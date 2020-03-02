Седан Alfa Romeo Giulia облегчили и сделали 540-сильным
Николай Андреев
Компания Alfa Romeo впервые за последние 15 лет представила модель в топ-версии GTA (Gran Tourismo Allegerita) — её получил седан Giulia Quadrifoglio.
От заряженной версии Quadrifoglio новый седан Alfa Romeo Giulia GTA отличается передним бампером с множеством воздухозаборников и выдвижным сплиттером,
20-дюймовымиколёсными дисками, выхлопной системой, выведенной по центру заднего бампера, и большим спойлером. Колея передней и задней подвески расширена на 50 миллиметров.
Одновременно с ним представлен трековый седан Giulia GTAm. У него антикрыло ещё больше, в салоне — два гоночных кресла и каркас безопасности, установленный вместо дивана на втором ряду. Обе новинки облегчены на 100 килограммов, а их интерьеры с тканевыми петлями вместо обычных дверных ручек отделаны алькантарой и карбоном.
Заднеприводные Giulia GTA и GTAm получили битурбированный 2,9-литровый V6, форсированный с 510 до 540 сил. В итоге соотношение массы и мощности достигло 2,82 килограмма на одну лошадиную силу. Двигатель сочетается только с восьмиступенчатым «автоматом». По сравнению с Giulia Quadrifoglio, время разгона до «сотни» сократилось с 3,9 до 3,6 секунды.
Всего соберут 500 экземпляров Giulia GTA и GTAm. Каждый покупатель получит в подарок курс вождения от Alfa Romeo Driving Academy и гоночный комбинезон со шлемом.