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Бывший шеф-дизайнер VW нарисовал китайский кроссовер

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Николай Андреев

Суббренд Arcfox, созданный китайским концерном BAIC в 2016 году, впервые принял участие в европейской выставке – на автосалоне в Женеве показали электрический концепт-кар ECF.

Arcfox ECF
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Arcfox ECF

  • Над дизайном кроссовера потрудился Вальтер де Сильва, который раньше работал главным дизайнером концерна Volkswagen. Среди его творений, например, Alfa Romeo 147 и 156, Audi R8 и A5 первых поколений и Volkswagen Scirocco.

  • Концепт получился у 68-летнего дизайнера очень минималистичным. Передняя и задняя оптика выполнены в форме полос и повторяют линии кузова, а логотип и название модели имеют светодиодную подсветку.

  • О технических характеристиках кроссовера известно немногое – ECF оснащён автопилотом третьего уровня (как у Tesla), колёсная база составляет 2900 миллиметров, а запас хода на одной зарядке – 600 километров.

  • Концепт показывает будущее направление дизайна марки Arcfox и служит предвестником серийной версии, но дата её выхода пока неизвестна.

Arcfox Lite

Сейчас Arcfox выпускает одну модель – небольшой двухместный электромобиль Lite, который по габаритам чуть больше Smart Fortwo. Мотор мощностью 49 л.с. разгоняет машину снаряжённой массой 895 килограммов до 110 км/ч. Батареи ёмкостью 16,4 кВт∙ч хватает на 150 километров. Минимальная цена – 16 тысяч долларов (1,05 миллиона рублей).

Arcfox ECF – лучшая работа Вальтера де Сильвы?

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