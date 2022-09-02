Британцы готовят гиперкар с газотурбинным двигателем, странным дизайном и мощностью 1196 сил

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Кирилл Малышев
Британская фирма Ariel готовит свою первую электрическую модель под условным названием Hipercar. У концепта странный дизайн, четыре электромотора мощностью почти 1200 л.с., газотурбинный двигатель. Разработка частично финансируется за счёт грантов правительства, отмечает Carscoops.
Компания уже собирает предварительные заказы, хотя доведение машины до товарного варианта займёт ещё пару лет. Ориентировочная стоимость — миллион фунтов стерлингов.