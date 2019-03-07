Бывший шеф-дизайнер VW нарисовал китайский кроссовер

Над дизайном кроссовера потрудился Вальтер де Сильва, который раньше работал главным дизайнером концерна Volkswagen. Среди его творений, например, Alfa Romeo 147 и 156, Audi R8 и A5 первых поколений и Volkswagen Scirocco.

Концепт получился у 68-летнего дизайнера очень минималистичным. Передняя и задняя оптика выполнены в форме полос и повторяют линии кузова, а логотип и название модели имеют светодиодную подсветку.

О технических характеристиках кроссовера известно немногое – ECF оснащён автопилотом третьего уровня (как у Tesla), колёсная база составляет 2900 миллиметров, а запас хода на одной зарядке – 600 километров.