Alfa Romeo Giulia и Stelvio синхронно обновились

Расширенный перечень электронных помощников включает адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки, ассистентов удержания в полосе, мониторинга слепых зон и предупреждения о фронтальном столкновении, а также системы распознавания дорожных знаков и контроля за состоянием водителя. В Alfa Romeo заявляют, что в совокупности эти помощники выполняют функции автопилота второго уровня (из пяти возможных) по классификации SAE.

Из внешних доработок есть только изменённая «начинка» светодиодных фонарей и расширенная палитра вариантов окраски кузова. В основном все силы разработчики бросили на интерьер – там появились новый руль и центральная консоль, а также небольшой штрих в виде итальянского флага у основания селектора трансмиссии.

Семидюймовый экран в приборной панели и 8,8-дюймо ­вый монитор мультимедийной системы получили улучшенную графику с интерактивными виджетами. Вдобавок мульти­медийка теперь оснащена более мощным процессором и подключена к облачным сервисам, что позволяет быстро связаться с экстренными службами или найти автомобиль на стоянке с помощью смартфона.