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Клиентам показали новое купе Alfa Romeo

Новости

Николай Андреев

В сеть попал слайд с презентации Alfa Romeo для клиентов, на котором частично показано новое купе марки – GTV. Фотографию опубликовал сайт clubalfa.it.

Прошлогодний тизер Alfa Romeo GTV
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  • О возрождении модели GTV компания Alfa Romeo объявила летом 2018 года. Четырёхместный автомобиль получит гибридную силовую установку мощностью более 600 л.с., состоящую из бензинового двигателя 2.9 V6 и электромотора. У новинки будет идеальное распределение массы и полный привод с системой контроля вектора тяги.

  • На прошлогодней пресс-конференции, где рассказали о возрождении GTV, показали тизер купе. На том изображении модель сильно напоминала 510-сильный седан Giulia Quadrifoglio. Судя по новому изображению, купе, которое станет серийным к 2022 году, получит уникальный экстерьер.

Как вам профиль и корма GTV?

Alfa Romeo GTV на Авто.ру

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