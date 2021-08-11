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Арендовать автомобиль (или пожаловаться) в Яндекс.Драйве теперь можно по QR-коду
Новости

Дмитрий Елизаров

Каждый из 16 тысяч автомобилей Яндекс.Драйва получил свой уникальный идентификатор в виде QR-кода. Нововведение призвано сделать максимально простым не только процесс аренды, но и общение с техподдержкой. Кроме того, эти коды пригодятся даже тем, кто не является клиентами сервиса.

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  • При помощи QR-кода, нанесённого на кузов автомобиля, можно получить всю необходимую информацию о машине и условиях её аренды. Идентификатор также позволяет арендовать свободный автомобиль, просто отсканировав код — теперь нет необходимости искать конкретную машину на карте приложения. Как отмечают в Яндекс.Драйве, это особенно удобно на многоуровневых парковках, где паркуются сразу несколько каршеринговых автомобилей.
  • Идентификатор упростит процесс общения с техподдержкой в случае, если что-то пошло не так, — каждый QR-код «привязан» к конкретному автомобилю.
  • По мнению авторов нововведения, оно может быть полезно и тем, кто не имеет собственного аккаунта в сервисе. QR-код позволит быстро сообщить в службу поддержки о любой проблеме с машиной даже обычному прохожему — к примеру, в случае, если он увидел неправильно припаркованный или мешающий проходу автомобиль Яндекс.Драйва.

Ранее сервис объявил о запуске собственного сайта для оформления подписки на автомобили. Он полностью заменяет собой приложение, так как обеспечивает тот же самый функционал.

Пользуетесь QR-кодами?

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