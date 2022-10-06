Арест вместо штрафа: за что водителя могут задержать на 15 суток

Екатерина Демишева
Злостные нарушения правил дорожного движения караются не только денежными штрафами: статьи для водителей есть и в Уголовном кодексе. О том, за что можно сесть в тюрьму, мы уже писали. Но временно лишить свободы автомобилиста могут даже по статье гражданского КоАП: таким наказанием для водителей является административный арест.
Арест считается крайней мерой административной кары, которая назначается в исключительных случаях, когда с учётом характера проступка и личности водителя не работают другие виды наказаний. Журнал Авто.ру внимательно изучил водительские статьи Кодекса об административных правонарушениях и собрал все проступки, за которые автомобилист может получить до 15 суток ареста.
Вождение без прав
Арест считается самым строгим наказанием в административном законодательстве, а более жёсткие меры прописаны в Уголовном кодексе. Но многие статьи в этих документах похожи. Например, и там, и там предусмотрено наказание водителей за управление транспортным средством после лишения прав. Но КоАП применяется в ситуациях без жертв и пострадавших.
Согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, за управление транспортным средством водителем, который был лишён прав, предусмотрен арест на срок до 15 суток. Решение о нём принимает суд, и именно в его компетенции выбрать арест, штраф в 30 тысяч рублей либо обязательные работы до 200 часов. Эта статья применяется только к тем, кого лишили прав в суде за какое-то нарушение, а не к тем, у кого в принципе не было водительских прав. Последних по той же статье могут только оштрафовать на 5–15 тысяч рублей.
Вождение без прав в состоянии опьянения
Управление автомобилем водителем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения без прав, согласно ч. 3 ст. 12.8 КоАП, может привести к аресту на 10–15 суток. Ровно такое же наказание предусмотрено за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если автомобилиста без прав остановил и решил проверить патрульный экипаж. Такая норма прописана в ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.
Отъезд с места ДТП
Многие автомобилисты помнят, что отъезд с места аварии грозит лишением права управления на 1–1,5 года. Однако это не все нарушения, которые предусматривает административный кодекс, если водитель оставил место ДТП, участником которого он является. За такой проступок, согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, водителя могут также арестовать на 15 суток.
Стоит добавить, что речь опять идёт о ситуациях, когда в аварии нет жертв и пострадавших. В противном случае автомобилиста вправе привлечь уже по уголовным статьям, как минимум за оставление в опасности пострадавших.
Долги по штрафам
Механизм взимания штрафов в случае их неуплаты в казну отработан довольно чётко. Как только срок оплаты заканчивается, штраф передают судебным приставам, которые возбуждают производство по изъятию средств с банковских счетов должника. Водителям с долгами вправе закрыть выезд за границу, у них могут арестовать имущество.
Однако в редких случаях судьям приходится назначить иное наказание — арест до 15 суток, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП. Ещё столько же дней прибавят, если водитель будет уклоняться от ареста.
Езда с тонировкой, без ОСАГО и другие нарушения
Водителя могут арестовать за незаконную тонировку, а также за отказ от страхования ответственности по ОСАГО. А ещё за любое другое повторное нарушение, если при первой остановке инспектор ГИБДД вместе со штрафом выписал требование устранить какое-либо условие, способствующее нарушению. Например, удалить плёнку со стёкол или оформить полис ОСАГО.
При первой остановке водителя письменно уведомляют о необходимости устранить неисправность, а если автомобилист этого не сделает, при повторно зафиксированном нарушении его могут арестовать. В этом случае действия водителя рассматриваются по ч. 1 ст. 19.3 КоАП «Неисполнение законного требования сотрудника полиции».
Потасовка на дороге
15 суток ареста полагается за мелкое хулиганство. В это определение вписывается выяснение отношений с другим водителем на дороге, которое иногда заканчивается дракой или рядом иных действий, которые тоже подпадают под части 1 и 2 ст. 20.1 КоАП.
В числе таких проступков — оскорбления другого гражданина, порча чужого имущества (например, удар ногой по автомобилю до вмятины), а также нецензурная брань в общественном месте. Чтобы назначить арест водителю по такой статье, в суде придётся доказать, что именно он стал зачинщиком потасовки. Решение об аресте принимает исключительно суд, а свидетели и пострадавшие могут лишь выступить с доказательствами на заседании.
Присвоение государственного знака
В КоАП есть статья 19.37 «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства», которая также предусматривает административный арест. Применяется эта статья очень редко, так как суд должен убедиться в том, что обвиняемый присвоил себе найденные или украденные регистрационные знаки чужой машины, то есть целенаправленно забрал их себе, а не решил отнести в отдел ГИБДД, но просто не успел.
Кроме того, в УК есть похожая статья с более суровым наказанием, которая применяется в случае присвоения чужого номера с корыстными целями или для совершения тяжкого преступления. По ней предусмотрены как штрафы в несколько сотен тысяч рублей, так и полноценное лишение свободы.
Кому нельзя назначать арест
Не все автомобилисты могут попасть под арест. Некоторые категории граждан в принципе освобождены от такой меры наказания. Например, беременные женщины, а также женщины с детьми до 14 лет. При определённых обстоятельствах под защиту от ареста попадают и мужчины с детьми до 14 лет (например, отцы-одиночки).
Кроме того, по закону нельзя арестовать инвалида I и II группы, несовершеннолетнего водителя до 18 лет, военнослужащего и призванного на военные сборы. Освобождены от ареста и некоторые должностные лица спецслужб и госорганов.