Арест российских активов VW, первый тест нового «китайца» с полным приводом и возвращение «Нивы»-пикапа. Главное за день

За 129 лет существования Новосибирск не успел обзавестись богатой историей, но может увлечь туриста архитектурой и природой, а местами даже шокировать смелым взглядом на табуированные вещи. Как добраться до Новосибирска и какие места стоит посетить в этом городе? Все ответы — в нашем гиде!

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