Все конкуренты Renault Arkana

Цена: от 944 000 ₽

Полный привод: от 1 139 990 ₽

Да, «Каптюр» тут и брат, и соперник разом. Пока публика будет привыкать к «Аркане», его шустрый родственник продолжит стричь бабки. Оно и понятно: симпатичный, простой технически, проверенный, вместительный и вдобавок без турбомоторов и с классическим автоматом в меню. А значит, заведомо более надёжный. Мнение есть мнение, ведь так?

В теории Kaptur и Arkana делят общую платформу, пусть и не целиком: у купеобразной новинки «железо» и агрегаты сильно модернизированы, а ощущения от езды потенциально более взрослые. Зато взрослее и цена. Старший брат есть старший брат.

Новые Renault Kaptur на Авто.ру