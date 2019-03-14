​​Итальянцы стилизовали Lamborghini Huracan под De Tomaso Pantera

В качестве донора для проекта под названием Ares Design Project 1 используется современный суперкар Lamborghini Huracan. Из-за нового полностью карбонового кузова автомобиль получился крупнее Ламбо: Project 1 длиннее Huracan на 160 миллиметров (4668 мм), выше на 20 мм (1185 мм), а передние стойки отнесены на 100 мм дальше для увеличения наклона лобового стекла.

Интерьер, отделанный кожей Nappa, алькантарой и углепластиком, оформляется под конкретного клиента, но множество деталей тут позаимствованы у Lamborghini – от кнопок до цифровой приборки.

5,2-литровый атмосферный V10 для Ares Design Project 1 форсирован до 650 л.с. (540 Н·м). Полный привод с муфтой Haldex и семиступенчатый «робот» остались без изменений. Правда, автомобиль медленнее в разгоне до «сотни», чем 640-сильное купе Lamborghini Huracan EVO – 3,1 секунды против 2,9. Максимальная скорость Project 1 – 325 км/ч (у Huracan EVO официально заявлено «более 325 км/ч»).