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Американские пожарные начали ездить на вызовы на трёхколёсном электрокаре

Новости

Николай Андреев

Пожарная часть города Юджин, штат Орегон, в качестве экспери­мента приняла на службу электрокар Arcimoto. Предпо­лагается, что двух­местный трёх­колёсник будет быстрее добираться до вызова — до прибытия больших пожарных машин — и оказывать первую помощь постра­давшим.

Для работы в пожарной части Arcimoto оснастили сиреной и спец­сигналами. Электрокар способен проехать на одной зарядке 160 кило­метров, а макси­мальная скорость состав­ляет 120 км/ч. Посмотрите, как он выглядит.

Arcimoto's new Rapid Responder is set to transform the landscape for first responders, law enforcement, and campus security. A 100% electric powerhouse that can reach the crisis faster and save lives. All while helping municipal and government fleets become more sustainable and reduce emissions. Built on the modular Arcimoto Platform, the Rapid Responder pilot vehicle features a top speed of 75 mph, 100 city mile range, seating for two, rear cargo compartment, a roof-mounted equipment rack, mini lightbar and siren, 360-degree scene lights, and silent-running for improved radio communication. Full specs and pricing will be revealed when the Rapid Responder goes into full production later this year. Learn more at www.arcimoto.com

Пожарным стоит массово пересаживаться на маленькие электрокары?

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