Арест за езду без ОСАГО, сельскохозяйственный монстр с автопилотом и самый наглый угонщик. Главное за день

Что-что?!

Глава Госавтоинспекции подтвердил: отсутствие полиса ОСАГО может привести к админи­стративному аресту. По его мнению, такая практика законна, а водителя можно не только арестовать, но и дополни­тельно оштрафовать. Либо заставить отрабатывать.

Что важно знать?

800-рублёвый штраф за движение без ОСАГО — не самое страшное. В рамках КоАП инспектор может потребовать от водителя прекратить противо­правные действия. При повторном нарушении водитель рискует быть наказан... за неповиновение законным требованиям! А это — либо штраф до 4000 рублей, либо админи­стративный арест на срок до 15 суток, а также обязательные работы до 120 часов. В общем, суд разберётся.