Посмотрите на новый кроссовер Nissan, который появится в России

На видео также можно рассмотреть панорамную крышу, заднюю часть со свето­диодной полосой, проходящей через всю корму, и отдельные детали передней части автомобиля.

Ранее был показан тизер салона, где можно было разглядеть большой изогнутый дисплей, состоящий из двух экранов.



По своим габаритам кроссовер Ariya, судя по концепту, будет схож с кроссовером X-Trail: его длина равна 4600 милли­метрам, ширина —1920 и высота — 1630. Среди инноваци­онных систем, которыми будет оборудо­вана Ariya, значится комплекс ассистентов вождения ProPILOT 2.0, который уста­новлен и на обнов­лённом Nissan Skyline для японского рынка. Он позволяет во время движения по трассе убрать руки с руля, но не разрешает отвлекаться от дороги — электроника следит за взглядом водителя при помощи внутри­салонной камеры.