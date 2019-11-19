Самый мощный сверхзвуковой автомобиль преодолел отметку в 1000 км/ч

Alfa Romeo Giulia и Stelvio синхронно обновились

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Николай Андреев

Компания Alfa Romeo разом обновила свои флагманские модели – седан Giulia и кроссовер Stelvio. Их премьера состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Alfa Romeo Giulia
Alfa Romeo Giulia
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Alfa Romeo Giulia

  • Расширенный перечень электронных помощников включает адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки, ассистентов удержания в полосе, мониторинга слепых зон и предупреждения о фронтальном столкновении, а также системы распознавания дорожных знаков и контроля за состоянием водителя. В Alfa Romeo заявляют, что в совокупности эти помощники выполняют функции автопилота второго уровня (из пяти возможных) по классификации SAE.

  • Из внешних доработок есть только изменённая «начинка» светодиодных фонарей и расширенная палитра вариантов окраски кузова. В основном все силы разработчики бросили на интерьер – там появились новый руль и центральная консоль, а также небольшой штрих в виде итальянского флага у основания селектора трансмиссии.

  • Семидюймовый экран в приборной панели и 8,8-дюймо­вый монитор мультимедийной системы получили улучшенную графику с интерактивными виджетами. Вдобавок мульти­медийка теперь оснащена более мощным процессором и подключена к облачным сервисам, что позволяет быстро связаться с экстренными службами или найти автомобиль на стоянке с помощью смартфона.

  • Гамма двигателей не изменилась. Она включает двухлитровые бензиновые турбомоторы мощностью 200 или 280 л.с. и 2,2-литровые турбодизели в версиях на 160, 190 и 210 сил. Особняком стоит исполнение Quadrifoglio с бензиновым битурбированным 2.9 V6, развивающим 510 сил. Тип привода – задний или полный.

В продажу рестайлинговые Alfa Romeo Giulia и Stelvio поступят до конца 2019 года. Седан и кроссовер продаются в Европе, Северной Америке и Китае.

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