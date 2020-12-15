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Alfa Romeo 4C Spider получила особую версию — возможно, прощальную

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Дмитрий Елизаров

Компания Alfa Romeo анонсировала специальную версию для спорткара 4C Spider под названием 33 Stradale Tributo. Она посвящена редкому средне­моторному купе 33 Stradale из 1960-х и, как пишет Autoevolution, может знаменовать скорое прекращение произ­водства модели.

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  • Отличия особой версии заключаются в отделке кузова и интерьера. Корпус спайдера выкрасят уникальной трёхслойной краской цвета Rosso Villa d’Este; 18-дюймовые колёсные диски традиционной для Alfa Romeo «пяти­лепестковой» формы в память об исторической модели будут серо-золотыми.

  • Интерьер спорткара отделают сочетанием кожи и алькантары в необычной чёрно-табачной гамме и украсят соответ­ствующими шильдиками и накладками. Всего планируется выпустить только 33 таких спайдера, и каждый получит особую табличку с номером экземпляра в партии.

  • На силовой агрегат 4C Spider появление особой версии не повлияло. Спайдер по-прежнему оснащается 1,75-сильным наддувным двигателем, развива­ющим 240 л.с. и 350 Нм крутящего момента в паре с шестиступен­чатым «роботом».

  • Все такие Альфы будут проданы на рынке США по цене от 79 995 долларов (5,88 миллиона рублей). Базовая стоимость модели в Северной Америке — 67 150 долларов (4,93 миллиона рублей).

  • По одной из версий, выпуском особой серии Alfa Romeo намекает на скорое прекраще­ние производ­ства 4C, появив­шегося на рынке в 2013 году. По другим данным, поводом к выходу 33 Stradale Tributo стало гипотети­ческое завер­шение продаж модели на рынке США. Глава компании Тим Кунискис назвал спецверсию «настоящей классикой Alfa Romeo, которая передаёт эстафету следующему поколению культовых машин». Информация о снятии семейства с конвейера появлялась ещё год назад.

  • Ближайшей новинкой компании должен стать компактный кроссовер Tonale: компания подтвердила, что производство вседорожника с гибридной силовой установкой стартует в 2021 году.

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