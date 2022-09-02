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Британцы готовят гиперкар с газотурбинным двигателем, странным дизайном и мощностью 1196 сил
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Кирилл Малышев

Британская фирма Ariel готовит свою первую электрическую модель под условным названием Hipercar. У концепта странный дизайн, четыре электромотора мощностью почти 1200 л.с., газотурбинный двигатель. Разработка частично финансируется за счёт грантов правительства, отмечает Carscoops.

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  • Машина создана на алюминиевых монококе и подрамниках, кузов изготовлен из углепластика. Снаружи кажется, что на автомобиль забыли навесить внешние панели: нагромождение линий, «голая» оптика, многочисленные дефлекторы и диффузоры, вертикальные кили над каждым из колёс.
  • Прототип длиной 4,3 метра оснащён четырьмя электромоторами, по одному на каждом колесе. Суммарная их отдача достигает 1196 л.с. и 1800 Нм. Появится и двухмоторная версия, мощность которой будет вдвое меньше.
  • Аккумулятор ёмкостью 62,2 кВт·ч обеспечивает пробег до 240 километров. Однако газотурбинный генератор Cosworth заряжает батарею на ходу. Он раскручивается до 110 000 об/мин и развивает 48 л.с.
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  • На Ariel Hipercar стоит двухрычажная подвеска спереди и сзади, регулируемые амортизаторы и стабилизаторы. Тормоза используются шестипоршневые спереди и четырёхпоршневые сзади. По умолчанию планируют ставить кованые колёсные диски, а за доплату их поменяют на углепластиковые.
  • Прототип весит 1546 килограммов, набирает 60 миль/ч (96 км/ч) за 2,09 секунды, 100 миль/ч (161 км/ч) достигаются за 4,4 секунды. Целевые показатели должны быть ниже: 1500 килограммов, две и четыре секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

Компания уже собирает предварительные заказы, хотя доведение машины до товарного варианта займёт ещё пару лет. Ориентировочная стоимость миллион фунтов стерлингов.

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