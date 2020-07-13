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Посмотрите на новый кроссовер Nissan, который появится в России

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Наталья Насонова

Компания Nissan опубликовала 30-секунд­ный ролик-тизер серийного электро­кроссовера Ariya, премьера которого состоится уже 15 июля.

  • Впервые шоу-кар Ariya был представлен на токий­ском автосалоне чуть больше года назад.

  • Nissan Ariya создан на совместной с Renault платформе CMF-EV, спроектиро­ванной специально для электро­каров. Шильдик e-4orce, появля­ющийся на секунду в ролике, говорит о наличии двух электро­моторов — на передней и задней осях.

Шоу-кар Nissan Ariya 2019
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Шоу-кар Nissan Ariya 2019

  • На видео также можно рассмотреть панорамную крышу, заднюю часть со свето­диодной полосой, проходящей через всю корму, и отдельные детали передней части автомобиля.

  • Ранее был показан тизер салона, где можно было разглядеть большой изогнутый дисплей, состоящий из двух экранов.

  • По своим габаритам кроссовер Ariya, судя по концепту, будет схож с кроссовером X-Trail: его длина равна 4600 милли­метрам, ширина —1920 и высота — 1630. Среди инноваци­онных систем, которыми будет оборудо­вана Ariya, значится комплекс ассистентов вождения ProPILOT 2.0, который уста­новлен и на обнов­лённом Nissan Skyline для японского рынка. Он позволяет во время движения по трассе убрать руки с руля, но не разрешает отвлекаться от дороги — электроника следит за взглядом водителя при помощи внутри­салонной камеры.

  • Не исключено, что этот электрокар появится в России — во всяком случае ещё в середине марта этого года Nissan запатентовал название Ariya. Об этом свидетель­ствует публикация на сайте Федерального института промыш­ленной собствен­ности. Срок истечения права датируется 6 сентября 2029 года.

Готова ли Россия к электрокарам?

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