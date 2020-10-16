Первый российский микроэлектрокар придумали и протестируют в Адыгее

Похожую на немецкий Smart модель назвали «Ардерия С2». Придумали и реализо­вали идею на личном энтузиазме сотрудники завода по производ­ству настенных газовых котлов. Два года электрокар тестиро­вали в НАМИ, и недавно было получено разреше­ние на тестовую эксплуатацию и номерные знаки.

«Ардерия С2» позици­онируется как чисто городской транспорт для домо­хозяек и социальных служб, кому достаточно небольшого запаса хода.

Технических подроб­ностей пока мало. Комп­лектующие для электрокара поставляют компании Италии, Китая и Румынии. Он вмещает двух человек и 250 кило­граммов груза. Максимальная скорость — 60 км/ч. Автоном­ность — 100 километров.

Аккумулятор заряжается от 220-вольтовой розетки за восемь часов. Параметры батареи не уточняются, но известно, что их будет несколько — массой от 120 до 200 килограммов.

Цена новинки без учёта аккуму­лятора планируется на уровне 400 000 рублей. При этом аккуму­лятор будет сдаваться в аренду, сумма которой не называется.

«Сейчас на заводе собирается первая опытная партия. Выпущенные авто­мобили будут зареги­стриро­ваны в Адыгее и получат реги­страци­онный знак региона "01". Плани­руется, что они пройдут тестиро­вание на дорогах региона в качестве транспорта для патрульно-постовой службы. Это будет социальный проект, который реализуется при содействии властей респуб­лики и региональ­ного МВД», — рассказал руко­водитель региональ­ного отделения Всерос­сийского общества изобре­тателей и рациона­лизаторов (ВОИР) Адыгеи Алексей Торопов.