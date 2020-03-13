Американские пожарные начали ездить на вызовы на трёхколёсном электрокаре

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Николай Андреев
Пожарная часть города Юджин, штат Орегон, в качестве эксперимента приняла на службу электрокар Arcimoto. Предполагается, что двухместный трёхколёсник будет быстрее добираться до вызова — до прибытия больших пожарных машин — и оказывать первую помощь пострадавшим.
Для работы в пожарной части Arcimoto оснастили сиреной и спецсигналами. Электрокар способен проехать на одной зарядке 160 километров, а максимальная скорость составляет