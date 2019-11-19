Alfa Romeo Giulia и Stelvio синхронно обновились
Николай Андреев
Компания Alfa Romeo разом обновила свои флагманские модели – седан Giulia и кроссовер Stelvio. Их премьера состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Расширенный перечень электронных помощников включает адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки, ассистентов удержания в полосе, мониторинга слепых зон и предупреждения о фронтальном столкновении, а также системы распознавания дорожных знаков и контроля за состоянием водителя. В Alfa Romeo заявляют, что в совокупности эти помощники выполняют функции автопилота второго уровня (из пяти возможных) по классификации SAE.
Из внешних доработок есть только изменённая «начинка» светодиодных фонарей и расширенная палитра вариантов окраски кузова. В основном все силы разработчики бросили на интерьер – там появились новый руль и центральная консоль, а также небольшой штрих в виде итальянского флага у основания селектора трансмиссии.
Семидюймовый экран в приборной панели и
8,8-дюймовый монитор мультимедийной системы получили улучшенную графику с интерактивными виджетами. Вдобавок мультимедийка теперь оснащена более мощным процессором и подключена к облачным сервисам, что позволяет быстро связаться с экстренными службами или найти автомобиль на стоянке с помощью смартфона.
Гамма двигателей не изменилась. Она включает двухлитровые бензиновые турбомоторы мощностью 200 или 280 л.с. и
2,2-литровыетурбодизели в версиях на 160, 190 и 210 сил. Особняком стоит исполнение Quadrifoglio с бензиновым битурбированным 2.9 V6, развивающим 510 сил. Тип привода – задний или полный.
В продажу рестайлинговые Alfa Romeo Giulia и Stelvio поступят до конца 2019 года. Седан и кроссовер продаются в Европе, Северной Америке и Китае.