Audi TT превратят в электромобиль

​​Итальянцы стилизовали Lamborghini Huracan под De Tomaso Pantera

Новости

Николай Андреев

Итальянское ателье Ares Design представило товарную версию «современной интерпретации» – а в компании проект называют именно так, избегая слов «реплика» и «копия», – культового суперкара из 1970-х De Tomaso Pantera.

Ares Design Project 1
1/5
Ares Design Project 1

  • В качестве донора для проекта под названием Ares Design Project 1 используется современный суперкар Lamborghini Huracan. Из-за нового полностью карбонового кузова автомобиль получился крупнее Ламбо: Project 1 длиннее Huracan на 160 миллиметров (4668 мм), выше на 20 мм (1185 мм), а передние стойки отнесены на 100 мм дальше для увеличения наклона лобового стекла.

  • Интерьер, отделанный кожей Nappa, алькантарой и углепластиком, оформляется под конкретного клиента, но множество деталей тут позаимствованы у Lamborghini – от кнопок до цифровой приборки.

  • 5,2-литровый атмосферный V10 для Ares Design Project 1 форсирован до 650 л.с. (540 Н·м). Полный привод с муфтой Haldex и семиступенчатый «робот» остались без изменений. Правда, автомобиль медленнее в разгоне до «сотни», чем 640-сильное купе Lamborghini Huracan EVO – 3,1 секунды против 2,9. Максимальная скорость Project 1 – 325 км/ч (у Huracan EVO официально заявлено «более 325 км/ч»).

  • Всего планируется построить 14 экземпляров Ares Design Project 1 по цене от 615 тысяч евро (45,5 миллиона рублей), что почти в три раза дороже исходника. Процесс занимает в среднем три месяца, а поставки первым клиентам начнутся в мае 2019 года.

De Tomaso Pantera

Марка De Tomaso была основана в Италии в 1959 году предпринимателем аргентинского происхождения Алехандро де Томазо. С 1976 по 1993 годы фирмой владела компания Maserati. Одна из самых известных моделей – та самая Pantera – выпускалась с 1970 по 1993 год и оснащалась двигателями V8.

Что бы вы выбрали?

Lamborghini Huracan на Авто.ру

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение