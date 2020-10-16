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Первый российский микроэлектрокар придумали и протестируют в Адыгее

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Кирилл Малышев

В рамках новаторского проекта «Экологический электро­транспорт» на пред­приятии «Ардерия» из Адыгеи разра­ботали и выведут на дорожные тесты первый в России микро­электро­мобиль. Об этом сообщает ТАСС. Тестиро­вание начнётся в ноябре.

  • Похожую на немецкий Smart модель назвали «Ардерия С2». Придумали и реализо­вали идею на личном энтузиазме сотрудники завода по производ­ству настенных газовых котлов. Два года электрокар тестиро­вали в НАМИ, и недавно было получено разреше­ние на тестовую эксплуатацию и номерные знаки.

  • «Ардерия С2» позици­онируется как чисто городской транспорт для домо­хозяек и социальных служб, кому достаточно небольшого запаса хода.

  • Технических подроб­ностей пока мало. Комп­лектующие для электрокара поставляют компании Италии, Китая и Румынии. Он вмещает двух человек и 250 кило­граммов груза. Максимальная скорость — 60 км/ч. Автоном­ность — 100 километров. 

  • Аккумулятор заряжается от 220-вольтовой розетки за восемь часов. Параметры батареи не уточняются, но известно, что их будет несколько — массой от 120 до 200 килограммов.

  • Цена новинки без учёта аккуму­лятора планируется на уровне 400 000 рублей. При этом аккуму­лятор будет сдаваться в аренду, сумма которой не называется.

  • «Сейчас на заводе собирается первая опытная партия. Выпущенные авто­мобили будут зареги­стриро­ваны в Адыгее и получат реги­страци­онный знак региона "01". Плани­руется, что они пройдут тестиро­вание на дорогах региона в качестве транспорта для патрульно-постовой службы. Это будет социальный проект, который реализуется при содействии властей респуб­лики и региональ­ного МВД», — рассказал руко­водитель региональ­ного отделения Всерос­сийского общества изобре­тателей и рациона­лизаторов (ВОИР) Адыгеи Алексей Торопов.

  • Ранее в России разработали проект другого супер­компактного электромобиля — Zetta. Изначально его планиро­вали выпустить до конца этого года, однако недавно стало известно, что старт отложен на неопре­делённый срок.

Верите в проект российских электромобилей?

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