Арест, изъятие и конфискация: кто и за что может забрать ваш автомобиль

Что конкретно могут сделать с машиной

Автомобиль гражданина могут задержать сотрудники ГИБДД. Это ограничение накладывается в случае выявления технических неисправностей или административных нарушений, из-за которых машину могут отправить на охраняемую стоянку (в том числе из-за неправильной парковки).

Существует целый перечень случаев, когда сотрудники ГИБДД вправе задержать автомобиль: если водитель находится в состоянии опьянения, если машина технически неисправна или нарушены правила перевозки грузов. Задерживают машину также для установления личности водителя, если у него отсутствуют документы. Иногда сотрудники ГИБДД проводят совместные рейды с приставами, где задерживают машины должников с суммой долга от 30 тысяч рублей.

В любом случае такое изъятие автомобиля предполагает его возвращение владельцу после устранения причины задержания (исправление неисправности, оплата штрафа, предоставление документов).

Более серьёзной ограничительной мерой считается арест. Судебные приставы могут арестовать автомобиль за долги и накопленные штрафы, если все сроки оплаты прошли. Это касается долгов по алиментам, по кредитам, долгов по коммунальным платежам. Автомобиль под арестом может находиться у владельца, но ни продать его, ни подарить не выйдет — арест предполагает запрет на регистрационные действия. А если все варианты получить долг с гражданина исчерпаны, государство вправе изъять машину и продать на аукционе для погашения долга и всех издержек. Если от вырученных денег что-то остаётся, сумму передают собственнику.

Также сотрудники полиции могут изъять автомобиль в качестве вещественного доказательства после серьёзной аварии или в случае причастности транспорта к преступлению. Машина не вернётся к собственнику до закрытия уголовного дела. Изъять автомобиль могут и судебные приставы по решению суда — для передачи прав на собственность другому лицу. Если автомобиль, например, находится в залоге у банка, а долг не выплачен, то машину отдадут банку. Даже если её уже успели перепродать. Покупатель в таком случае останется без машины и без денег.

Конфисковать автомобиль в качестве наказания тоже могут. Решение об этом принимает суд. Машины часто конфискуют в пользу государства в делах о крупных денежных хищениях. Конфискация также предусмотрена в качестве наказания за нелегальный извоз, то есть работу в такси без лицензии. Такие автомобили тоже продаются на аукционе в пользу государства. Именно эту меру депутаты по новому закону Ирины Яровой рассматривают как наказание для водителей-рецидивистов за езду без прав с серьёзными нарушениями ПДД.

Особым пунктом стоит отметить право военных конфисковать автомобиль в случае введения военного положения — тогда они смогут использовать личный транспорт граждан для выполнения своих задач. В первую очередь это касается грузовиков, автобусов, тракторов, внедорожников и легковых автомобилей вместимостью от 8 человек. При этом государство обязуется выплачивать денежные компенсации собственникам в случае ущерба транспорту.