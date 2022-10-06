Арест вместо штрафа: за что водителя могут задержать на 15 суток

Злостные нарушения правил дорожного движения караются не только денежными штрафами: статьи для водителей есть и в Уголовном кодексе. О том, за что можно сесть в тюрьму, мы уже писали. Но временно лишить свободы автомобилиста могут даже по статье гражданского КоАП: таким наказанием для водителей является административный арест.

Арест считается крайней мерой административной кары, которая назначается в исключительных случаях, когда с учётом характера проступка и личности водителя не работают другие виды наказаний. Журнал Авто.ру внимательно изучил водительские статьи Кодекса об административных правонарушениях и собрал все проступки, за которые автомобилист может получить до 15 суток ареста.