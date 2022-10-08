Арест вместо штрафа, что (опять) поменялось в ОСАГО и кое-что ещё

Редакция Авто.ру
Какие нарушения ПДД грозят неделями ареста? Что нового появилось в системе ОСАГО? Насколько крутым вышел долгожданный флагман Changan? О важном за неделю — в удобном формате дайджеста.
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С 1 октября вступила в силу очередная корректировка в системе ОСАГО. Появился ряд новшеств, связанных с взаимодействием страховщика и клиента.
Возрождённый столичный завод приступил к поиску будущих партнёров. На сайте бренда уже открыт приём заявок.
За серьёзные нарушения ПДД выписывают не только денежные штрафы. Разбираем самые строгие наказания.
С запчастями ситуация сложная, но автомобили требуют ремонта. А где его делаете вы? И какие детали берёте? Поделитесь с нами в коротком опросе!
В салонах официальных дилеров эти модели так и не появились. Зато их можно купить на Авто.ру! Смотрите, что мы нашли.
Наш читатель подсчитал все траты на десятилетний немецкий седан. Вот о каких вложениях идёт речь, если кататься на BMW круглый год.
Женщины считаются более аккуратными водителями. Но покупка кроссовера, на котором ездила девушка — не гарантия хорошей сделки. Выясняем правду на конкретном примере.
Летом до России добрался эффектный флагман Changan. На модель Uni-K засматриваются прохожие. Но так ли хорош новый кроссовер? Делимся впечатлениями!