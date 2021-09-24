Скандальный блогер снова совершил трюк, за который его уже штрафовали

Арест за езду без ОСАГО, сельскохозяйственный монстр с автопилотом и самый наглый угонщик. Главное за день
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Редакция Авто.ру

Добрый вечер! В этот день больше ста лет назад был сдан первый экзамен на права. А помните ли вы, как впервые получали водительское удостоверение? Пока вспоминаете, предлагаем заполнить паузу рассказом о самых интересных событиях в автомобильном мире за последние 24 часа.

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Факт дня: ГИБДД объяснила, почему водителя без ОСАГО можно арестовать

Что-что?!

Глава Госавтоинспекции подтвердил: отсутствие полиса ОСАГО может привести к админи­стративному аресту. По его мнению, такая практика законна, а водителя можно не только арестовать, но и дополни­тельно оштрафовать. Либо заставить отрабатывать.

Что важно знать?

800-рублёвый штраф за движение без ОСАГО — не самое страшное. В рамках КоАП инспектор может потребовать от водителя прекратить противо­правные действия. При повторном нарушении водитель рискует быть наказан... за неповиновение законным требованиям! А это — либо штраф до 4000 рублей, либо админи­стративный арест на срок до 15 суток, а также обязательные работы до 120 часов. В общем, суд разберётся.

Монстр дня: шестиметровый сельхозробот с автопилотом

Удивительно, но этот металлический опрыскиватель с интеллектом придумали не в компании Tesla. Создатель махины — компания GUSS Automation, которой удалось совместить дизайн пикапа Cybertruck, способности робота Boston Dynamics и брутальное очарование газовской «шишиги». Взгляните на беспилотную новинку для американских полей! 

Немного важных новостей

Почитать перед сном

И снова о важном. Представьте, что вас тормозит инспектор ГИБДД и указывает, где встать. Но там, где вы остановитесь по его требованию, парковаться вообще-то нельзя. Вы проезжаете ещё немного, чтобы избежать штрафа и… попадаете на другой — за неповиновение. Рассказываем, кто виноват в сложной ситуации: водитель, который игнорировал приказ, или инспектор, который был неправ.

***

А ещё мы детально рассказываем, чем грозит водителю езда без страховки. Спойлер: проблем может оказаться больше, чем себе представляют автомобилисты!

Кстати!

Самый самонадеянный угонщик в мире живёт в США. Этот парень сначала угнал машину у дилера, а затем явился к нему, чтобы сдать «добычу» в trade-in. Бывает и такое

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