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Седан Alfa Romeo Giulia облегчили и сделали 540-сильным

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Николай Андреев

Компания Alfa Romeo впервые за последние 15 лет представила модель в топ-версии GTA (Gran Tourismo Allegerita) — её получил седан Giulia Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia GTA
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Alfa Romeo Giulia GTA

  • От заряженной версии Quadrifoglio новый седан Alfa Romeo Giulia GTA отличается передним бампером с множеством воздухоза­борников и выдвижным сплиттером, 20-дюймовыми колёсными дисками, выхлопной системой, выведенной по центру заднего бампера, и большим спойлером. Колея передней и задней подвески расширена на 50 милли­метров.

Alfa Romeo Giulia GTAm
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Alfa Romeo Giulia GTAm

  • Одновременно с ним представлен трековый седан Giulia GTAm. У него антикрыло ещё больше, в салоне — два гоночных кресла и каркас безопасности, установ­ленный вместо дивана на втором ряду. Обе новинки облегчены на 100 килограммов, а их интерьеры с тканевыми петлями вместо обычных дверных ручек отделаны алькантарой и карбоном.

  • Заднеприводные Giulia GTA и GTAm получили битурбированный 2,9-литровый V6, форсированный с 510 до 540 сил. В итоге соотношение массы и мощности достигло 2,82 килограмма на одну лошадиную силу. Двигатель сочетается только с восьмиступенчатым «автоматом». По сравнению с Giulia Quadrifoglio, время разгона до «сотни» сократилось с 3,9 до 3,6 секунды.

  • Всего соберут 500 экземпляров Giulia GTA и GTAm. Каждый покупатель получит в подарок курс вождения от Alfa Romeo Driving Academy и гоночный комбинезон со шлемом.

Какую из новинок взяли бы себе?

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