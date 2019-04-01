Клиентам показали новое купе Alfa Romeo
Николай Андреев
В сеть попал слайд с презентации Alfa Romeo для клиентов, на котором частично показано новое купе марки – GTV. Фотографию опубликовал сайт clubalfa.it.
О возрождении модели GTV компания Alfa Romeo объявила летом 2018 года. Четырёхместный автомобиль получит гибридную силовую установку мощностью более 600 л.с., состоящую из бензинового двигателя 2.9 V6 и электромотора. У новинки будет идеальное распределение массы и полный привод с системой контроля вектора тяги.
На прошлогодней пресс-конференции, где рассказали о возрождении GTV, показали тизер купе. На том изображении модель сильно напоминала 510-сильный седан Giulia Quadrifoglio. Судя по новому изображению, купе, которое станет серийным к 2022 году, получит уникальный экстерьер.