Британцы готовят гиперкар с газотурбинным двигателем, странным дизайном и мощностью 1196 сил

Машина создана на алюминиевых монококе и подрамниках, кузов изготовлен из углепластика. Снаружи кажется, что на автомобиль забыли навесить внешние панели: нагромождение линий, «голая» оптика, многочисленные дефлекторы и диффузоры, вертикальные кили над каждым из колёс.