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Итальянцы готовят родстер в стиле машин 1950-х. В салоне будут тачскрин и хрусталь

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Михаил Кондратьев

Итальянское ателье Ares Design анонсиро­вало очередной проект и опублико­вало рендеры будущей новинки — родстера Wami Lalique Spyder, который выполнят в стиле автомобилей 1950-х. При этом у него будет современная мульти­медийная система наряду с отделкой салона из хрусталя.

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  • Родстер готовится совместно с французской фирмой Lalique, специ­ализиру­ющейся на изделиях из стекла. Элементы из хрусталя появятся на дверных панелях и централь­ной консоли, в отделке будут исполь­зованы также английский дуб и алюминий. Другой особен­ностью модели в ретростиле станет выезжающий из передней панели большой тачскрин, но приборы останутся аналоговыми.

  • Всего итальянцы предложат по три варианта цвета кузова и оформ­ления интерьера. Внешне новинка, среди прочего, будет выделяться хромиро­ванными элементами в сочетании с колёсами с белым ободом и современной оптикой.

  • Подробностей о технических харак­тери­стиках Wami Lalique Spyder пока нет, но на рендерах можно обратить внимание на рычаг механиче­ской коробки передач. О стоимо­сти родстера информация тоже ещё не раскрыта, однако приём заказов уже стартовал. Тираж модели составит всего 12 экзем­пляров.

  • В сентябре 2020 года ателье Ares Design пред­ставило суперкар S Project, построенный на базе Chevrolet Corvette последнего поколения. Относи­тельно донорской машины он изменён до неузнава­емости. Всего будет выпущено 24 экзем­пляра стоимостью по полмиллиона евро (44,3 миллиона рублей) каждый.

Вам нравится идея строить машины в ретростиле, но с современной начинкой?

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