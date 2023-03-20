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Заряженную Acura Integra, которая окажется мощнее Honda Civic Type R, показали на видео

Арест российских активов VW, первый тест нового «китайца» с полным приводом и возвращение «Нивы»-пикапа. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! В Москву доставили два секретных лимузина Hongqi с обозначением N701. Бронированные машины используют в кортеже прибывшего в Россию лидера КНР Си Цзиньпина. А теперь — к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Проблемы «первой» Mazda CX-5

Mazda CX-5 первого поколения вышла на рынок в очень удачный момент — когда спрос на небольшие кроссоверы устремился в космос. Японцы постарались: машина получилась красивой и интересной в управлении. А ещё модель оказалась достаточно надёжной. Но кое-какие проблемы с подержанными экземплярами всё-таки случаются. Рассказываем о самых частых.

Omoda C5 с полным приводом

В марте в России начались продажи кроссовера Omoda C5 с важной для нашего рынка обновкой — полным приводом. Кроме того, первая модель дочернего бренда Chery получила другой двигатель. Мы прокатились на новинке и разобрались во всех отличиях от моноприводной модификации. Их не так уж и мало.

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Культовый Lamborghini из 1990-х, безумно мощные Мерседесы и «японцы», от которых трудно оторвать взгляд, — эти и другие классные машины ждут вас в очередной подборке самых интересных объявлений на Авто.ру!

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