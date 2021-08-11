Арендовать автомобиль (или пожаловаться) в Яндекс.Драйве теперь можно по QR-коду

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Приложение больше не нужно: у Яндекс.Драйва появился сайт для подписки на автомобили
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Дмитрий Елизаров
Каждый из 16 тысяч автомобилей Яндекс.Драйва получил свой уникальный идентификатор в виде QR-кода. Нововведение призвано сделать максимально простым не только процесс аренды, но и общение с техподдержкой. Кроме того, эти коды пригодятся даже тем, кто не является клиентами сервиса.
Ранее сервис объявил о запуске собственного сайта для оформления подписки на автомобили. Он полностью заменяет собой приложение, так как обеспечивает тот же самый функционал.