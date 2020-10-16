Первый российский микроэлектрокар придумали и протестируют в Адыгее
Кирилл Малышев
В рамках новаторского проекта «Экологический электротранспорт» на предприятии «Ардерия» из Адыгеи разработали и выведут на дорожные тесты первый в России микроэлектромобиль. Об этом сообщает ТАСС. Тестирование начнётся в ноябре.
Похожую на немецкий Smart модель назвали «Ардерия С2». Придумали и реализовали идею на личном энтузиазме сотрудники завода по производству настенных газовых котлов. Два года электрокар тестировали в НАМИ, и недавно было получено разрешение на тестовую эксплуатацию и номерные знаки.
«Ардерия С2» позиционируется как чисто городской транспорт для домохозяек и социальных служб, кому достаточно небольшого запаса хода.
Технических подробностей пока мало. Комплектующие для электрокара поставляют компании Италии, Китая и Румынии. Он вмещает двух человек и 250 килограммов груза. Максимальная скорость —
60 км/ч.Автономность — 100 километров.
Аккумулятор заряжается от 220-вольтовой розетки за восемь часов. Параметры батареи не уточняются, но известно, что их будет несколько — массой от 120 до 200 килограммов.
Цена новинки без учёта аккумулятора планируется на уровне 400 000 рублей. При этом аккумулятор будет сдаваться в аренду, сумма которой не называется.
«Сейчас на заводе собирается первая опытная партия. Выпущенные автомобили будут зарегистрированы в Адыгее и получат регистрационный знак региона "01". Планируется, что они пройдут тестирование на дорогах региона в качестве транспорта для патрульно-постовой службы. Это будет социальный проект, который реализуется при содействии властей республики и регионального МВД», — рассказал руководитель регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Адыгеи Алексей Торопов.
Ранее в России разработали проект другого суперкомпактного электромобиля — Zetta. Изначально его планировали выпустить до конца этого года, однако недавно стало известно, что старт отложен на неопределённый срок.