Посмотрите на новый кроссовер Nissan, который появится в России
Наталья Насонова
Компания Nissan опубликовала
Впервые шоу-кар Ariya был представлен на токийском автосалоне чуть больше года назад.
Nissan Ariya создан на совместной с Renault платформе
CMF-EV,спроектированной специально для электрокаров. Шильдик e-4orce,появляющийся на секунду в ролике, говорит о наличии двух электромоторов — на передней и задней осях.
На видео также можно рассмотреть панорамную крышу, заднюю часть со светодиодной полосой, проходящей через всю корму, и отдельные детали передней части автомобиля.
Ранее был показан тизер салона, где можно было разглядеть большой изогнутый дисплей, состоящий из двух экранов.
По своим габаритам кроссовер Ariya, судя по концепту, будет схож с кроссовером X-Trail: его длина равна 4600 миллиметрам, ширина —1920 и высота — 1630. Среди инновационных систем, которыми будет оборудована Ariya, значится комплекс ассистентов вождения ProPILOT 2.0, который установлен и на обновлённом Nissan Skyline для японского рынка. Он позволяет во время движения по трассе убрать руки с руля, но не разрешает отвлекаться от дороги — электроника следит за взглядом водителя при помощи внутрисалонной камеры.
Не исключено, что этот электрокар появится в России — во всяком случае ещё в середине марта этого года Nissan запатентовал название Ariya. Об этом свидетельствует публикация на сайте Федерального института промышленной собственности. Срок истечения права датируется 6 сентября 2029 года.