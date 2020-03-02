Седан Alfa Romeo Giulia облегчили и сделали 540-сильным

Одновременно с ним представлен трековый седан Giulia GTAm. У него антикрыло ещё больше, в салоне — два гоночных кресла и каркас безопасности, установ­ленный вместо дивана на втором ряду. Обе новинки облегчены на 100 килограммов, а их интерьеры с тканевыми петлями вместо обычных дверных ручек отделаны алькантарой и карбоном.

Заднеприводные Giulia GTA и GTAm получили битурбированный 2,9-литровый V6, форсированный с 510 до 540 сил. В итоге соотношение массы и мощности достигло 2,82 килограмма на одну лошадиную силу. Двигатель сочетается только с восьмиступенчатым «автоматом». По сравнению с Giulia Quadrifoglio, время разгона до «сотни» сократилось с 3,9 до 3,6 секунды.