Редчайший Nissan GT-R от ItalDesign выставлен на продажу

Арест вместо штрафа, что (опять) поменялось в ОСАГО и кое-что ещё
Новости

Редакция Авто.ру

Какие нарушения ПДД грозят неделями ареста? Что нового появилось в системе ОСАГО? Насколько крутым вышел долгожданный флагман Changan? О важном за неделю — в удобном формате дайджеста.

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