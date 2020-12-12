Итальянцы готовят родстер в стиле машин 1950-х. В салоне будут тачскрин и хрусталь

Родстер готовится совместно с французской фирмой Lalique, специ­ализиру­ющейся на изделиях из стекла. Элементы из хрусталя появятся на дверных панелях и централь­ной консоли, в отделке будут исполь­зованы также английский дуб и алюминий. Другой особен­ностью модели в ретростиле станет выезжающий из передней панели большой тачскрин, но приборы останутся аналоговыми.

Всего итальянцы предложат по три варианта цвета кузова и оформ­ления интерьера. Внешне новинка, среди прочего, будет выделяться хромиро­ванными элементами в сочетании с колёсами с белым ободом и современной оптикой.

Подробностей о технических харак­тери­стиках Wami Lalique Spyder пока нет, но на рендерах можно обратить внимание на рычаг механиче­ской коробки передач. О стоимо­сти родстера информация тоже ещё не раскрыта, однако приём заказов уже стартовал. Тираж модели составит всего 12 экзем­пляров.