Американские пожарные начали ездить на вызовы на трёхколёсном электрокаре

Пожарная часть города Юджин, штат Орегон, в качестве экспери­мента приняла на службу электрокар Arcimoto. Предпо­лагается, что двух­местный трёх­колёсник будет быстрее добираться до вызова — до прибытия больших пожарных машин — и оказывать первую помощь постра­давшим.

Для работы в пожарной части Arcimoto оснастили сиреной и спец­сигналами. Электрокар способен проехать на одной зарядке 160 кило­метров, а макси­мальная скорость состав­ляет 120 км/ч. Посмотрите, как он выглядит.