grandland X

1/3

Цена: тоже ждём

Всё идёт к тому, что к концу года мы снова будем ездить на «Опелях». А конкретно на Grandland X: среднеразмерный братишка Peugeot 3008 с пока что не объявленным ценником и не указанной моторной гаммой видится нам любопытным. При этом хотелось бы не только чего-то интересного по части оснащения, но и вменяемого ценника. Впрочем, хотеть не вредно.

Kia Sportage

1/3

Цена: от 1 389 900 ₽
Полный привод: от 1 569 900 ₽

Корейский бестселлер тоже недавно обновился. И пусть телом Sportage не купе-кроссовер, а лицом не Бред Питт, в соперничестве с Arkana у него немало преимуществ. Материалы, опции, выбор моторов (включая дизель), ощущения от езды, а главное — цена, которая не рвётся в космос. Базовые для Sportage 150 сил можно заполучить за 1,4 миллиона.

Новые Kia Sportage на Авто.ру 

VW Tiguan

1/3

Цена: от 1 499 000 ₽
Полный привод: от 1 829 000 ₽

Ну и раз мы про «базу», то за максимальные для «Арканы» 1 499 900 (версия Edition One с полным приводом) можно позволить себе настоящего «немца» в лице VW Tiguan Trendline. Хорошая сделка? Как посмотреть: 150 сил в данном случае не достанутся, кузов будет не по-купешному банальным, привод — передним, а коробка — механической. Зато 125-сильный Das Auto!

Новые VW Tiguan на Авто.ру 

Итак, Arkana или кто-нибудь из конкурентов?

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