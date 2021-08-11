Арендовать автомобиль (или пожаловаться) в Яндекс.Драйве теперь можно по QR-коду

Каждый из 16 тысяч автомобилей Яндекс.Драйва получил свой уникальный идентификатор в виде QR-кода. Нововведение призвано сделать максимально простым не только процесс аренды, но и общение с техподдержкой. Кроме того, эти коды пригодятся даже тем, кто не является клиентами сервиса.