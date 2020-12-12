Итальянцы готовят родстер в стиле машин 1950-х. В салоне будут тачскрин и хрусталь
Михаил Кондратьев
Итальянское ателье Ares Design анонсировало очередной проект и опубликовало рендеры будущей новинки — родстера Wami Lalique Spyder, который выполнят в стиле автомобилей
Родстер готовится совместно с французской фирмой Lalique, специализирующейся на изделиях из стекла. Элементы из хрусталя появятся на дверных панелях и центральной консоли, в отделке будут использованы также английский дуб и алюминий. Другой особенностью модели в ретростиле станет выезжающий из передней панели большой тачскрин, но приборы останутся аналоговыми.
Всего итальянцы предложат по три варианта цвета кузова и оформления интерьера. Внешне новинка, среди прочего, будет выделяться хромированными элементами в сочетании с колёсами с белым ободом и современной оптикой.
Подробностей о технических характеристиках Wami Lalique Spyder пока нет, но на рендерах можно обратить внимание на рычаг механической коробки передач. О стоимости родстера информация тоже ещё не раскрыта, однако приём заказов уже стартовал. Тираж модели составит всего 12 экземпляров.
В сентябре 2020 года ателье Ares Design представило суперкар S Project, построенный на базе Chevrolet Corvette последнего поколения. Относительно донорской машины он изменён до неузнаваемости. Всего будет выпущено 24 экземпляра стоимостью по полмиллиона евро (44,3 миллиона рублей) каждый.