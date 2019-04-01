Клиентам показали новое купе Alfa Romeo

О возрождении модели GTV компания Alfa Romeo объявила летом 2018 года. Четырёхместный автомобиль получит гибридную силовую установку мощностью более 600 л.с., состоящую из бензинового двигателя 2.9 V6 и электромотора. У новинки будет идеальное распределение массы и полный привод с системой контроля вектора тяги.